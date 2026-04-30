Hamarosan nyílik az ország leglátványosabb rózsakertje

Nem kell már sokat várunk, és ismét látogatható az ország egyik, ha nem a legszebb rózsakertje, a fertődi Cziráky Margit Rózsakert. A nyitáshoz kapcsolódva pedig közönségszavazást indítottak az Év Rózsáját keresve.
Az ország egyik legszebb rózsakertje
A Cziráky Margit Rózsakert az Esterházy-kastély parkjának egyik legszebb része, ami nem csak látványos, hanem történelmi vonatkozású is.
A rózsakert névadója Cziráky Margit grófnő, Esterházy IV. Miklós herceg felesége volt. A kert története a hercegi párhoz kötődik: kialakítását 1902-ben kezdték meg, és 1908-ra készült el a kastély parkjában– írja a Sokszínű vidék.
A második világháborúban gyakorlatilag teljesen megsemmisült a kert: a rózsák elpusztultak, a támrendszerek megsemmisültek, a területet pedig teljesen elhanyagolták. Végül 2015-ben állították helyre korabeli képek alapján a kertet.
A rózsakert számokban és jelzőkben:
- 13000 nm-es alapterület
- 8000 rózsabokor
- különböző történeti kötődésű és nemesített fajok
- lugasok és ágyások sokasága
A rózsák virágzása általában májusban kezd egyre látványosabbá válni, de ezt az időjárás is befolyásolja. Mivel az első rózsa már kinyílt, ezért a május 8-i nyitás szinte biztosra vehető.
Keresik az Év Rózsáját
A nyitással párhuzamosan közönségszavazást indított a kastély, így a látogatókkal együtt választják ki a Cziráky Margit Rózsakert idei legszebb és legkülönlegesebb virágát.
Az Év Rózsája címért három rózsafajta száll versenybe.
A jelöltek között áll a Crimson Rambler is, ami már a Cziráky Margit által létrehozott eredeti rózsakertben is helyet kapott. Sötétbordó árnyalata, kellemes illata és történelmi jelentősége miatt kiemelt szerepet tölt be a kert múltjában és jelenében. A második versenyző a Juliánus barát nevű fehér bokorrózsa, ami egyedi, csillagra emlékeztető virágformájával hívja fel magára a figyelmet. A harmadik induló a Grande Amore, ami nagyméretű, mélyvörös virágaival elegáns és látványos dísze a kertnek.
A közönség május 5-ig adhatja le a szavazatát a kastély Facebook-oldalán, így a nyitásra már a győztes rózsát is ismerni fogjuk.