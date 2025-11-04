r
Őszi gránátalmás saláta
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

Saláta

Dresszing

Összesen 195 kcal

Elkészítés

Saláta

  1. A sütőtököt pucoljuk meg és vágjuk kockákra. Ugyanígy járunk el a céklával is. Sózzuk-borsozzuk és locsoljuk meg olívaolajjal. 180 fokos sütőben süssük őket puhára.
  2. A magkeveréket aprítsuk fel és pirítsuk meg egy serpenyőben.
  3. Egy hosszúkás tálra terítsük ki a rukkolát és a madársalátát. Öntsük le a dresszing egy részével. Mehet rá a konzerves lencse (amit előtte leszűrünk), majd a sütőtök és a cékla.
  4. Szórjuk meg a pirított magvakkal és locsoljuk le a dresszing többi részével.
  5. Morzsoljuk rá a feta sajtot és szórjuk rá a megpucolt gránátalmát.

Dresszing

  1. A mustárt keverjük ki az olívaolajjal és a gránátalmalével, majd sózzuk. Ízlés szerint adjunk hozzá citromlevet és mézet.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 20 p
  • Sütés ideje: 30 p
  • Sütés hőfoka: 180 °C
  • Sütés módja: hőlégkeveréses
Az őszi saláták alapja legtöbbször a sütőtök és a cékla. Most ezt kiegészítettük magvakkal és gránátalmával. A dresszing nagyon jól passzol ízekben a salátához, ami a Rauch Happy Day gránátalmalevétől lesz igazán ütős.

