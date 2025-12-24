Vigyázat: listeria jelenléte miatt népszerű termékét visszahívja a Lidl

A Lidl Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve elővigyázatosságból visszahívta egy népszerű termékét a boltok polcairól.

A Lidl Magyarország visszahívta a Pilos Bryndza juh- és tehéntejből készült 125 g-os termékét, miután a Listeria monocytogenes nevű veszélyes baktérium jelenléte nem zárható ki a termékben — olvasható a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) friss közleményében.

A vállalat a hatósággal együttműködve azonnal intézkedett: kivonta a kifogásolt tételt a boltok polcairól, és megkezdte a már eladott darabok visszahívását is. A visszahívott termék további sorsát (például megsemmisítését) a hatóság nyomon követi.

Mit kell tudni az érintett termékről?

Termék neve: Pilos Bryndza juh- és tehéntejből 125 g

Minőségmegőrzési idő: 2026. 02.01.

Tételazonosító: L171225

Gyártó: Agrofarma, spol. s.r.o.

Termékvisszahívás oka: mikrobiológiai nem megfelelőség (Listeria-fertőzés kockázata)

Ha a fent említett Pilos Bryndza termékből vásárolt, és még a birtokában, kérjük, ne fogyassza el!

Az alábbi kép illusztráció.

Forrásunk volt.