Újfajta zsírsejt? Rájöttek, mitől leszünk pocakosak 40 éves korunk körül

Egy, a Science folyóiratban 2025. április 25-én megjelent tanulmány szerint a középkorban jelentkező hasi hízás mögött nem csupán étrendi vagy mozgásszokások állnak, hanem egy eddig ismeretlen biológiai folyamat is.

A City of Hope Medical Center és a UCLA kutatói felfedeztek egy újfajta zsírelősejtet, ami kizárólag a középkorúaknál jelenik meg, és gyorsítja a hasi zsír felhalmozódását. Ez az úgynevezett CP-A (age-enriched committed preadipocyte) típusú sejt a 40-es éveink környékén aktiválódik, még akkor is, ha az életmódunkon ekkor sem változtatunk.

Újonnan felfedezett zsírsejtféle okozhatja a hasi hízást a negyveneseknél

Új zsírsejtek, nem a régiek növekednek

A vizsgálatok során egereken követték nyomon a zsírsejtek képződését különböző életkorokban. A fiatal felnőtt egerek szinte alig hoztak létre új zsírsejteket, míg a középkorúaknál – emberi megfelelőjük nagyjából a 40-es éveink – drámai mértékű zsírsejtképződés zajlott. A 12 hónapos egerek (középkorú egérnek számítanak) hasi régiójában található zsírsejtek több mint 80%-a újonnan keletkezett.

A középkorú egerek olyan mintázatokat mutattak, amelyek az emberek esetében is ismerősek: megnövekedett derékbőség, csökkent energiafelhasználás és inzulinrezisztencia – mindezek fokozzák a cukorbetegség és a szívbetegségek kockázatát.

Emberi bizonyítékok is megerősítik az eredményeket

A kutatók emberi zsírszövet-mintákat is elemeztek, és ugyanazokat a CP-A sejteket találták meg bennük. A sejtek száma az életkor előrehaladtával nőtt, középkorban érte el a csúcspontját, majd később csökkent. Amikor ezeket a középkorú eredetű elősejteket fiatal egerekbe ültették, azok továbbra is intenzíven termelték a zsírsejteket, vagyis nem pusztán a hormonális változások hatására viselkedtek így – hanem önmagukban is „átprogramozódtak” a korral.

Egy új célpont: LIFR-receptor

A tanulmány másik kulcsfontosságú felismerése egy sejtfelszíni receptorhoz, a LIFR-hez (leukémia-inhibitor faktor receptor) kapcsolódik. Ez a receptor nemcsak jelzi a CP-A sejtek jelenlétét, de azok működését is irányítja. Amikor a kutatók gyógyszeresen blokkolták ezt a receptort az egereknél, meg tudták akadályozni a zsigeri zsírszövet terjedését.

Ez a felfedezés tehát azért kiemelkedő, mert új lehetőségeket nyit a középkori hízás megelőzésére – mindezt anélkül, hogy beavatkoznánk az egészséges zsírszövetek normál működésébe.

Nem akarat kérdése, hanem genetika

A tanulmány hangsúlyozza: a középkorúak hasi hízása nem egyszerűen akaraterő vagy életmód kérdése, hanem egy genetikailag programozott, biológiai folyamat. Az új eredmények azonban segíthetnek abban, hogy a jövőben célzottabb, hatékonyabb módszerekkel léphessünk fel az életkorhoz kötődő elhízással és az ebből eredő anyagcsere-betegségekkel szemben, ami mindenképpen jó hír azok számára, akik közelednek a negyvenhez.

