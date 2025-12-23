Csokiszalámi
Hozzávalók
-
300 g háztartási keksz (darált)
-
200 g háztartási keksz (kisebb darabokra tört)
-
80 g aszalt gyümölcsök (pl. aszalt vörösáfonya)
-
300 g margarin
-
150 ml tej
-
200 g porcukor
-
50 g cukrozatlan kakaópor
-
30 ml rumaroma
-
100 g dió (vagy más mag)
- 6% Fehérje
- 58% Szénhidrát
- 29% Zsír
-
75g háztartási keksz314 kcal
-
50g háztartási keksz210 kcal
-
48 kcal
-
75g margarin538 kcal
-
38g tej21 kcal
-
50g porcukor194 kcal
-
29 kcal
-
8g rumaroma0 kcal
-
25g dió164 kcal
- 6% Fehérje
- 58% Szénhidrát
- 29% Zsír
-
300g háztartási keksz1257 kcal
-
200g háztartási keksz838 kcal
-
192 kcal
-
300g margarin2151 kcal
-
150g tej84 kcal
-
200g porcukor774 kcal
-
114 kcal
-
30g rumaroma0 kcal
-
100g dió654 kcal
- 6% Fehérje
- 58% Szénhidrát
- 29% Zsír
-
21.3g háztartási keksz89 kcal
-
14.2g háztartási keksz59 kcal
-
5.7g aszalt gyümölcsök14 kcal
-
21.3g margarin153 kcal
-
10.6g tej6 kcal
-
14.2g porcukor55 kcal
-
3.5g cukrozatlan kakaópor8 kcal
-
2.1g rumaroma0 kcal
-
7.1g dió46 kcal
- 6% Fehérje
- 58% Szénhidrát
- 29% Zsír
- 7% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
A vitamin (RAE):
-
C vitamin:
Fehérje
-
Összesen 19.2 g
Zsír
-
Összesen 86.9 g
-
Telített zsírsav 18 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 32 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 30 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 812.1 g
-
Cink 2 mg
-
Szelén 3 mg
-
Kálcium 95 mg
-
Vas 3 mg
-
Magnézium 112 mg
-
Foszfor 196 mg
-
Nátrium 399 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 175.5 g
-
Cukor 84 mg
-
Élelmi rost 11 mg
Víz
-
Összesen 20 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 622 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 7 mg
-
C vitamin: 1 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 83 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 30 micro
-
Kolin: 23 mg
-
Retinol - A vitamin: 576 micro
-
α-karotin 11 micro
-
β-karotin 539 micro
-
β-crypt 19 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 37 micro
- 6% Fehérje
- 58% Szénhidrát
- 29% Zsír
- 7% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
A vitamin (RAE):
-
C vitamin:
Fehérje
-
Összesen 76.8 g
Zsír
-
Összesen 347.5 g
-
Telített zsírsav 72 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 128 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 120 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 3248.5 g
-
Cink 7 mg
-
Szelén 13 mg
-
Kálcium 378 mg
-
Vas 11 mg
-
Magnézium 449 mg
-
Foszfor 783 mg
-
Nátrium 1597 mg
-
Réz 4 mg
-
Mangán 6 mg
Szénhidrát
-
Összesen 701.8 g
-
Cukor 335 mg
-
Élelmi rost 46 mg
Víz
-
Összesen 79.9 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 2489 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 28 mg
-
C vitamin: 2 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 331 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 4 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 120 micro
-
Kolin: 90 mg
-
Retinol - A vitamin: 2304 micro
-
α-karotin 46 micro
-
β-karotin 2157 micro
-
β-crypt 74 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 146 micro
- 6% Fehérje
- 58% Szénhidrát
- 29% Zsír
- 7% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
A vitamin (RAE):
-
C vitamin:
Fehérje
-
Összesen 5.4 g
Zsír
-
Összesen 24.6 g
-
Telített zsírsav 5 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 9 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 9 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 230.4 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 1 mg
-
Kálcium 27 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 32 mg
-
Foszfor 56 mg
-
Nátrium 113 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 49.8 g
-
Cukor 24 mg
-
Élelmi rost 3 mg
Víz
-
Összesen 5.7 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 177 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 2 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 23 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 9 micro
-
Kolin: 6 mg
-
Retinol - A vitamin: 163 micro
-
α-karotin 3 micro
-
β-karotin 153 micro
-
β-crypt 5 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 10 micro
Elkészítés
- Egy tálba mehet a darált keksz és a kisebb darabokra tört keksz.
- Adjuk hozzá a kisebb darabokra vágott aszalt gyümölcsöt és a diót.
- Jöhet a kakaópor, rumaroma, margarin, tej és porcukor is.
- Mindent alaposan keverjünk át és fektessük hosszúkásan egy folpackra.
- Csavarjuk fel szalámi alakban szorosan és tegyük a hűtőbe egy estére.
- Másnap porcukrozzuk be kívülről és vágjunk szeleteket.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 15 p
- Főzés módja: süti sütés nélkül
A csokiszalámi több szempontból is jó választás. Mindenki szokta szeretni, könnyen elkészül és sütni sem kell. Sőt, általában otthon megtalálható az összes alapanyag is. Ízlés szerinti aszalt gyümölcsöt és magvakat tegyünk bele, vagy akár ízlés szerint hagyjuk ki.