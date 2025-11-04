Svéd mézeskalács

A mézeskalács nem pusztán egy egyszerű sütemény, hanem egy komplex ízű darabka a gasztrotörténelemből. Mi sem jobb példa erre, mint hogy hány fűszeres, mézzel készült édességfélét illethetünk ezzel a névvel: a lebkuchent, a puszedlit, a svéd pepparkakort, a gyömbérkekszet és a spekulatius-t (mesekeksz) egyaránt szoktuk mézeskalácsnak hívni.

A leggyakrabban azonban a mézeskalács szó kapcsán a ropogós, barna tésztájú, vékonyra nyújtott és formára kiszurkált kekszekre gondolunk. A maihoz hasonló mézes-fűszeres süteményeket már az ókorban is sütöttek a görögök és a rómaiak, főként ünnepekre, a középkorban pedig már a vásárok elmaradhatatlan kelléke lett. Dekorálni már ekkor is divat volt a kekszeket, a tésztájuk azonban mézzel, mandulával és zsemlemorzsával készült - a liszt és a tojás csak később került bele.

A jó mézeskalács ismertetője, hogy kellemesen fűszeres: bolti keverék helyett azonban használjunk házi keveréket, így a saját ízlésünkre szabhatjuk.

Nyilván nem hagyható el a süteményből a névadó méz, emellett azonban cukrot is kell tenni a süteménybe. Ebből érdemes sötétebb nádcukrot használni hozzá (vagy melaszt), aminek mélyebb az íze és szebb a színe.

Apropó szín: kevés kakaóport a tésztához keverve javíthatunk a szaturáción és az ízének is jót fog tenni.

Keverjünk jó adag zsiradékot is a tésztához, a legjobb választék a vaj vagy zsír, ami egyszerre ad neki jó textúrát és kölcsönöz finom ízt.

Az összegyúrt tésztát mindenképpen tegyük hűtőbe mielőtt kinyújtanánk, ezzel garantáljuk, hogy jól nyújtható és kezes legyen az állaga.

A vegán mézeskalács sem lehetetlen küldetés Méz helyett használjunk sötét színű, sűrű datolyaszirupot, ezzel helyttesíti legjobban állagra és ízrre. A legtöbb hagyományos mézeskalácsba kerül vaj és tojás is, ezeket margarinnal illetve 1-2 kanál lenmaglisztből és vízből kikevert, úgynevezett "lentojással" érdemes pótolni.

