6 főzelék, ami bizonyítja: tej nélkül is lehetnek krémesek a gyerekkori kedvenceink

A főzelékekről sokunknak még mindig a menzás, lisztes tejjel felöntött verzió ugrik be, pedig ez a műfaj bőven túl tud lépni ezen. Egy kis kreativitással, jól megválasztott alapanyagokkal és néhány konyhai trükkel a gyerekkori kedvencek tej nélkül is selymesek, krémesek és szerethetőek maradnak. Mutatunk 6 főzeléket, ami bebizonyítja: a komfortkaja nem a tejtől lesz igazán jó.

A főzelék tipikusan az a műfaj, amit vagy nagyon szeretünk, vagy hosszú időre száműzünk a gyerekkori menzás emlékek miatt. A túl sűrű, lisztes rántás, a mindent elnyomó tejíz és az „ezt meg kell enni” érzés sokaknál végleg elvette a kedvét tőle.

A főzelék azonban ennél sokkal többet tud: lehet friss, zöldséghangsúlyos, izgalmasan fűszerezett – és igen, krémes, tej nélkül is. Ráadásul bármilyen feltéttel működnek, készíthetünk hozzá falafelt, zabpehelyfasírtot, pirított magvakat, cukkini-, köles- vagy répafasírtot is.

Nem véletlen, hogy január idején népszerűbb választás, ilyenkor sokan keresnek növényi alapú, mégis komfortos, laktató fogásokat, a főzelékek pedig pont ezt tudják. Burgonya-, zöldbab-, tök-, lencse- vagy zöldborsófőzelék: ezek a klasszikus, mégis isteni fogások ételérzékenyek és vegánok számára is ideális választás.