Répatorta egyszerűen és szaftosan
Hozzávalók
répatorta
-
3 db tojás
-
130 g nádcukor
-
75 g repceolaj
-
120 ml narancslé
-
270 g finomliszt
-
2 evőkanál fűszerkeverék (pumpkin spice / mézeskalács)
-
1 teáskanál sütőpor
-
1 csipet só
-
80 g dió (pirított, darált)
-
130 g sárgarépa (kinyomkodott súly)
krém és tálalás
-
250 g mascarpone
-
250 g krémsajt
-
3 ek porcukor
-
vanília ízlés szerint
-
1 ek zselatinfix
-
2 marék dió
répatorta
-
21g tojás26 kcal
-
16g nádcukor62 kcal
-
9g repceolaj83 kcal
-
15g narancslé7 kcal
-
34g finomliszt123 kcal
-
3 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
10g dió65 kcal
-
16g sárgarépa6 kcal
krém és tálalás
-
31g mascarpone126 kcal
-
31g krémsajt78 kcal
-
3g porcukor10 kcal
-
0 kcal
-
1g zselatinfix1 kcal
-
7g dió43 kcal
répatorta
-
165g tojás208 kcal
-
130g nádcukor494 kcal
-
75g repceolaj663 kcal
-
120g narancslé56 kcal
-
270g finomliszt983 kcal
-
23 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
80g dió523 kcal
-
130g sárgarépa47 kcal
krém és tálalás
-
250g mascarpone1010 kcal
-
250g krémsajt625 kcal
-
21g porcukor81 kcal
-
0 kcal
-
5g zselatinfix7 kcal
-
52g dió340 kcal
répatorta
-
10.6g tojás13 kcal
-
8.4g nádcukor32 kcal
-
4.8g repceolaj43 kcal
-
7.7g narancslé4 kcal
-
17.4g finomliszt63 kcal
-
0.5g fűszerkeverék1 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
5.1g dió34 kcal
-
8.4g sárgarépa3 kcal
krém és tálalás
-
16.1g mascarpone65 kcal
-
16.1g krémsajt40 kcal
-
1.3g porcukor5 kcal
-
0 kcal
-
0.3g zselatinfix0 kcal
-
3.3g dió22 kcal
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
E vitamin:
-
β-karotin
-
Niacin - B3 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 101 g
Zsír
-
Összesen 339 g
-
Telített zsírsav 26 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 65 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 88 g
-
Koleszterin 540 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 2408.7 g
-
Cink 9 mg
-
Szelén 145 mg
-
Kálcium 428 mg
-
Vas 13 mg
-
Magnézium 337 mg
-
Foszfor 1127 mg
-
Nátrium 341 mg
-
Réz 3 mg
-
Mangán 7 mg
Szénhidrát
-
Összesen 409.9 g
-
Cukor 169 mg
-
Élelmi rost 23 mg
Víz
-
Összesen 358.2 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 1408 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 19 mg
-
C vitamin: 45 mg
-
D vitamin: 119 micro
-
K vitamin: 80 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 7 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 324 micro
-
Kolin: 531 mg
-
Retinol - A vitamin: 232 micro
-
α-karotin 4076 micro
-
β-karotin 11729 micro
-
β-crypt 686 micro
-
Likopin 1 micro
-
Lut-zea 2741 micro
Elkészítés
répatorta
- Készítsük elő a diót és a répát: a diót lepirítjuk, kicsit megtisztítjuk a vékony héjától, majd ledaráljuk, míg a répát kis lyukú reszelőn lereszeljük. Hagyjuk kicsit állni a répát, majd nyomkodjuk ki a levét - de véletlenül se dobjuk ki, ezt fogjuk használni folyadékként.
- A tojásokat a cukorral nagyon alaposan kihabosítjuk - akkor jó, ha szép habos és világos. Ekkor jöhet bele az olaj, amit vékony sugárban, lassan csurgatunk hozzá, miközben folyamatosan habosítjuk. Használjunk semleges ízű, könnyedebb állagú olajat (repce vagy napraforgó), az olívaolaj vagy a vaj túl nehéz, kevésbé lenne úgy könnyed a tészta.
- Egy pohárba öntsük át a répa kifacsart levét, majd öntsük fel annyi narancslével, hogy összesen 130g legyen a folyadék tömege. Ezt öntsük hozzá a tésztához és keverjük el alaposan.
- Ezen a ponton jöhetnek a száraz alapanyagok. Először szitáljuk hozzá a lisztet, a fűszereket, a sütőport és a sót, amit aztán spatulával forgassunk össze a nedves tésztaalappal. Amikor a tészta már egynemű, hozzáadjuk a reszelt és kinyomogatott sárgarépát és a diót, majd az egészet alaposan átforgatjuk.
- Egy kb. 22 centis kapcsos tortaformát kivajazunk, majd belekanalazzuk a tésztát és elsimítjuk a tetejét. 175 fokos sütőben 40-45 perc alatt készre sütjük, a végén tűpróbával ellenőrizve, átsült-e a torta.
- A kész répatortát hagyjuk teljesen kihűlni. Amikor ez megtörtént, vágjuk le a tetejét, ha túl púpos lenne, majd középen vágjuk félbe a tésztát, hogy meg tudjuk tölteni a mennyei krémmel.
krém és tálalás
- Egy kis tálkába kimérjük az összes alapanyagot a dió kivételével, és teljesen csomómentesre keverjük. Tegyük hűtőbe összeállításig.
- A krém felét kenjük az alsó tortalapra, majd tegyük rá a felső tortalapot, amit kenjünk meg a krém másik felével.
- A diót késsel aprítsuk fel közepesen finomra, majd szórjuk meg vele a torta tetejét, és már tálalhatjuk is.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 45 p
- Sütés ideje: 45 p
- Sütés hőfoka: 175 °C
- Sütés módja: hőlégkeveréses
- Tepsi mérete: 22
A répatorta okkal a világ egyik legnépszerűbb desszertje, hiszen mennyei finom, egyszerre puha és szaftos, ugyanakkor nagyon egyszerűen elkészíthető. Mindössze pár apróságra kell odafigyelni ahhoz, hogy a végeredmény garantáltan tökéletes legyen!