Répatorta egyszerűen és szaftosan

2026. június 4–7. között rendezik meg az MBH Bank Gourmet Fesztivált a budapesti Millenárison, ahol idén a „Made in vidék” tematika kerül középpontba. A rendezvényen több mint 100 kiállító, neves éttermek és izgalmas programok várják a látogatókat, miközben a magyar vidéki gasztronómia értékeit mutatják be.