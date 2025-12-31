8 kiadós édesség, ami vegán verzióban még selymesebb, még finomabb

A vegán január remek alkalom arra, hogy kipróbáljuk, mennyire egyszerűen működnek a kedvenc süteményeink tejtermék nélkül is. Ma már léteznek olyan növényi alapú krémek és főzőalternatívák, amelyekkel ugyanúgy létrejön a bársonyos vaníliakrém, a könnyed csokimousse vagy akár a szaftos piskóta, pont, mint a klasszikus recepteknél.
A legtöbb sütihez nem is kell teljesen új receptet keresni: elég a tejet, tejszínt vagy krémsajtot növényi változatra cserélni, és máris készülhet a mentes, de ugyanolyan finom desszert.
A növényi krémek szépen sűrűsödnek, jól viselik a sütést, és hűtve tökéletesen krémesre állnak össze, így bátran kísérletezhetünk velük, akkor is, ha az első alkalommal vágunk bele a tejmentes sütésbe.
A legfinomabb vegán receptekhez használd a Dr. Oetker Creme VEGA-t!
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes1173Kalória10.2gFehérje189.3gSzénhidrát44gZsírA megkerülhetetlen klasszikus, ami nélkül nem tudjuk elképzelni a piterepertoárunkat. Az almás töltelékbe ezúttal kardamom, sőt, juharszirup is került, a lágy és tartalmas textúráról pedig a Dr. Oetker Creme VEGA gondoskodik. Isteni finom!
adagIdőpKöltségköltségesNehézségközepes449Kalória10.8gFehérje42.7gSzénhidrát28.1gZsírEz a pompás édesség igazi vendégváró recept, amiből egy szeletke egészen biztosan nem elég. Datolya, földimogyoró, és minden mi jó, a csokimázhoz pedig növényi tejet használtunk.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű356Kalória4.8gFehérje40.1gSzénhidrát21.6gZsírA sütés nélküli desszerteket imádjuk, főleg, ha valamilyen különleges ízkombinációt találunk ki, mint a kókusz-lime dinamikus és egzotikus duója.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű374Kalória14gFehérje33.3gSzénhidrát23.2gZsírA kesudió csodákra képes, ha növényi alapú sajttortáról van szó, extrán lágy és selymes lesz akkor is, ha például kókuszkrémmel készítjük.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű560Kalória7.8gFehérje49.5gSzénhidrát40.3gZsírEz aztán ütős választás! Nem a leggyorsabb és a legkevesebb hozzávalót tartalmazó édesség, de minden ráfordított perc megéri. Habos, krémes, mindenmentes! Dr. Oetker Creme VEGA tökéletes állagot biztosít majd a süteményünknek.
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű1145Kalória26.7gFehérje130.5gSzénhidrát65.8gZsírAz olaszok híres desszertjét senkinek sem kell bemutatni, de próbáltátok már teljesen növényi hozzávalókkal? Na ugye! Most hoztunk egy receptet, amit imádni fogtok.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű499Kalória12.9gFehérje70.5gSzénhidrát18.7gZsírSzerencsére még bőven kitart a sütőtök szezonja, így mehetnek az ünnepekről megmaradt fűszerek is az édes kenyerünkbe. Igazi vendégváró, és több napig is eláll.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű581Kalória13.3gFehérje72.5gSzénhidrát27.4gZsírA végére egy gyümölcsbombát hoztunk, amitől minden kisgyerek és felnőtt szíve egyszerre dobban, ráadásul szezonális és mirelit gyümölcsökkel is könnyen megoldható az ízesítés.