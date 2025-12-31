Ezt teszi a testeddel a hideg zuhany

A hidegterápia az utóbbi évek egyik legnépszerűbb wellnesstrendje lett. Míg a jeges fürdő sokak számára túl extrém, a hideg vizes zuhany könnyebben beilleszthető a mindennapokba. Felmerül azonban a kérdés: valóban egészséges, és tényleg jót tesz a szívnek?
Hogyan hat a hideg víz a keringésre?
Hideg víz hatására a bőr közelében futó erek összehúzódnak, hogy a szervezet megőrizze a hőt. Amikor a hideg inger megszűnik, az erek újra kitágulnak.
Ez az összehúzódás–kitágulás váltakozása serkenti a vérkeringést, hatékonyabbá teszi az érrendszer működését, és támogathatja a szív egészségét.
A jobb keringés javítja az oxigén- és tápanyagellátást, segíti az izmok regenerációját, és hozzájárulhat az egészséges vérnyomás fenntartásához. A hideg kezek, lábak, illetve a gyakori zsibbadás a rossz keringés jelei lehetnek, amelyeken a rendszeres, óvatos hideg zuhany enyhíthet.
Anyagcsere és immunrendszer: plusz előnyök
A hideg víz rövid időre gyorsítja az anyagcserét is, mivel aktiválja az úgynevezett barna zsírszövetet. Ez a speciális zsírtípus hőtermeléssel segít fenntartani a testhőmérsékletet, miközben kalóriát éget.
Egyes kutatások szerint a hideg hatás mérsékelheti a gyulladásos folyamatokat, és serkentheti az immunrendszert is, mivel növeli a fehérvérsejtek aktivitását. Ugyanakkor jelenleg nincs elegendő bizonyíték arra, hogy a hideg zuhany közvetlenül csökkentené a szívbetegségek kockázatát.
Kinek nem ajánlott a hideg zuhany?
Így próbáld ki biztonságosan
Egészségesek számára sem javasolt azonnal jéghideg víz alá állni:
- A legbiztonságosabb módszer, ha a zuhany végén fokozatosan csökkented a víz hőmérsékletét, vagy 20–30 másodperces hideg szakaszokat iktatsz be.
- A hideg-meleg váltózuhany is hatékony, miközben csökkenti a hidegsokk kockázatát!