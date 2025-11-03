A legegyszerűbb muffin alaprecept
Hozzávalók
muffintészta
-
2 db tojás
-
100 g cukor
-
120 g vaj (puha)
-
175 ml tej
-
250 g finomliszt
-
1 csomag vaníliás cukor
-
2 tk sütőpor
-
1 csipet só
opcionális töltelékek
-
20 g étcsokoládé
-
50 g áfonya
-
50 g eper
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Nátrium
-
Szelén
-
Magnézium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
A vitamin (RAE):
Fehérje
-
Összesen 3.8 g
Zsír
-
Összesen 9.9 g
-
Telített zsírsav 6 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 3 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 52 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 199.1 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 10 mg
-
Kálcium 53 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 9 mg
-
Foszfor 79 mg
-
Nátrium 47 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 27.7 g
-
Cukor 11 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 17.3 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 82 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 3 mg
-
D vitamin: 7 micro
-
K vitamin: 2 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 11 micro
-
Kolin: 28 mg
-
Retinol - A vitamin: 80 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 18 micro
-
β-crypt 1 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 49 micro
- 7% Fehérje
- 47% Szénhidrát
- 17% Zsír
- 29% Víz
Elkészítés
muffintészta
- A tojásokat a cukorral és a puha/olvasztott vajjal alaposan kihabosítjuk, majd hozzákeverjük a tejet is.
- Hozzászitáljuk a lisztet, a vaníliás cukrot, a sütőport és a sót, és az egészet csomómentes tésztává keverjük.
- A kész tésztát muffinformákba kanalazzuk, ebből az adagból 12 darab jön ki. A porciózáshoz kiválóan használható a fagylaltoskanál, de két evőkanállal is remekül lehet dolgozni.
- 180 fokos sütőben 20-25 percet sütjük a muffinokat, amikor elkészültek pedig hagyjuk picit hűlni őket. Csodakönnyen fog lejönni a papír a muffinról!
opcionális töltelékek
- Muffin alapreceptről lévén szó, remekül lehet ízesíteni a tésztát. Ha egyféle ízűre szeretnénk, érdemes már a tésztához hozzákeverni az aprított gyümölcsöt és/vagy csokoládét.
- Most egy adagon belül készítettünk több ízt úgy, hogy a kiporciózott muffinokba nyomunk bele pár szem áfonyát, eperkockát vagy csokoládédarabot.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 10 p
- Sütés ideje: 20 p
- Sütés hőfoka: 180 °C
- Sütés módja: alul-felül sütés
Talán a világ legnépszerűbb édessége a muffin, azonban nehéz megbízható alapreceptet találni. Most azonban mutatunk egy pofonegyszerű verziót, amit pillanatok alatt be lehet keverni, hogy fél órán belül már falatozhassuk is a szaftos tésztájú muffinokat.
Az alaptésztát természetesen tetszés szerint ízesíthetjük fűszerekkel, csokoládéval, friss vagy aszalt gyümölcsökkel, a recept lényege, hogy remek kiindulópont a kísérletezéshez. A jó tészta tökéletes bizonyítéka pedig nem más, minthogy a papír álomszépen elválik a muffintól!
De honnan is ered a muffin és mit jelent a neve
A muffin elnevezés feltehetően ófrancia (moufflen = puha kenyér) vagy német (muffen - apró torta) eredetű, azonban amikor ma muffinról beszélünk, a magyar köznyelvben általában az amerikai édességre gondolunk, és nem az angol muffinra. Utóbbi inkább egy kenyérféle, mint sütemény, ugyanakkor nem meglepő módon ez az amerikai muffin ősapja.
Az angol muffin a 18. század egyik kedvence volt, az 1800-as években pedig az USA-ban is egyre növekvő népszerűségre tett szert, egy lényegi különbséggel: ekkora feltalálták a sütőport. Ez a ma már alapélelmiszernek számító kis termék megreformálta a sütés világát, innentől ugyanis nem volt szükség hosszú órákat várni, mire a kovász vagy az élesztő működni kezdett, ami a gyártást (majd a tömeggyártást) is felgyorsította.
A 20. század közepén aztán az amerikai marketingnek köszönhetően előbb a tökéletes családi reggeli szerepében tetszelgett a muffin, majd az 1980-as évekre őrületes trenddé nőtte ki magát a muffinfogyasztás, egyre különlegesebb ízesítésekkel. Ez a folyamat pedig gyakorlatilag napjainkban sem ért még véget, sőt, az egészséges életszemlélet népszerüsödésével újabb és újabb mentes és diétás muffinok jelentek meg.
Mi a tökéletes muffin titka?
A muffin nem olyan komplikált édesség, mint a leveles tészta vagy egy kelt tésztás sütemény, így nem annyira az alapanyagválasztáson, mint inkább a megfelelő arányokon múlik a siker.
- A zsiradékot habosítsuk ki a cukorral, különösképpen ha vajjal vagy margarinnal dolgozunk, ettől sokkal könnyedebb lesz a végeredmény.
- Nem mindegy az sem, milyen halmazú a vaj: ha olvasztva használjuk, gazdag, tömörebb és morzsálós lesz a végeredmény, míg ha puha vajjal dolgozunk, légiesebb eredményt kapunk - itt mindenki maga döntse el, melyiket szereti.
- Fontos a tészta állaga is, akkor jó, ha sűrű, de kanalazható. Ehhez nagyjából 2:1:1 arányban kell használnunk lisztet, zsiradékot és cukrot, és fontos, hogy az egyéb folyadékok (tojás, joghurt, tej, almapüré, stb.) nagyjából a liszt súlyát kitegyék.
- Bár egyszerű receptről van szó, nem árt odafigyelni rá, hogy ne keverjük túl: akkor jó, ha a liszt már éppen elkeveredett a nedves alapanyagok között. Ha túlkeverjük, azzal megerősítjük a gluténszerkezetet, ami lyukacsos állagot eredményez.
Az utolsó simítás
A legtutibb muffinok az oldalunkról:
Mi kerülhet még bele ízesítésként?
Röviden? Bármi, amit megálmodunk. Ha ezzel az alaptésztával dolgozunk, akkor a legegyszerűbb a nyers tésztához hozzáforgatni vagy a kiporciózott muffinokba belenyomni az ízesítőnket, legyen az csokoládé, gyümölcs vagy olajos mag.
Ha poralapú fűszert használnánk, azt viszont mindenképpen a liszttel együtt keverjük a nedves alapanyagokhoz. Fahéj, kardamom, gyömbér, citroméj, ezek mind remekül működnek. Használhatunk nedves ízesítőket is, jellemzően ilyen a vanília, a naracskivonat, a rumaroma.
Arra viszont figyeljünk, hogy ha kakaót vagy darált diót/mandulát/mákot keverünk a tésztába, az már megváltoztatja a liszt-folyadék arányt, így vagy korrigálnunk kell, vagy érdemes eleve kevesebb liszztel dolgozni ilyenkor.
Mentes muffin - nem probléma
A cukormentesség már egy fokkal nehezebb, mert az édesítőszerek általában kisebb térfogatúak, mint a cukor, de az édesítést banánnal is megoldhatjuk mesterséges édesítők helyett. Emiatt az ilyen muffinok sokszor ízre tökéletesek, de a papírtól nehezebben válnak el, így érdemes inkább kivajazott formába tölteni, és nem papírozni.
Ha pedig gluténmentes muffinra vágyunk, akkor a legjobb, ha gluténmentes zabliszttel dolgozunk, de a liszt egy részét akár darált dióra vagy mandulára is lecserélhetjük.
Kedvenc mentes muffinjaink: