Vegán január – 1. tipp
Készülj te is vegán tippekkel, ötletekkel januárban!
A frissen sült pogácsa illata mindig összegyűjti a családot. Puha belseje miatt pillanatok alatt elfogy, ezért lehet kevés is lesz egy adag belőle.... :-)) Bármilyen alkalomra jó ...
Szilveszteri összejövetelre készült ez a vidám, színes falatka, ami egy falatban hozza a sós ízek harmóniáját. Gyorsan elkészül, jól mutat az asztalon, és garantáltan mindenki ...
A főzelékekről sokunknak még mindig a menzás, lisztes tejjel felöntött verzió ugrik be, pedig ez a műfaj bőven túl tud lépni ezen. Egy kis kreativitással, jól megválasztott alapanyagokkal és néhány konyhai trükkel a gyerekkori kedvencek tej nélkül is selymesek, krémesek és szerethetőek maradnak. Mutatunk 6 főzeléket, ami bebizonyítja: a komfortkaja nem a tejtől lesz igazán jó.
A krémes, extrán finom töltelékkel töltött klasszikus vagy újító süteményeknek egész januárban helyük van az asztalon. És miért ne készíthetnénk el a jól ismert kedvenceinket teljesen vegán változatban? Meg fogunk lepődni, milyen fantasztikusak lesznek, kizárólag növényi összetevőkből is!
A bevásárlást ma már egyetlen koppintással meg lehetne tervezni, mégis sokan előbb tollat ragadnak. A kézzel írt bevásárlólista nemcsak praktikus eszköz, hanem sokat elmond arról is, hogyan gondolkodunk, döntünk és szervezünk a hétköznapokban.
Lehet variálni a receptúrát, kipróbálni más nemzetek lencsés ételeit, esetleg vörös lencsére váltani, mi azonban most a magyaros, barna lencséből készült főzeléknél maradunk, és megmutatjuk, mi az az alapanyag és az a pár egyszerű tipp, melyek nélkül nem lesz az igazi a lencsefőzelékünk.
Ha szilveszter, akkor virsli és pezsgő...de miért pont ez az étel és ital vált az újév ikonikus menüsorának főszereplőjévé? Egyáltalán: létezik szilveszter virsli nélkül?
Amikor Turós Emil kopott szakácskönyvéből főztem, mindig rácsodálkoztam, hogy évtizedekkel ezelőtt milyen ízletes ételek készülhettek. Ma már nem csodálkozom, és ha egy klasszikus ...
A klasszikus korhelyleves valójában inkább egy kiadós főétel, mint egy leves: a savanyú káposztából főzött kolbászos fogás a magyar konyhaművészet egyik ismert és népszerű étele. ...
Az újévi lencseleves nem hiányozhat az ünnepi asztalról: a lencse a bőséget, a füstölt csülök pedig a gazdag ízeket hozza el az év első napján. Ez a verzió krémes, füstös és pont ...