A szakértők szerint nemcsak az alvás mennyisége, hanem annak minősége is döntő az egészség szempontjából. Egy különleges légzőtechnika és néhány tudatos esti szokás jelentősen megkönnyítheti az elalvást.

Az alvás során a szervezet több különböző fázison megy keresztül: könnyű alvás, mélyalvás és REM-szakasz váltják egymást. Ezek közül a mélyalvás különösen fontos, mert ilyenkor regenerálódik a test, erősödik az immunrendszer, és az agy is feldolgozza a nap során szerzett információkat.

Nehezen alszol el? Ezzel a módszerrel pillanatok alatt álomba szenderülsz

A szakemberek szerint ezért nemcsak az számít, hány órát alszunk, hanem az is, mennyire tud a szervezet valóban pihenni éjszaka.

A 4-7-8 technika segíthet gyorsabban elaludni

Az egyik legismertebb relaxációs módszer a 4-7-8 légzéstechnika, amely segíthet lelassítani a szervezetet lefekvés előtt.

A gyakorlat lényege:

4 másodpercig belélegzünk,

7 másodpercig bent tartjuk a levegőt,

majd 8 másodperc alatt lassan kifújjuk.

Ez a tudatos légzés csökkentheti a pulzust, megnyugtathatja az idegrendszert és oldhatja az esti feszültséget.

Az esti rutin is sokat számít

Az alvás minőségét jelentősen javíthatja a rendszeres napirend. Ha minden nap közel azonos időben fekszünk le és kelünk fel, a szervezet könnyebben alkalmazkodik a természetes bioritmushoz.

A hálószoba környezete szintén kulcsfontosságú: a szakértők szerint a csendes, sötét és hűvös szoba támogatja legjobban a mélyalvást.

Az ideális hőmérséklet általában 16–18 Celsius-fok között van.

A telefon is ronthatja az alvást

Az okostelefonok és számítógépek kék fénye gátolhatja a melatonin termelődését, ami megnehezítheti az elalvást. Emiatt ajánlott legalább egy órával lefekvés előtt mellőzni a képernyőhasználatot.

Sokan hasznosnak találják az olyan esti szokásokat is, mint az olvasás, a meditáció, a naplóírás vagy egy rövid séta, mert ezek segíthetnek lelassítani a gondolatokat.

A mozgás és az étkezés is befolyásolja az éjszakát

A rendszeres testmozgás javíthatja az alvás minőségét, de az intenzív edzéseket nem érdemes késő estére időzíteni. A nehéz vacsora, a koffein és az alkohol szintén ronthatja a mélyalvási szakaszokat.

A nyugodt esti rutin és a tudatos légzés együtt sokat segíthet abban, hogy az elalvás gyorsabb és az éjszakai pihenés valóban regeneráló legyen.

