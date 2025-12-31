Család

2025.12.31.

Ezt teszi a testeddel a hideg zuhany

Németh Orsi profilképe Németh Orsi

Serkentheti a vérkeringést és támogathatja a szív működését, de nem mindenkinek biztonságos a hideg vizes zuhanyzás!

A hidegterápia az utóbbi évek egyik legnépszerűbb wellnesstrendje lett. Míg a jeges fürdő sokak számára túl extrém, a hideg vizes zuhany könnyebben beilleszthető a mindennapokba. Felmerül azonban a kérdés: valóban egészséges, és tényleg jót tesz a szívnek?

zuhanyzás
Nem mindenkinek biztonságos a hideg vizes zuhanyzás

Hogyan hat a hideg víz a keringésre?

Hideg víz hatására a bőr közelében futó erek összehúzódnak, hogy a szervezet megőrizze a hőt. Amikor a hideg inger megszűnik, az erek újra kitágulnak.

Ez az összehúzódás–kitágulás váltakozása serkenti a vérkeringést, hatékonyabbá teszi az érrendszer működését, és támogathatja a szív egészségét.

A jobb keringés javítja az oxigén- és tápanyagellátást, segíti az izmok regenerációját, és hozzájárulhat az egészséges vérnyomás fenntartásához. A hideg kezek, lábak, illetve a gyakori zsibbadás a rossz keringés jelei lehetnek, amelyeken a rendszeres, óvatos hideg zuhany enyhíthet.

Anyagcsere és immunrendszer: plusz előnyök

A hideg víz rövid időre gyorsítja az anyagcserét is, mivel aktiválja az úgynevezett barna zsírszövetet. Ez a speciális zsírtípus hőtermeléssel segít fenntartani a testhőmérsékletet, miközben kalóriát éget.

Egyes kutatások szerint a hideg hatás mérsékelheti a gyulladásos folyamatokat, és serkentheti az immunrendszert is, mivel növeli a fehérvérsejtek aktivitását. Ugyanakkor jelenleg nincs elegendő bizonyíték arra, hogy a hideg zuhany közvetlenül csökkentené a szívbetegségek kockázatát.

Kinek nem ajánlott a hideg zuhany?

A hideg víz hirtelen megemelheti a pulzust és a vérnyomást, ami szívbetegség esetén veszélyes lehet. A szakértők szerint szívproblémákkal élőknek kerülniük kell a hideg zuhanyt, vagy előtte mindenképpen orvossal kell egyeztetniük.

Így próbáld ki biztonságosan

Egészségesek számára sem javasolt azonnal jéghideg víz alá állni:

  • A legbiztonságosabb módszer, ha a zuhany végén fokozatosan csökkented a víz hőmérsékletét, vagy 20–30 másodperces hideg szakaszokat iktatsz be.
  • A hideg-meleg váltózuhany is hatékony, miközben csökkenti a hidegsokk kockázatát!

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

sajtos falatkák

Szilveszteri parti falatkák

Szilveszteri összejövetelre készült ez a vidám, színes falatka, ami egy falatban hozza a sós ízek harmóniáját. Gyorsan elkészül, jól mutat az asztalon, és garantáltan mindenki ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

hagyomanyos-lencsefozelek
lencsefőzelék

Hagyományos lencsefőzelék

Amikor Turós Emil kopott szakácskönyvéből főztem, mindig rácsodálkoztam, hogy évtizedekkel ezelőtt milyen ízletes ételek készülhettek. Ma már nem csodálkozom, és ha egy klasszikus ...

lencseleves
lencseleves

Lencseleves

Kuktában hamar megfől, de akinek nincs kuktája, az lábosba is főzheti, csak ott kicsit tovább kell főzni, hogy jól megpuhuljon a füstölt hús és a lencse is. 

lencsegulyas
lencseleves

Lencsegulyás

Már nem is emlékszem, mikor főztem először ezt a levest... Egyszer csak kipattant a fejemből, hogy az egyszerű lencselevest valahogyan fel kellene dobni, és elkészítettem úgy, mint a ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept