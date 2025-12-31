Gasztro

2025.12.31.

6 főzelék, ami bizonyítja: tej nélkül is lehetnek krémesek a gyerekkori kedvenceink

A főzelékekről sokunknak még mindig a menzás, lisztes tejjel felöntött verzió ugrik be, pedig ez a műfaj bőven túl tud lépni ezen. Egy kis kreativitással, jól megválasztott alapanyagokkal és néhány konyhai trükkel a gyerekkori kedvencek tej nélkül is selymesek, krémesek és szerethetőek maradnak. Mutatunk 6 főzeléket, ami bebizonyítja: a komfortkaja nem a tejtől lesz igazán jó.

A főzelék tipikusan az a műfaj, amit vagy nagyon szeretünk, vagy hosszú időre száműzünk a gyerekkori menzás emlékek miatt. A túl sűrű, lisztes rántás, a mindent elnyomó tejíz és az „ezt meg kell enni” érzés sokaknál végleg elvette a kedvét tőle.

A főzelék azonban ennél sokkal többet tud: lehet friss, zöldséghangsúlyos, izgalmasan fűszerezett – és igen, krémes, tej nélkül is. Ráadásul bármilyen feltéttel működnek, készíthetünk hozzá falafelt, zabpehelyfasírtot, pirított magvakat, cukkini-, köles- vagy répafasírtot is.

Nem véletlen, hogy január idején népszerűbb választás, ilyenkor sokan keresnek növényi alapú, mégis komfortos, laktató fogásokat, a főzelékek pedig pont ezt tudják. Burgonya-, zöldbab-, tök-, lencse- vagy zöldborsófőzelék: ezek a klasszikus, mégis isteni fogások ételérzékenyek és vegánok számára is ideális választás.

  1. Vegán lencsefőzelék

    Lencsefőzelék tej- és gluténmentesen

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    1320
    Kalória
    55.5g
    Fehérje
    197.1g
    Szénhidrát
    36.2g
    Zsír
    Még több lencsefőzelék
    Január elseje nincs nélküle, viszont mi az év bármely hetében szívesen kanalaznánk ezt a finom tej- és gluténmentes verziót – és ebben tutira nem vagyunk egyedül.
  2. Vegán tökfőzelék

    Tökfőzelék tej- és gluténmentesen

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    124
    Kalória
    3.7g
    Fehérje
    18g
    Szénhidrát
    5g
    Zsír
    Még több tökfőzelék
    Ha épp nincs kéznél friss, zsenge tök, nem kell lemondanunk erről a klasszikusról: a fagyasztott változat is tökéletes alternatíva. Egy kis odafigyeléssel és jól megválasztott fűszerekkel a fagyasztott tökből is könnyed, krémes állagú, mégis tartalmas vegán főzeléket varázsolhatunk
  3. Vegán zöldborsófőzelék

    Vegán zöldborsófőzelék

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    359
    Kalória
    11g
    Fehérje
    46g
    Szénhidrát
    15.9g
    Zsír
    Még több zöldborsófőzelék
    Ha belevágsz a vegán januárba, akkor a zöldborsófőzelék igazi jolly joker választás ebédre: a klasszikus, tejes habarás helyett használjunk hozzá krémes, selymes Dr. Oetker Creme VEGA-t!
  4. Vegán burgonyafőzelék

    Egyszerű vegán burgonyafőzelék

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    270
    Kalória
    5.6g
    Fehérje
    31.6g
    Szénhidrát
    12.4g
    Zsír
    Még több krumplifőzelék
    A krumplifőzelék igazi komfortkaja, egy kevés tárkonnyal és babérlevéllel fűszerezve az egyik kedvenc főzelékünk! Egyszerű, laktató, és akkor is selymesen krémes, ha teljesen vegán verzióban készül. A klasszikus ízek így is megmaradnak!
  5. Vegán babfőzelék fűszeres pirított tofuval

    Vegán zöldbabfőzelék ahogy Fancsikai Eszter készíti

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    305
    Kalória
    16.7g
    Fehérje
    23.3g
    Szénhidrát
    17.7g
    Zsír
    Még több zöldbabfőzelék
    Készülhet friss vagy fagyasztott babból, sárga- vagy zöldhüvelyűből is., a habaráshoz viszont mindenképp érdemes kipróbálni ezt a csicserilisztes megoldást. Feltétként nálunk most pirított tofu került a tetejére, de bátran kínálhatjuk zöldségfasírttal is.
  7. Vegán spenótfőzelék sült burgonyával

    Vegán spenótfőzelék

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    424
    Kalória
    7.1g
    Fehérje
    32.2g
    Szénhidrát
    31.9g
    Zsír
    Még több spenótfőzelék
    Kicsit keletiesre hangoltuk ezt a villámgyorsan elkészíthető receptet: a fűszerezéshez garam masalát használtunk, a sűrítést pedig a köretnek készített burgonya egy részével oldottuk meg. Rontásbiztos recept!

