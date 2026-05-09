2026.05.09.

Izgalmas ízvilágú lett az idei Balaton fagyija győztese

13. alkalommal rendezték meg Balatonfüreden május 8-án a Balaton fagyija versenyt. Idén 18 nevezett 30 különböző ízvilágú fagylaltja közül kellett a zsűrinek kiválasztania a legjobbat.

A Balatoni Turizmus Szövetség 13. alkalommal hirdette me a Nyitott Balaton kampány keretében az Balaton Fagyija versenyt, amire összesen 30 nevezés érkezett. A győztes fagylalt a balatonmáriafürdői Florida fagyizó nevezettje lett.

A nevezések listáját látva biztos, hogy a zsűrinek idén sem volt könnyű dolga. Már csak a fantázianevek alapján is igazi balatoni ízkaland bontakozott ki előttük: Balatoni botanika, Füredi borvirág, BORongós Balaton, Kedves Kamilla, Tihanyi Mákony, Badacsonyi mennydörgés vagy éppen a Balatoni fehérboros kagyló – és ez még csak néhány a sok különleges fagylalt közül

– írta Balatonfüred polgármestere Facebook-bejegyzésében.

Az idei versenyt a Florida fagyizó nyerte Balatonmáriafürdőről.

A főcukrászunk, János Somodi által megalkotott kreáció, a B A L A T O N  N O I R nevű fagylalt nyerte el a zsűri tetszését az idén már 13. alkalommal megrendezett Balaton fagylaltja versenyen. A fagylalt alapja csokoládémalátából készül, amelybe rumos szilva variegátó, és maláta ropogós is került

– osztották meg az örömhírt.

A fagylalt már május 8-tól megtalálható a pultjukban.

Különdíjak sem maradtak el, ugyanis három cukrászda is kapott:

  • A kis Bergmann cukrászda (Balatonfüred) – Nándor álma
  • Bringatanya, Somogyi fagylaltműhely (Gyenesdiás) – Badacsonyi mennydörgés
  • Sissi Fagylaltozó (Balatonakarattya) – Balatoni Bájoló

