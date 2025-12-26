Otthon

Így hámozd meg másodpercek alatt a mandarint

Ha megnézed a videót, egészen biztos, te is egyszerre a homlokodra csapsz, hogy ez a trükk eddig miért nem jutott az eszedbe! Napi Tippünk következik!

Vége az állandó vesződésnek, mandarinhéj kapargatásnak, hogy a ragacsos lé mindent elárasszon: fél perc sem kell hozzá, hogy meghámozd kényelmesen a mandarint.

De mi a titok?

A trükköt egy „kevglbach” nevű TikTok-felhasználó mutatta be egy másik tiktokos, „lolwutalan” módszerét próbálta ki kísérleti jelleggel. Az eredményen ő maga lepődött meg a legjobban, miszerint tényleg működik. 

A lényeg: előbb félbe kell vágnod a narancsot, hogy aztán a héjas felét az ujjaiddal befelé nyomva egyszerűen kifordítsd belőle a tartalmát. Igazából csak egy mozdulat az egész.

Mutatjuk:

@kevglbach #stitch mit @alan ♬ Originalton - Kevglbach ✪

Ezáltal nemcsak a pucolással járható viszontagságokat úszhatod meg, hanem a gerezdek szétválasztását is. Zseniális!

Tudtad? Egy közepes mandarinban (88 gramm) 47 kalória, 12 gramm szénhidrát, 0,7 gramm fehérje, 0,3 gramm zsír és a 2 gramm rost van. A C-vitaminból a napi javasolt beviteli mennyiség 26%-a, magnéziumból a 2,5%-a, káliumból 3%-a van benne. Ez a hatékony kis gyümölcs a napi szükséges C-vitamin-mennyiség több mint egynegyedét juttatja a szervezetbe, ami fontos a bőr egészsége, a sebgyógyulás és a megfelelő immunfunkció szempontjából.

Szerző: Németh Orsi

