2025.12.31.

Vegán január – 1. tipp

Készülj te is vegán tippekkel, ötletekkel januárban!

sajtos falatkák

Szilveszteri parti falatkák

Szilveszteri összejövetelre készült ez a vidám, színes falatka, ami egy falatban hozza a sós ízek harmóniáját. Gyorsan elkészül, jól mutat az asztalon, és garantáltan mindenki ...

Vegán tökfőzelék
Gasztro

6 főzelék, ami bizonyítja: tej nélkül is lehetnek krémesek a...

A főzelékekről sokunknak még mindig a menzás, lisztes tejjel felöntött verzió ugrik be, pedig ez a műfaj bőven túl tud lépni ezen. Egy kis kreativitással, jól megválasztott alapanyagokkal és néhány konyhai trükkel a gyerekkori kedvencek tej nélkül is selymesek, krémesek és szerethetőek maradnak. Mutatunk 6 főzeléket, ami bebizonyítja: a komfortkaja nem a tejtől lesz igazán jó.

hagyomanyos-lencsefozelek
lencsefőzelék

Hagyományos lencsefőzelék

Amikor Turós Emil kopott szakácskönyvéből főztem, mindig rácsodálkoztam, hogy évtizedekkel ezelőtt milyen ízletes ételek készülhettek. Ma már nem csodálkozom, és ha egy klasszikus ...

korhelyleves-eredeti-magyar-recept-klasszikus
káposztaleves

Az eredeti korhelyleves

A klasszikus korhelyleves valójában inkább egy kiadós főétel, mint egy leves: a savanyú káposztából főzött kolbászos fogás a magyar konyhaművészet egyik ismert és népszerű étele. ...

