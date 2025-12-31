Család

2025.12.31.

A porszívó nem mindenre megoldás: ezeket sose porszívóval akard eltüntetni

Németh Orsi profilképe Németh Orsi

Sokan gondolják, hogy a porszívó univerzális megoldás minden szennyeződésre, de sajnos ez nem így van. Otthon Tippünk elmondja, mi az, amit inkább ne porszívózz fel.

A porszívó a háztartások egyik legfontosabb eszköze: gyors, kényelmes és hatékony. Éppen ezért könnyű beleesni abba a hibába, hogy mindenféle koszt gondolkodás nélkül felszívunk vele. Pedig a készülékeket alapvetően por, hajszálak, szösz és apró szennyeződések eltávolítására tervezték. Ha ennél tovább megyünk, azzal jelentősen lerövidíthetjük a porszívó élettartamát, sőt akár komoly károkat is okozhatunk benne.

Több olyan anyag létezik, amely a porszívó ellensége:

a folyadékok és a nedves szennyeződések például azonnal tönkretehetik a motort, és penészedést is okozhatnak a készülék belsejében.

Különösen veszélyes továbbá:

  • az izzó parázs,
  • a cigarettacsikk
  • vagy a még langyos hamu, ezek ugyanis komoly tűzveszélyt jelentenek.
  • A nagyon finom porok, mint a liszt, a gipszpor vagy a hamu, könnyedén eltömítik a szűrőket, így a porszívó teljesítménye gyorsan romlik.
  • Az éles tárgyak, például az üvegszilánkok nemcsak a porzsákot vagy a csövet szakíthatják ki, hanem balesetet is okozhatnak.
  • Az apró kemény tárgyak – gombok, csavarok, érmék – szintén elakadhatnak a rendszerben, ami meghibásodáshoz vezethet.

Mivel takaríts porszívó helyett?

  • A nem porszívózható szennyeződésekhez mindig más eszközt érdemes választani. A kiömlött folyadékot papírtörlővel vagy felmosóruhával a legbiztonságosabb feltörölni.
  • Az üvegszilánkokat seprűvel és lapáttal gyűjtsük össze, a ragacsos foltokhoz pedig nedves kendő vagy speciális tisztítószer a legjobb megoldás.
  • Az apró tárgyakat kézzel szedd fel, így biztosan nem teszel kárt a gépben.

Ha betartod ezeket az alapelveket, nemcsak a lakásod lesz tisztább, hanem a porszívód is jóval tovább bírja!

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

sajtos falatkák

Szilveszteri parti falatkák

Szilveszteri összejövetelre készült ez a vidám, színes falatka, ami egy falatban hozza a sós ízek harmóniáját. Gyorsan elkészül, jól mutat az asztalon, és garantáltan mindenki ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

hagyomanyos-lencsefozelek
lencsefőzelék

Hagyományos lencsefőzelék

Amikor Turós Emil kopott szakácskönyvéből főztem, mindig rácsodálkoztam, hogy évtizedekkel ezelőtt milyen ízletes ételek készülhettek. Ma már nem csodálkozom, és ha egy klasszikus ...

lencseleves
lencseleves

Lencseleves

Kuktában hamar megfől, de akinek nincs kuktája, az lábosba is főzheti, csak ott kicsit tovább kell főzni, hogy jól megpuhuljon a füstölt hús és a lencse is. 

lencsegulyas
lencseleves

Lencsegulyás

Már nem is emlékszem, mikor főztem először ezt a levest... Egyszer csak kipattant a fejemből, hogy az egyszerű lencselevest valahogyan fel kellene dobni, és elkészítettem úgy, mint a ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept