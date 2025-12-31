Vegán január – 1. tipp

A főzelékekről sokunknak még mindig a menzás, lisztes tejjel felöntött verzió ugrik be, pedig ez a műfaj bőven túl tud lépni ezen. Egy kis kreativitással, jól megválasztott alapanyagokkal és néhány konyhai trükkel a gyerekkori kedvencek tej nélkül is selymesek, krémesek és szerethetőek maradnak. Mutatunk 6 főzeléket, ami bebizonyítja: a komfortkaja nem a tejtől lesz igazán jó.