Svéd mézeskalács
Hozzávalók
-
200 g vaj
-
150 g melaszos nádcukor
-
150 g méz
-
1 db tojás
-
320 g finomliszt
-
80 g rozsliszt
-
1 tk szódabikarbóna
-
1 ek cukrozatlan kakaópor
-
-
2 csipet só
- 5% Fehérje
- 62% Szénhidrát
- 18% Zsír
-
17g vaj120 kcal
-
48 kcal
-
13g méz38 kcal
-
5g tojás6 kcal
-
27g finomliszt97 kcal
-
7g rozsliszt23 kcal
-
0 kcal
-
2 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
- 5% Fehérje
- 62% Szénhidrát
- 18% Zsír
-
200g vaj1434 kcal
-
150g melaszos nádcukor570 kcal
-
150g méz456 kcal
-
55g tojás69 kcal
-
320g finomliszt1165 kcal
-
80g rozsliszt279 kcal
-
0 kcal
-
23 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
- 5% Fehérje
- 62% Szénhidrát
- 18% Zsír
-
20.7g vaj148 kcal
-
15.5g melaszos nádcukor59 kcal
-
15.5g méz47 kcal
-
5.7g tojás7 kcal
-
33.1g finomliszt120 kcal
-
8.3g rozsliszt29 kcal
-
0.2g szódabikarbóna0 kcal
-
2 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
- 5% Fehérje
- 62% Szénhidrát
- 18% Zsír
- 15% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
A vitamin (RAE):
-
Retinol - A vitamin:
Fehérje
-
Összesen 4.3 g
Zsír
-
Összesen 14.4 g
-
Telített zsírsav 9 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 4 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 51 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 174.9 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 12 mg
-
Kálcium 24 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 16 mg
-
Foszfor 63 mg
-
Nátrium 58 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 48.5 g
-
Cukor 23 mg
-
Élelmi rost 2 mg
Víz
-
Összesen 12 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 120 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 3 micro
-
K vitamin: 2 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 12 micro
-
Kolin: 20 mg
-
Retinol - A vitamin: 118 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 26 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 39 micro
- 5% Fehérje
- 62% Szénhidrát
- 18% Zsír
- 15% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
A vitamin (RAE):
-
Retinol - A vitamin:
Fehérje
-
Összesen 52.1 g
Zsír
-
Összesen 172.5 g
-
Telített zsírsav 104 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 50 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 9 g
-
Koleszterin 610 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 2099.4 g
-
Cink 6 mg
-
Szelén 141 mg
-
Kálcium 289 mg
-
Vas 10 mg
-
Magnézium 197 mg
-
Foszfor 755 mg
-
Nátrium 696 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 5 mg
Szénhidrát
-
Összesen 581.5 g
-
Cukor 271 mg
-
Élelmi rost 22 mg
Víz
-
Összesen 144.1 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 1445 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 6 mg
-
C vitamin: 1 mg
-
D vitamin: 40 micro
-
K vitamin: 20 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 6 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 147 micro
-
Kolin: 238 mg
-
Retinol - A vitamin: 1419 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 316 micro
-
β-crypt 4 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 473 micro
- 5% Fehérje
- 62% Szénhidrát
- 18% Zsír
- 15% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
A vitamin (RAE):
-
Retinol - A vitamin:
Fehérje
-
Összesen 5.4 g
Zsír
-
Összesen 17.8 g
-
Telített zsírsav 11 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 5 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 63 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 217.1 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 15 mg
-
Kálcium 30 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 20 mg
-
Foszfor 78 mg
-
Nátrium 72 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 60.1 g
-
Cukor 28 mg
-
Élelmi rost 2 mg
Víz
-
Összesen 14.9 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 149 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 4 micro
-
K vitamin: 2 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 15 micro
-
Kolin: 25 mg
-
Retinol - A vitamin: 147 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 33 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 49 micro
Elkészítés
- Az olvasztott (vagy puha) vajat összekeverjük a nádcukorral és a mézzel, majd hozzáadjuk a tojást és kihabosítjuk. Ha véletlenül lenne otthon melasz, azt is használhatjuk méz helyett.
- Hozzászitáljuk a liszteket, a szódabikarbónát, a kakaóport és mézeskalács fűszerkeveréket, majd egy kevés sót is belecsípünk.
- Az egészből egy közepesen lágy masszát gyúrunk kézzel vagy spatula segítségével, majd a folpackba csomagoljuk és pár órára hűtőbe tesszük.
- A lehűtött tésztát 2-3 adagban, alaposan belisztezett felületen kinyújtjuk, majd tetszőleges kiszúróformákkal kiszaggatjuk.
- A mézeskalácsokat sütőpapírral bélelt tepsire tesszük, majd 180-190 fokos sütőben 10-12 perc alatt készre sütjük.
- A kész mézeskalácsokat hagyjuk kihűlni, majd amit nem eszünk meg azonnal, azt tegyük dobozba, ahol hosszú hetekig eláll.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 45 p
- Sütés ideje: 15 p
- Sütés hőfoka: 180 °C
- Sütés módja: hőlégkeveréses
Ha a ropogós mézeskalácsok rabjai vagytok, akkor mindenképpen készítsétek el ezt a sötétbarna svéd csodakekszet, mert mennyeien fűszeres és csodásan ropog! Falatozhatjuk magában az ünnepi szezonban, de akár további süteményeknek is remek alapja lehet, hiszen kekszként tudjuk használni.
A mézeskalács nem pusztán egy egyszerű sütemény, hanem egy komplex ízű darabka a gasztrotörténelemből. Mi sem jobb példa erre, mint hogy hány fűszeres, mézzel készült édességfélét illethetünk ezzel a névvel: a lebkuchent, a puszedlit, a svéd pepparkakort, a gyömbérkekszet és a spekulatius-t (mesekeksz) egyaránt szoktuk mézeskalácsnak hívni.
A leggyakrabban azonban a mézeskalács szó kapcsán a ropogós, barna tésztájú, vékonyra nyújtott és formára kiszurkált kekszekre gondolunk. A maihoz hasonló mézes-fűszeres süteményeket már az ókorban is sütöttek a görögök és a rómaiak, főként ünnepekre, a középkorban pedig már a vásárok elmaradhatatlan kelléke lett. Dekorálni már ekkor is divat volt a kekszeket, a tésztájuk azonban mézzel, mandulával és zsemlemorzsával készült - a liszt és a tojás csak később került bele.
Variációk egy témára:
Így lesz tökéletes a mézeskalács
- A jó mézeskalács ismertetője, hogy kellemesen fűszeres: bolti keverék helyett azonban használjunk házi keveréket, így a saját ízlésünkre szabhatjuk.
- Nyilván nem hagyható el a süteményből a névadó méz, emellett azonban cukrot is kell tenni a süteménybe. Ebből érdemes sötétebb nádcukrot használni hozzá (vagy melaszt), aminek mélyebb az íze és szebb a színe.
- Apropó szín: kevés kakaóport a tésztához keverve javíthatunk a szaturáción és az ízének is jót fog tenni.
- Keverjünk jó adag zsiradékot is a tésztához, a legjobb választék a vaj vagy zsír, ami egyszerre ad neki jó textúrát és kölcsönöz finom ízt.
- Az összegyúrt tésztát mindenképpen tegyük hűtőbe mielőtt kinyújtanánk, ezzel garantáljuk, hogy jól nyújtható és kezes legyen az állaga.
A vegán mézeskalács sem lehetetlen küldetés
Mentes mézeskalácsreceptek: