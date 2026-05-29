Mi lesz veled, palackvisszaváltás? Változtatnak a MOHU-nál a milliárdos veszteség után

Óriási, egészen pontosan 48 milliárdos veszteséggel zárta a tavalyi évet a MOHU. A korábbi év 50 milliárdos veszteségén épp hogy csak javítani tudtak valamit, pedig a (belföldi) árbevétel 12,2 százalékkal, 422,877 milliárdra forintra növekedett.

A MOHU, vagyis a Mol hulladékos leánycége második éve könyvel igen nagy veszteséget. Beszámolójukban azt is kifejtették, hogy szerintük mi ennek az oka.

A MOHU a veszteség okát a következőkben látja

a jelenlegi költségszintet nem képes finanszírozni a hatósági díj.

Pedig exportbevételük is volt, ami az előző évi 2,3 milliónál közel három és félszer nagyobb, 8,8 milliárd forint lett, és ezzel kiegészítve már 431,7 milliárdos árbevételről van szó, amit további 18,4 milliárd forint növel az egyéb bevételek során, ez az előző évi 33 milliárdnak viszont csak alig valamivel több mint a fele írja – a HVG.

Tavaly nőtt a műszaki berendezések, gépek, járművek értéke 53,5 milliárdra, valamint hulladékgyűjtő célgépeket, DRS automatákat és hulladékudvarokat is telepítettek.

2024-ben 10,7 milliárd állt a kiadási oldalon, míg 2025-ben 452 milliárdért vettek igénybe szolgáltatásokat.

A ráfordítások összege pedig 414-ről 456,58 milliárdra nőtt, a dolgozók és személyi jellegű kifizetések összege 5,4 milliárd lett a tavalyi év végére. A Mol törzstőke-emeléssel kompenzál, így idén májusban 16 milliárd forintot rakott bele a hulladékos cégbe.

Forrásunk volt.