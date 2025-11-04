r
édes süti mézeskalács

Svéd mézeskalács

Svéd mézeskalács
Rosanics Petra
Mézeskalács
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

334
Kalória
4.3g
Fehérje
48.5g
Szénhidrát
14.4g
Zsír
12g
Víz
50.8g
Koleszterin
1.8g
Élelmi rost
22.6g
Cukor
  • 5% Fehérje
  • 62% Szénhidrát
  • 18% Zsír
Összesen 334 kcal
  • 5% Fehérje
  • 62% Szénhidrát
  • 18% Zsír
Összesen 3996 kcal
  • 5% Fehérje
  • 62% Szénhidrát
  • 18% Zsír
Összesen 412 kcal
  • 5% Fehérje
  • 62% Szénhidrát
  • 18% Zsír
  • 15% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • A vitamin (RAE):
  • Retinol - A vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    4.3 g

Zsír

  • Összesen
    14.4 g
  • Telített zsírsav
    9 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    4 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    51 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    174.9 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    12 mg
  • Kálcium
    24 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    16 mg
  • Foszfor
    63 mg
  • Nátrium
    58 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    48.5 g
  • Cukor
    23 mg
  • Élelmi rost
    2 mg

Víz

  • Összesen
    12 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    120 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    3 micro
  • K vitamin:
    2 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    12 micro
  • Kolin:
    20 mg
  • Retinol - A vitamin:
    118 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    26 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    39 micro
Fehérje

  • Összesen
    52.1 g

Zsír

  • Összesen
    172.5 g
  • Telített zsírsav
    104 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    50 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    9 g
  • Koleszterin
    610 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    2099.4 g
  • Cink
    6 mg
  • Szelén
    141 mg
  • Kálcium
    289 mg
  • Vas
    10 mg
  • Magnézium
    197 mg
  • Foszfor
    755 mg
  • Nátrium
    696 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    5 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    581.5 g
  • Cukor
    271 mg
  • Élelmi rost
    22 mg

Víz

  • Összesen
    144.1 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    1445 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    6 mg
  • C vitamin:
    1 mg
  • D vitamin:
    40 micro
  • K vitamin:
    20 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    6 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    147 micro
  • Kolin:
    238 mg
  • Retinol - A vitamin:
    1419 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    316 micro
  • β-crypt
    4 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    473 micro
Fehérje

  • Összesen
    5.4 g

Zsír

  • Összesen
    17.8 g
  • Telített zsírsav
    11 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    5 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    63 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    217.1 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    15 mg
  • Kálcium
    30 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    20 mg
  • Foszfor
    78 mg
  • Nátrium
    72 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    60.1 g
  • Cukor
    28 mg
  • Élelmi rost
    2 mg

Víz

  • Összesen
    14.9 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    149 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    4 micro
  • K vitamin:
    2 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    15 micro
  • Kolin:
    25 mg
  • Retinol - A vitamin:
    147 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    33 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    49 micro
Összesen 412 kcal

Elkészítés

  1. Az olvasztott (vagy puha) vajat összekeverjük a nádcukorral és a mézzel, majd hozzáadjuk a tojást és kihabosítjuk. Ha véletlenül lenne otthon melasz, azt is használhatjuk méz helyett.
  2. Hozzászitáljuk a liszteket, a szódabikarbónát, a kakaóport és mézeskalács fűszerkeveréket, majd egy kevés sót is belecsípünk.
  3. Az egészből egy közepesen lágy masszát gyúrunk kézzel vagy spatula segítségével, majd a folpackba csomagoljuk és pár órára hűtőbe tesszük.
  4. A lehűtött tésztát 2-3 adagban, alaposan belisztezett felületen kinyújtjuk, majd tetszőleges kiszúróformákkal kiszaggatjuk.
  5. A mézeskalácsokat sütőpapírral bélelt tepsire tesszük, majd 180-190 fokos sütőben 10-12 perc alatt készre sütjük.
  6. A kész mézeskalácsokat hagyjuk kihűlni, majd amit nem eszünk meg azonnal, azt tegyük dobozba, ahol hosszú hetekig eláll.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 45 p
  • Sütés ideje: 15 p
  • Sütés hőfoka: 180 °C
  • Sütés módja: hőlégkeveréses
Ha a ropogós mézeskalácsok rabjai vagytok, akkor mindenképpen készítsétek el ezt a sötétbarna svéd csodakekszet, mert mennyeien fűszeres és csodásan ropog! Falatozhatjuk magában az ünnepi szezonban, de akár további süteményeknek is remek alapja lehet, hiszen kekszként tudjuk használni.

A mézeskalács nem pusztán egy egyszerű sütemény, hanem egy komplex ízű darabka a gasztrotörténelemből. Mi sem jobb példa erre, mint hogy hány fűszeres, mézzel készült édességfélét illethetünk ezzel a névvel: a lebkuchent, a puszedlit, a svéd pepparkakort, a gyömbérkekszet és a spekulatius-t (mesekeksz) egyaránt szoktuk mézeskalácsnak hívni.

A leggyakrabban azonban a mézeskalács szó kapcsán a ropogós, barna tésztájú, vékonyra nyújtott és formára kiszurkált kekszekre gondolunk. A maihoz hasonló mézes-fűszeres süteményeket már az ókorban is sütöttek a görögök és a rómaiak, főként ünnepekre, a középkorban pedig már a vásárok elmaradhatatlan kelléke lett. Dekorálni már ekkor is divat volt a kekszeket, a tésztájuk azonban mézzel, mandulával és zsemlemorzsával készült - a liszt és a tojás csak később került bele.

Ropogós mézeskalácsfigurák fémdobozban
Ropogós mézeskalácsfigurák fémdobozban

Variációk egy témára:

Így lesz tökéletes a mézeskalács

  • A jó mézeskalács ismertetője, hogy kellemesen fűszeres: bolti keverék helyett azonban használjunk házi keveréket, így a saját ízlésünkre szabhatjuk.
  • Nyilván nem hagyható el a süteményből a névadó méz, emellett azonban cukrot is kell tenni a süteménybe. Ebből érdemes sötétebb nádcukrot használni hozzá (vagy melaszt), aminek mélyebb az íze és szebb a színe.
  • Apropó szín: kevés kakaóport a tésztához keverve javíthatunk a szaturáción és az ízének is jót fog tenni.
  • Keverjünk jó adag zsiradékot is a tésztához, a legjobb választék a vaj vagy zsír, ami egyszerre ad neki jó textúrát és kölcsönöz finom ízt.
  • Az összegyúrt tésztát mindenképpen tegyük hűtőbe mielőtt kinyújtanánk, ezzel garantáljuk, hogy jól nyújtható és kezes legyen az állaga.
Ropogós mézeskalácsfigurák
Ropogós mézeskalácsfigurák

A vegán mézeskalács sem lehetetlen küldetés

Méz helyett használjunk sötét színű, sűrű datolyaszirupot, ezzel helyttesíti legjobban állagra és ízrre. A legtöbb hagyományos mézeskalácsba kerül vaj és tojás is, ezeket margarinnal illetve 1-2 kanál lenmaglisztből és vízből kikevert, úgynevezett "lentojással" érdemes pótolni.

Mentes mézeskalácsreceptek:

