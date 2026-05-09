Izgalmas ízvilágú lett az idei Balaton fagyija győztese

A Balatoni Turizmus Szövetség 13. alkalommal hirdette me a Nyitott Balaton kampány keretében az Balaton Fagyija versenyt, amire összesen 30 nevezés érkezett. A győztes fagylalt a balatonmáriafürdői Florida fagyizó nevezettje lett.
A nevezések listáját látva biztos, hogy a zsűrinek idén sem volt könnyű dolga. Már csak a fantázianevek alapján is igazi balatoni ízkaland bontakozott ki előttük: Balatoni botanika, Füredi borvirág, BORongós Balaton, Kedves Kamilla, Tihanyi Mákony, Badacsonyi mennydörgés vagy éppen a Balatoni fehérboros kagyló – és ez még csak néhány a sok különleges fagylalt közül– írta Balatonfüred polgármestere Facebook-bejegyzésében.
A főcukrászunk, János Somodi által megalkotott kreáció, a B A L A T O N N O I R nevű fagylalt nyerte el a zsűri tetszését az idén már 13. alkalommal megrendezett Balaton fagylaltja versenyen. A fagylalt alapja csokoládémalátából készül, amelybe rumos szilva variegátó, és maláta ropogós is került– osztották meg az örömhírt.
A fagylalt már május 8-tól megtalálható a pultjukban.
Különdíjak sem maradtak el, ugyanis három cukrászda is kapott:
- A kis Bergmann cukrászda (Balatonfüred) – Nándor álma
- Bringatanya, Somogyi fagylaltműhely (Gyenesdiás) – Badacsonyi mennydörgés
- Sissi Fagylaltozó (Balatonakarattya) – Balatoni Bájoló