Figyelem, termékvisszahívás! Készétellel akadt gond egy kedvelt szupermarket kínálatából

A vállalkozás a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, gondoskodott az érintett tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.
Az érintett termékek adatai az alábbiak:
Termék megnevezése: PENNY TO GO brassói aprópecsenye
- Kiszerelés: 330g
- Minőségmegőrzési idő: 2026.05.09.
Termék megnevezése: PENNY TO GO csirkepaprikás orsótésztával
- Kiszerelés: 330g
- Minőségmegőrzési idő: 2026.05.09.
- Gyártó: Thallo-Food Élelmiszeripari Kft.
- Magyar forgalmazó: Penny
Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelőség
Amennyiben vásároltál az érintett termékek valamelyikéből, azokat ne fogyaszd el!