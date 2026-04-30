Hamarosan nyílik az ország leglátványosabb rózsakertje

Nincs sok már vissza a fertődi Cziráky Margit Rózsakert nyitásáig, ugyanis az első rózsa már kinyílt a kertben. Az Esterházy-kastély Facebook-oldalán közzétett tájékoztatás szerint május 8-tól már látogatható lesz az ország legszebb rózsakertje.

Nem kell már sokat várunk, és ismét látogatható az ország egyik, ha nem a legszebb rózsakertje, a fertődi Cziráky Margit Rózsakert. A nyitáshoz kapcsolódva pedig közönségszavazást indítottak az Év Rózsáját keresve.

Az ország egyik legszebb rózsakertje

A Cziráky Margit Rózsakert az Esterházy-kastély parkjának egyik legszebb része, ami nem csak látványos, hanem történelmi vonatkozású is.

A rózsakert névadója Cziráky Margit grófnő, Esterházy IV. Miklós herceg felesége volt. A kert története a hercegi párhoz kötődik: kialakítását 1902-ben kezdték meg, és 1908-ra készült el a kastély parkjában – írja a Sokszínű vidék.

A második világháborúban gyakorlatilag teljesen megsemmisült a kert: a rózsák elpusztultak, a támrendszerek megsemmisültek, a területet pedig teljesen elhanyagolták. Végül 2015-ben állították helyre korabeli képek alapján a kertet.

A rózsakert számokban és jelzőkben:

13000 nm-es alapterület

8000 rózsabokor

különböző történeti kötődésű és nemesített fajok

lugasok és ágyások sokasága

A rózsák virágzása általában májusban kezd egyre látványosabbá válni, de ezt az időjárás is befolyásolja. Mivel az első rózsa már kinyílt, ezért a május 8-i nyitás szinte biztosra vehető.

A Cziráky Margit Rózsakert az Esterházy-kastély parkjának egyik legszebb része forrás

Keresik az Év Rózsáját

A nyitással párhuzamosan közönségszavazást indított a kastély, így a látogatókkal együtt választják ki a Cziráky Margit Rózsakert idei legszebb és legkülönlegesebb virágát.

Az Év Rózsája címért három rózsafajta száll versenybe.

A jelöltek között áll a Crimson Rambler is, ami már a Cziráky Margit által létrehozott eredeti rózsakertben is helyet kapott. Sötétbordó árnyalata, kellemes illata és történelmi jelentősége miatt kiemelt szerepet tölt be a kert múltjában és jelenében. A második versenyző a Juliánus barát nevű fehér bokorrózsa, ami egyedi, csillagra emlékeztető virágformájával hívja fel magára a figyelmet. A harmadik induló a Grande Amore, ami nagyméretű, mélyvörös virágaival elegáns és látványos dísze a kertnek.

A közönség május 5-ig adhatja le a szavazatát a kastély Facebook-oldalán, így a nyitásra már a győztes rózsát is ismerni fogjuk.

