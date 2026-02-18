Család

2026.02.18.

Új tanulmány a demenciáról – Ez a tejtermék sokat segíthet a megelőzésben

Új japán tanulmány kutatta a demencia és a sajtfogyasztás összefüggését. Bár ez az igen kedvelt tejtermék nem csodaszer, úgy néz ki, hogy jól tesszük, ha rendszeresen fogyasztjuk.

A demencia megelőzésével kapcsolatban számtalan tanulmány született már, és valószínűleg még nagyon sok kutatás fog ezzel az egyre több idős embert érintő betegséggel foglalkozni. Egy japán kutatás a sajtfogyasztás és a demencia viszonyát vizsgálta. Az eredmények kiemelkedően pozitívak.

Sajtok
A Niimi Egyetem és a Csiba Egyetem kutatói végezte legújabb demenciával foglalkozó tanulmányban, amiben a kutatók rámutattak arra, hogy a rendszeres sajtfogyasztás jelentősen csökkentheti a demencia kialakulásának esélyét. Lássuk a részleteket!

A tanulmányról

A tanulmány a Japán Gerontológiai Értékelő Tanulmány (JAGES) program 2019 és 2022 közötti adatait használta fel. A résztvevőket két csoportra osztottak, melyekből az egyik csoport tagjai minden héten legalább egyszer fogyasztottak sajtot, míg a másik csoport tagjai egyáltalán nem. A kutatók a demencia előfordulását adminisztratív hosszú távú ápolási biztosítási igazolások segítségével mérték, ez általános gyakorlat Japánban. Három év alatt a hosszú távú ápolási biztosításban részesülők közül 134 főnél (3,4%) alakult ki demencia, míg azoknál, akik nem kaptak ilyen biztosítást, ez az arány 176 főnél (4,5%) volt.

Ez a különbség, bár látszólag szerény, a relatív demenciakockázat 24%-os csökkenését jelenti.

A cél nem az oksági összefüggés bizonyítása volt, hanem a kellően erős kapcsolat megfigyelése a további vizsgálatok igazolására.

Sajtok
Az érlelt sajtok probiotikumtartalmukkal képesek modulálni a bél-agy tengelyt

Miért tesz jó a sajt az agynak?

A kutatók azt találták, hogy az erjesztett sajtok, mint a brie vagy a camembert probiotikumtartalmukkal képesek modulálni a bél-agy tengelyt. Sok tanulmány mutatott ki a mikrobiota egyensúlyhiánya és a neurodegeneratív betegségek között összefüggést.

A japán tanulmányban a résztvevők 82,7 százaléka fogyasztott ömlesztett sajtot, ami kevésbé gazdag probiotikumban és bioaktív tápanyagokban, mint az érlelt változatok. A résztvevők 7,8%-a fogyasztott fehérpenészes sajtot.

Ez arra utal, hogy a megfigyelt előnyök összefüggésben állhatnak az általános étrend kumulatív hatásaival. A kutatók egy másodlagos elemzés során az eredményeket a résztvevők általános táplálkozási szokásainak figyelembevételével is kiigazították.

Kiderült, hogy a sajtfogyasztók több gyümölcsöt, zöldséget, valamint húst és halat is ettek, amelyek önmagukban is kedvező hatással vannak a kognitív öregedésre.

Forrásunk volt.

