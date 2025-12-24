Gasztro

2025.12.24.

Vigyázat: listeria jelenléte miatt népszerű termékét visszahívja a Lidl

Nosalty profilképe Nosalty

A Lidl Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve elővigyázatosságból visszahívta egy népszerű termékét a boltok polcairól.

A Lidl Magyarország visszahívta a Pilos Bryndza juh- és tehéntejből készült 125 g-os termékét, miután a Listeria monocytogenes nevű veszélyes baktérium jelenléte nem zárható ki a termékben — olvasható a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) friss közleményében.

A vállalat a hatósággal együttműködve azonnal intézkedett: kivonta a kifogásolt tételt a boltok polcairól, és megkezdte a már eladott darabok visszahívását is. A visszahívott termék további sorsát (például megsemmisítését) a hatóság nyomon követi.

Mit kell tudni az érintett termékről?

  • Termék neve: Pilos Bryndza juh- és tehéntejből 125 g
  • Minőségmegőrzési idő: 2026. 02.01.
  • Tételazonosító: L171225
  • Gyártó: Agrofarma, spol. s.r.o.
  • Termékvisszahívás oka: mikrobiológiai nem megfelelőség (Listeria-fertőzés kockázata)

Ha a fent említett Pilos Bryndza termékből vásárolt, és még a birtokában, kérjük, ne fogyassza el!

Az alábbi kép illusztráció.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

lencsefőzelék

Lencsefőzelék tejmentesen

A Szilveszter vagy az Újév elmaradhatatlan étele a lencsefőzelék. Tálalhatjuk sült hússal is és ér az év többi részében is lencsét enni, hiszen finom és egészséges!

kekszsüti

Csokiszalámi

A csokiszalámi több szempontból is jó választás. Mindenki szokta szeretni, könnyen elkészül és sütni sem kell. Sőt, általában otthon megtalálható az összes alapanyag is. Ízlés ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

hal
Gasztro

„Kapj rá!” a halra – Egészség, íz és tudatosság egy...

A halfogyasztás többek számára ma már nemcsak gasztronómiai élmény, hanem tudatos döntés is. A halhús jó minőségű fehérjeforrás, könnyen emészthető, és természetes módon tartalmaz olyan tápanyagokat – például ómega–3 zsírsavakat, vitaminokat és ásványi anyagokat –, amelyek jól illeszkednek a kiegyensúlyozott étrendbe. Nem véletlen, hogy a hal egyre gyakrabban jelenik meg a modern, egészségtudatos konyhákban is.

Hirdetés

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

klasszikus-hagyomanyos-bejgli
bejgli

Klasszikus hagyományos bejgli

Ez egy mennyei bejgli, egy igazi hungarikum! Karácsonykor nem hiányozhat az ünnepi asztalról! Hosszú - már évtizedekben mérhető - idő óta így készítem....mi nem szeretjük a hatalmas, ...

parolt-lila-kaposzta
párolt káposzta

Párolt lila káposzta

A párolt lila káposzta remek kísérője a különféle sült húsoknak, például a kacsa elképzelhetetlen nélküle. Ezzel a recepttel könnyedén elkészítheted Te is otthon, bár tény, hogy ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept