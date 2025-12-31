6 főzelék, ami bizonyítja: tej nélkül is lehetnek krémesek a gyerekkori kedvenceink

A főzelék tipikusan az a műfaj, amit vagy nagyon szeretünk, vagy hosszú időre száműzünk a gyerekkori menzás emlékek miatt. A túl sűrű, lisztes rántás, a mindent elnyomó tejíz és az „ezt meg kell enni” érzés sokaknál végleg elvette a kedvét tőle.
A főzelék azonban ennél sokkal többet tud: lehet friss, zöldséghangsúlyos, izgalmasan fűszerezett – és igen, krémes, tej nélkül is. Ráadásul bármilyen feltéttel működnek, készíthetünk hozzá falafelt, zabpehelyfasírtot, pirított magvakat, cukkini-, köles- vagy répafasírtot is.
Nem véletlen, hogy január idején népszerűbb választás, ilyenkor sokan keresnek növényi alapú, mégis komfortos, laktató fogásokat, a főzelékek pedig pont ezt tudják. Burgonya-, zöldbab-, tök-, lencse- vagy zöldborsófőzelék: ezek a klasszikus, mégis isteni fogások ételérzékenyek és vegánok számára is ideális választás.
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű1320Kalória55.5gFehérje197.1gSzénhidrát36.2gZsírJanuár elseje nincs nélküle, viszont mi az év bármely hetében szívesen kanalaznánk ezt a finom tej- és gluténmentes verziót – és ebben tutira nem vagyunk egyedül.
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű124Kalória3.7gFehérje18gSzénhidrát5gZsírHa épp nincs kéznél friss, zsenge tök, nem kell lemondanunk erről a klasszikusról: a fagyasztott változat is tökéletes alternatíva. Egy kis odafigyeléssel és jól megválasztott fűszerekkel a fagyasztott tökből is könnyed, krémes állagú, mégis tartalmas vegán főzeléket varázsolhatunk
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű359Kalória11gFehérje46gSzénhidrát15.9gZsírHa belevágsz a vegán januárba, akkor a zöldborsófőzelék igazi jolly joker választás ebédre: a klasszikus, tejes habarás helyett használjunk hozzá krémes, selymes Dr. Oetker Creme VEGA-t!
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű270Kalória5.6gFehérje31.6gSzénhidrát12.4gZsírA krumplifőzelék igazi komfortkaja, egy kevés tárkonnyal és babérlevéllel fűszerezve az egyik kedvenc főzelékünk! Egyszerű, laktató, és akkor is selymesen krémes, ha teljesen vegán verzióban készül. A klasszikus ízek így is megmaradnak!
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű305Kalória16.7gFehérje23.3gSzénhidrát17.7gZsírKészülhet friss vagy fagyasztott babból, sárga- vagy zöldhüvelyűből is., a habaráshoz viszont mindenképp érdemes kipróbálni ezt a csicserilisztes megoldást. Feltétként nálunk most pirított tofu került a tetejére, de bátran kínálhatjuk zöldségfasírttal is.
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű424Kalória7.1gFehérje32.2gSzénhidrát31.9gZsírKicsit keletiesre hangoltuk ezt a villámgyorsan elkészíthető receptet: a fűszerezéshez garam masalát használtunk, a sűrítést pedig a köretnek készített burgonya egy részével oldottuk meg. Rontásbiztos recept!