Őszi gránátalmás saláta
Hozzávalók
Saláta
-
300 g sütőtök
-
200 g cékla
-
150 g dió (magkeverék ízlés szerint)
-
100 g feta sajt
-
50 g rukkola
-
50 g madársaláta
-
1 db gránátalma
-
300 g lencse (konzerves)
-
só ízlés szerint
-
bors ízlés szerint
Dresszing
Elkészítés
Saláta
- A sütőtököt pucoljuk meg és vágjuk kockákra. Ugyanígy járunk el a céklával is. Sózzuk-borsozzuk és locsoljuk meg olívaolajjal. 180 fokos sütőben süssük őket puhára.
- A magkeveréket aprítsuk fel és pirítsuk meg egy serpenyőben.
- Egy hosszúkás tálra terítsük ki a rukkolát és a madársalátát. Öntsük le a dresszing egy részével. Mehet rá a konzerves lencse (amit előtte leszűrünk), majd a sütőtök és a cékla.
- Szórjuk meg a pirított magvakkal és locsoljuk le a dresszing többi részével.
- Morzsoljuk rá a feta sajtot és szórjuk rá a megpucolt gránátalmát.
Dresszing
- A mustárt keverjük ki az olívaolajjal és a gránátalmalével, majd sózzuk. Ízlés szerint adjunk hozzá citromlevet és mézet.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 20 p
- Sütés ideje: 30 p
- Sütés hőfoka: 180 °C
- Sütés módja: hőlégkeveréses
Az őszi saláták alapja legtöbbször a sütőtök és a cékla. Most ezt kiegészítettük magvakkal és gránátalmával. A dresszing nagyon jól passzol ízekben a salátához, ami a Rauch Happy Day gránátalmalevétől lesz igazán ütős.