7 szaftos paprikás krumpli, ami kevés hozzávalóból, gyorsan elkészül és igazán laktató

Paprikás krumpli receptet keresel? Mutatjuk a klasszikus magyar fogás legjobb változatait, amelyek családi ebédre és nyári bográcsozásra is tökéletesek.

Kevés olyan magyaros, egyszerű és laktató étel van, amely annyira jól működik családi összejöveteleken vagy magányos főételezéseken, mint a paprikás krumpli. Néhány alapvető hozzávalóból könnyen elkészíthető, jól variálható, és ha bográcsban főzöd, még hangulatosabb része lehet egy nyári kerti ebédnek vagy baráti összejövetelnek.

Válogatásunkban olyan paprikás krumpli recepteket gyűjtöttünk össze, amelyek között a hagyományos változatoktól a különlegesebb ötletekig mindenki megtalálhatja a kedvencét.

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A nyári bográcsozások egyik nagy kedvence: könnyen összeállítható, nem igényel különleges hozzávalókat, és egy nagyobb társaságot is jól lehet vele lakatni.

Ha a klasszikus mellé egy igazán jó savanyúságot is szeretnél, ezeket ajánljuk:

Miért szeretjük a paprikás krumplit?

A paprikás krumpli igazi magyar klasszikus, amelynek egyik legnagyobb előnye, hogy egyszerű, kiadós és könnyen variálható. Nem kell hozzá hosszú bevásárlólista, az alapját pedig olyan hozzávalók adják, amelyek szinte mindig megtalálhatók a kamrában.

Egyszerűen elkészíthető – nem igényel bonyolult konyhai technikákat vagy különleges hozzávalókat.

– nem igényel bonyolult konyhai technikákat vagy különleges hozzávalókat. Pénztárcabarát – burgonyából, hagymából, fűszerpaprikából és néhány további alapanyagból is finom, laktató étel készülhet.

– burgonyából, hagymából, fűszerpaprikából és néhány további alapanyagból is finom, laktató étel készülhet. Jól variálható – kerülhet bele virsli, kolbász, tojás, és természetesen húsmentes változatban is elkészíthető.

– kerülhet bele virsli, kolbász, tojás, és természetesen húsmentes változatban is elkészíthető. Bográcsban is tökéletes – nagyobb társaságra is könnyen főzhetsz belőle, ráadásul a szabadtéri elkészítésnek külön hangulata van.

– nagyobb társaságra is könnyen főzhetsz belőle, ráadásul a szabadtéri elkészítésnek külön hangulata van. Másnap is finom – ha marad belőle, másnap sem kell újra a főzéssel bajlódnod.

Íme paprikás krumplis receptajánlónk 30 perc alatt, kevés hozzávalóból gyorsan elkészíthető formában:

A paprikás krumpli a bográcsban is verhetetlen

A paprikás krumpli igazi társasági étel: egy nagy bográcsban könnyedén elkészíthető belőle egy egész család vagy baráti társaság ebédje.

A hozzávalók előkészítése egyszerű, a főzés pedig nem igényel különösebb konyhai rutint. A nyári bográcsozásokon ráadásul éppen az ilyen ételeknek van a legnagyobb sikere: mindenki együtt van, az étel közben készül, és mire elkészül, már az illata is meghozza az étvágyat.

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