8 kiadós édesség, ami vegán verzióban még selymesebb, még finomabb

A krémes, extrán finom töltelékkel töltött klasszikus vagy újító süteményeknek egész januárban helyük van az asztalon. És miért ne készíthetnénk el a jól ismert kedvenceinket teljesen vegán változatban? Meg fogunk lepődni, milyen fantasztikusak lesznek, kizárólag növényi összetevőkből is!

A vegán január remek alkalom arra, hogy kipróbáljuk, mennyire egyszerűen működnek a kedvenc süteményeink tejtermék nélkül is. Ma már léteznek olyan növényi alapú krémek és főzőalternatívák, amelyekkel ugyanúgy létrejön a bársonyos vaníliakrém, a könnyed csokimousse vagy akár a szaftos piskóta, pont, mint a klasszikus recepteknél.

A legtöbb sütihez nem is kell teljesen új receptet keresni: elég a tejet, tejszínt vagy krémsajtot növényi változatra cserélni, és máris készülhet a mentes, de ugyanolyan finom desszert.

A növényi krémek szépen sűrűsödnek, jól viselik a sütést, és hűtve tökéletesen krémesre állnak össze, így bátran kísérletezhetünk velük, akkor is, ha az első alkalommal vágunk bele a tejmentes sütésbe.