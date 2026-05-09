2026.05.09.

Figyelem, termékvisszahívás! Készétellel akadt gond egy kedvelt szupermarket kínálatából

Visszahívtak bizonyos PENNY TO GO termékeket, azok mikrobiológiai nem megfelelősége miatt.

A vállalkozás a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, gondoskodott az érintett tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. 

Az érintett termékek adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: PENNY TO GO brassói aprópecsenye

  • Kiszerelés: 330g
  • Minőségmegőrzési idő: 2026.05.09.

Termék megnevezése: PENNY TO GO csirkepaprikás orsótésztával

  • Kiszerelés: 330g
  • Minőségmegőrzési idő: 2026.05.09.
  • Gyártó: Thallo-Food Élelmiszeripari Kft.
  • Magyar forgalmazó: Penny

Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelőség

Amennyiben vásároltál az érintett termékek valamelyikéből, azokat ne fogyaszd el!

