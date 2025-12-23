r
Csokiszalámi

Hankusz Sára
csokiszalámi karikákra vágva
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

1518
Kalória
19.2g
Fehérje
175.5g
Szénhidrát
86.9g
Zsír
20g
Víz
-
Koleszterin
11.5g
Élelmi rost
83.6g
Cukor
  • 6% Fehérje
  • 58% Szénhidrát
  • 29% Zsír
Összesen 1518 kcal
  • 6% Fehérje
  • 58% Szénhidrát
  • 29% Zsír
Összesen 6064 kcal
  • 6% Fehérje
  • 58% Szénhidrát
  • 29% Zsír
Összesen 430 kcal
  • 6% Fehérje
  • 58% Szénhidrát
  • 29% Zsír
  • 7% Víz

Elkészítés

  1. Egy tálba mehet a darált keksz és a kisebb darabokra tört keksz.
  2. Adjuk hozzá a kisebb darabokra vágott aszalt gyümölcsöt és a diót.
  3. Jöhet a kakaópor, rumaroma, margarin, tej és porcukor is.
  4. Mindent alaposan keverjünk át és fektessük hosszúkásan egy folpackra.
  5. Csavarjuk fel szalámi alakban szorosan és tegyük a hűtőbe egy estére.
  6. Másnap porcukrozzuk be kívülről és vágjunk szeleteket.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 15 p
  • Főzés módja: süti sütés nélkül
A csokiszalámi több szempontból is jó választás. Mindenki szokta szeretni, könnyen elkészül és sütni sem kell. Sőt, általában otthon megtalálható az összes alapanyag is. Ízlés szerinti aszalt gyümölcsöt és magvakat tegyünk bele, vagy akár ízlés szerint hagyjuk ki.

