2025.12.31.

8 kiadós édesség, ami vegán verzióban még selymesebb, még finomabb

A krémes, extrán finom töltelékkel töltött klasszikus vagy újító süteményeknek egész januárban helyük van az asztalon. És miért ne készíthetnénk el a jól ismert kedvenceinket teljesen vegán változatban? Meg fogunk lepődni, milyen fantasztikusak lesznek, kizárólag növényi összetevőkből is!

A vegán január remek alkalom arra, hogy kipróbáljuk, mennyire egyszerűen működnek a kedvenc süteményeink tejtermék nélkül is. Ma már léteznek olyan növényi alapú krémek és főzőalternatívák, amelyekkel ugyanúgy létrejön a bársonyos vaníliakrém, a könnyed csokimousse vagy akár a szaftos piskóta, pont, mint a klasszikus recepteknél.

A legtöbb sütihez nem is kell teljesen új receptet keresni: elég a tejet, tejszínt vagy krémsajtot növényi változatra cserélni, és máris készülhet a mentes, de ugyanolyan finom desszert.

A növényi krémek szépen sűrűsödnek, jól viselik a sütést, és hűtve tökéletesen krémesre állnak össze, így bátran kísérletezhetünk velük, akkor is, ha az első alkalommal vágunk bele a tejmentes sütésbe.

  1. almás pite tányéron

    Vegán almás pite

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    közepes
    1173
    Kalória
    10.2g
    Fehérje
    189.3g
    Szénhidrát
    44g
    Zsír
    A megkerülhetetlen klasszikus, ami nélkül nem tudjuk elképzelni a piterepertoárunkat. Az almás töltelékbe ezúttal kardamom, sőt, juharszirup is került, a lágy és tartalmas textúráról pedig a Dr. Oetker Creme VEGA gondoskodik. Isteni finom!
  2. Datolyasnickers

    Datolyasnickers

    adag
    Idő
    p
    Költség
    költséges
    Nehézség
    közepes
    449
    Kalória
    10.8g
    Fehérje
    42.7g
    Szénhidrát
    28.1g
    Zsír
    Ez a pompás édesség igazi vendégváró recept, amiből egy szeletke egészen biztosan nem elég. Datolya, földimogyoró, és minden mi jó, a csokimázhoz pedig növényi tejet használtunk.
  3. Kókuszos lime-pite sütés nélkül

    Kókuszos lime-pite sütés nélkül

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    356
    Kalória
    4.8g
    Fehérje
    40.1g
    Szénhidrát
    21.6g
    Zsír
    A sütés nélküli desszerteket imádjuk, főleg, ha valamilyen különleges ízkombinációt találunk ki, mint a kókusz-lime dinamikus és egzotikus duója.
  4. Vegán sajttorta

    A legtutibb vegán sajttorta

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    374
    Kalória
    14g
    Fehérje
    33.3g
    Szénhidrát
    23.2g
    Zsír
    A kesudió csodákra képes, ha növényi alapú sajttortáról van szó, extrán lágy és selymes lesz akkor is, ha például kókuszkrémmel készítjük.
  5. Sára-szelet, azaz a mentes királynő

    Sára-szelet, azaz a mentes királynő

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    560
    Kalória
    7.8g
    Fehérje
    49.5g
    Szénhidrát
    40.3g
    Zsír
    Ez aztán ütős választás! Nem a leggyorsabb és a legkevesebb hozzávalót tartalmazó édesség, de minden ráfordított perc megéri. Habos, krémes, mindenmentes! Dr. Oetker Creme VEGA tökéletes állagot biztosít majd a süteményünknek.
  7. Vegán tiramisu

    Vegán tiramisu

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    1145
    Kalória
    26.7g
    Fehérje
    130.5g
    Szénhidrát
    65.8g
    Zsír
    Az olaszok híres desszertjét senkinek sem kell bemutatni, de próbáltátok már teljesen növényi hozzávalókkal? Na ugye! Most hoztunk egy receptet, amit imádni fogtok.
  8. Szaftos sütőtökkenyér

    Szaftos sütőtökkenyér

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    499
    Kalória
    12.9g
    Fehérje
    70.5g
    Szénhidrát
    18.7g
    Zsír
    Szerencsére még bőven kitart a sütőtök szezonja, így mehetnek az ünnepekről megmaradt fűszerek is az édes kenyerünkbe. Igazi vendégváró, és több napig is eláll.
  9. Vegán gyümölcstorta

    Vegán gyümölcstorta

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    581
    Kalória
    13.3g
    Fehérje
    72.5g
    Szénhidrát
    27.4g
    Zsír
    A végére egy gyümölcsbombát hoztunk, amitől minden kisgyerek és felnőtt szíve egyszerre dobban, ráadásul szezonális és mirelit gyümölcsökkel is könnyen megoldható az ízesítés.

