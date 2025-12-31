A porszívó nem mindenre megoldás: ezeket sose porszívóval akard eltüntetni

Sokan gondolják, hogy a porszívó univerzális megoldás minden szennyeződésre, de sajnos ez nem így van. Otthon Tippünk elmondja, mi az, amit inkább ne porszívózz fel.

A porszívó a háztartások egyik legfontosabb eszköze: gyors, kényelmes és hatékony. Éppen ezért könnyű beleesni abba a hibába, hogy mindenféle koszt gondolkodás nélkül felszívunk vele. Pedig a készülékeket alapvetően por, hajszálak, szösz és apró szennyeződések eltávolítására tervezték. Ha ennél tovább megyünk, azzal jelentősen lerövidíthetjük a porszívó élettartamát, sőt akár komoly károkat is okozhatunk benne.

Több olyan anyag létezik, amely a porszívó ellensége: a folyadékok és a nedves szennyeződések például azonnal tönkretehetik a motort, és penészedést is okozhatnak a készülék belsejében.

Különösen veszélyes továbbá:

az izzó parázs,

a cigarettacsikk

vagy a még langyos hamu, ezek ugyanis komoly tűzveszélyt jelentenek.

A nagyon finom porok , mint a liszt , a gipszpor vagy a hamu, könnyedén eltömítik a szűrőket, így a porszívó teljesítménye gyorsan romlik.

, mint a , a gipszpor vagy a hamu, könnyedén eltömítik a szűrőket, így a porszívó teljesítménye gyorsan romlik. Az éles tárgyak, például az üvegszilánkok nemcsak a porzsákot vagy a csövet szakíthatják ki, hanem balesetet is okozhatnak.

nemcsak a porzsákot vagy a csövet szakíthatják ki, hanem balesetet is okozhatnak. Az apró kemény tárgyak – gombok, csavarok, érmék – szintén elakadhatnak a rendszerben, ami meghibásodáshoz vezethet.

Mivel takaríts porszívó helyett?

A nem porszívózható szennyeződésekhez mindig más eszközt érdemes választani. A kiömlött folyadékot papírtörlővel vagy felmosóruhával a legbiztonságosabb feltörölni.

Az üvegszilánkokat seprűvel és lapáttal gyűjtsük össze, a ragacsos foltokhoz pedig nedves kendő vagy speciális tisztítószer a legjobb megoldás.



és lapáttal gyűjtsük össze, a ragacsos foltokhoz pedig nedves kendő vagy speciális tisztítószer a legjobb megoldás. Az apró tárgyakat kézzel szedd fel, így biztosan nem teszel kárt a gépben.

Ha betartod ezeket az alapelveket, nemcsak a lakásod lesz tisztább, hanem a porszívód is jóval tovább bírja!

Forrásunk volt.