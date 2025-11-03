r
A legegyszerűbb muffin alaprecept

A legegyszerűbb muffin alaprecept
Rosanics Petra
Muffin alaprecept
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

muffintészta

opcionális töltelékek

215
Kalória
3.8g
Fehérje
27.7g
Szénhidrát
9.9g
Zsír
17.3g
Víz
51.6g
Koleszterin
858.2mg
Élelmi rost
11.2g
Cukor
  • 7% Fehérje
  • 47% Szénhidrát
  • 17% Zsír

muffintészta

opcionális töltelékek

Összesen 215 kcal
  • 7% Fehérje
  • 47% Szénhidrát
  • 17% Zsír

muffintészta

opcionális töltelékek

Összesen 2587 kcal
  • 7% Fehérje
  • 47% Szénhidrát
  • 17% Zsír

muffintészta

opcionális töltelékek

Összesen 291 kcal
  • 7% Fehérje
  • 47% Szénhidrát
  • 17% Zsír
  • 29% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Kálcium
  • Nátrium
  • Szelén
  • Magnézium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • A vitamin (RAE):

Fehérje

  • Összesen
    3.8 g

Zsír

  • Összesen
    9.9 g
  • Telített zsírsav
    6 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    3 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    52 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    199.1 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    10 mg
  • Kálcium
    53 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    9 mg
  • Foszfor
    79 mg
  • Nátrium
    47 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    27.7 g
  • Cukor
    11 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    17.3 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    82 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    3 mg
  • D vitamin:
    7 micro
  • K vitamin:
    2 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    11 micro
  • Kolin:
    28 mg
  • Retinol - A vitamin:
    80 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    18 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    49 micro
Összesen 215 kcal
  • 7% Fehérje
  • 47% Szénhidrát
  • 17% Zsír
  • 29% Víz

Elkészítés

muffintészta

  1. A tojásokat a cukorral és a puha/olvasztott vajjal alaposan kihabosítjuk, majd hozzákeverjük a tejet is.
  2. Hozzászitáljuk a lisztet, a vaníliás cukrot, a sütőport és a sót, és az egészet csomómentes tésztává keverjük.
  3. A kész tésztát muffinformákba kanalazzuk, ebből az adagból 12 darab jön ki. A porciózáshoz kiválóan használható a fagylaltoskanál, de két evőkanállal is remekül lehet dolgozni.
  4. 180 fokos sütőben 20-25 percet sütjük a muffinokat, amikor elkészültek pedig hagyjuk picit hűlni őket. Csodakönnyen fog lejönni a papír a muffinról!

opcionális töltelékek

  1. Muffin alapreceptről lévén szó, remekül lehet ízesíteni a tésztát. Ha egyféle ízűre szeretnénk, érdemes már a tésztához hozzákeverni az aprított gyümölcsöt és/vagy csokoládét.
  2. Most egy adagon belül készítettünk több ízt úgy, hogy a kiporciózott muffinokba nyomunk bele pár szem áfonyát, eperkockát vagy csokoládédarabot.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 10 p
  • Sütés ideje: 20 p
  • Sütés hőfoka: 180 °C
  • Sütés módja: alul-felül sütés
nosalty-badge További kipróbált receptek

Talán a világ legnépszerűbb édessége a muffin, azonban nehéz megbízható alapreceptet találni. Most azonban mutatunk egy pofonegyszerű verziót, amit pillanatok alatt be lehet keverni, hogy fél órán belül már falatozhassuk is a szaftos tésztájú muffinokat.

Az alaptésztát természetesen tetszés szerint ízesíthetjük fűszerekkel, csokoládéval, friss vagy aszalt gyümölcsökkel, a recept lényege, hogy remek kiindulópont a kísérletezéshez. A jó tészta tökéletes bizonyítéka pedig nem más, minthogy a papír álomszépen elválik a muffintól!

Muffin alaptészta többféle ízesítéssel
Muffin alaptészta többféle ízesítéssel

De honnan is ered a muffin és mit jelent a neve

A muffin elnevezés feltehetően ófrancia (moufflen = puha kenyér) vagy német (muffen - apró torta) eredetű, azonban amikor ma muffinról beszélünk, a magyar köznyelvben általában az amerikai édességre gondolunk, és nem az angol muffinra. Utóbbi inkább egy kenyérféle, mint sütemény, ugyanakkor nem meglepő módon ez az amerikai muffin ősapja.

Az angol muffin a 18. század egyik kedvence volt, az 1800-as években pedig az USA-ban is egyre növekvő népszerűségre tett szert, egy lényegi különbséggel: ekkora feltalálták a sütőport. Ez a ma már alapélelmiszernek számító kis termék megreformálta a sütés világát, innentől ugyanis nem volt szükség hosszú órákat várni, mire a kovász vagy az élesztő működni kezdett, ami a gyártást (majd a tömeggyártást) is felgyorsította.

A 20. század közepén aztán az amerikai marketingnek köszönhetően előbb a tökéletes családi reggeli szerepében tetszelgett a muffin, majd az 1980-as évekre őrületes trenddé nőtte ki magát a muffinfogyasztás, egyre különlegesebb ízesítésekkel. Ez a folyamat pedig gyakorlatilag napjainkban sem ért még véget, sőt, az egészséges életszemlélet népszerüsödésével újabb és újabb mentes és diétás muffinok jelentek meg.

Natúr muffin kis fatálkára tálalva
Muffin alaptészta - natúran vagy ízesítve is remek

Mi a tökéletes muffin titka?

A muffin nem olyan komplikált édesség, mint a leveles tészta vagy egy kelt tésztás sütemény, így nem annyira az alapanyagválasztáson, mint inkább a megfelelő arányokon múlik a siker.

  • A zsiradékot habosítsuk ki a cukorral, különösképpen ha vajjal vagy margarinnal dolgozunk, ettől sokkal könnyedebb lesz a végeredmény.
  • Nem mindegy az sem, milyen halmazú a vaj: ha olvasztva használjuk, gazdag, tömörebb és morzsálós lesz a végeredmény, míg ha puha vajjal dolgozunk, légiesebb eredményt kapunk - itt mindenki maga döntse el, melyiket szereti.
  • Fontos a tészta állaga is, akkor jó, ha sűrű, de kanalazható. Ehhez nagyjából 2:1:1 arányban kell használnunk lisztet, zsiradékot és cukrot, és fontos, hogy az egyéb folyadékok (tojás, joghurt, tej, almapüré, stb.) nagyjából a liszt súlyát kitegyék.
  • Bár egyszerű receptről van szó, nem árt odafigyelni rá, hogy ne keverjük túl: akkor jó, ha a liszt már éppen elkeveredett a nedves alapanyagok között. Ha túlkeverjük, azzal megerősítjük a gluténszerkezetet, ami lyukacsos állagot eredményez.

Az utolsó simítás

A frissen sült muffin tetejét megkenhetjük egy kevés olvasztott vajja, így szép fényes lesz a teteje, akár a pékségekben.

A legtutibb muffinok az oldalunkról:

Mi kerülhet még bele ízesítésként?

Röviden? Bármi, amit megálmodunk. Ha ezzel az alaptésztával dolgozunk, akkor a legegyszerűbb a nyers tésztához hozzáforgatni vagy a kiporciózott muffinokba belenyomni az ízesítőnket, legyen az csokoládé, gyümölcs vagy olajos mag.

Ha poralapú fűszert használnánk, azt viszont mindenképpen a liszttel együtt keverjük a nedves alapanyagokhoz. Fahéj, kardamom, gyömbér, citroméj, ezek mind remekül működnek. Használhatunk nedves ízesítőket is, jellemzően ilyen a vanília, a naracskivonat, a rumaroma.

Arra viszont figyeljünk, hogy ha kakaót vagy darált diót/mandulát/mákot keverünk a tésztába, az már megváltoztatja a liszt-folyadék arányt, így vagy korrigálnunk kell, vagy érdemes eleve kevesebb liszztel dolgozni ilyenkor.

Alap natúr muffin többféle ízesítéssel
Alap natúr muffin többféle ízesítéssel

Mentes muffin - nem probléma

Ha vegán muffinokat sütnénk, vaj helyett használhatunk margarint vagy olívaolajat, míg a tojást a legjobb almapürével helyettesíteni.
A cukormentesség már egy fokkal nehezebb, mert az édesítőszerek általában kisebb térfogatúak, mint a cukor, de az édesítést banánnal is megoldhatjuk mesterséges édesítők helyett. Emiatt az ilyen muffinok sokszor ízre tökéletesek, de a papírtól nehezebben válnak el, így érdemes inkább kivajazott formába tölteni, és nem papírozni.
Ha pedig gluténmentes muffinra vágyunk, akkor a legjobb, ha gluténmentes zabliszttel dolgozunk, de a liszt egy részét akár darált dióra vagy mandulára is lecserélhetjük.

Kedvenc mentes muffinjaink:

Hozzávalók
Elkészítés
Sztori

