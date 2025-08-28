r
Nosalty Logó
saláta vitaminsaláta

Nyári poke bowl

Nosalty
Nyári poke bowl
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

Sült lazac

Poke bowl

Srirachás majonéz

864
Kalória
39.1g
Fehérje
93.4g
Szénhidrát
38.9g
Zsír
251.2g
Víz
46g
Koleszterin
8.9g
Élelmi rost
10.9g
Cukor
  • 9% Fehérje
  • 22% Szénhidrát
  • 9% Zsír

Sült lazac

Poke bowl

Srirachás majonéz

Összesen 864 kcal
  • 9% Fehérje
  • 22% Szénhidrát
  • 9% Zsír

Sült lazac

Poke bowl

Srirachás majonéz

Összesen 3450 kcal
  • 9% Fehérje
  • 22% Szénhidrát
  • 9% Zsír

Sült lazac

Poke bowl

Srirachás majonéz

Összesen 189 kcal
  • 9% Fehérje
  • 22% Szénhidrát
  • 9% Zsír
  • 59% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • C vitamin:
  • β-karotin
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    39.1 g

Zsír

  • Összesen
    38.9 g
  • Telített zsírsav
    5 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    9 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    6 g
  • Koleszterin
    46 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1405.1 g
  • Cink
    3 mg
  • Szelén
    49 mg
  • Kálcium
    78 mg
  • Vas
    6 mg
  • Magnézium
    137 mg
  • Foszfor
    560 mg
  • Nátrium
    569 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    2 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    93.4 g
  • Cukor
    11 mg
  • Élelmi rost
    9 mg

Víz

  • Összesen
    251.2 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    341 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    4 micro
  • E vitamin:
    3 mg
  • C vitamin:
    12 mg
  • D vitamin:
    435 micro
  • K vitamin:
    34 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    15 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    317 micro
  • Kolin:
    119 mg
  • Retinol - A vitamin:
    35 micro
  • α-karotin
    1258 micro
  • β-karotin
    3032 micro
  • β-crypt
    36 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    230 micro
Összesen 864 kcal
  • 9% Fehérje
  • 22% Szénhidrát
  • 9% Zsír
  • 59% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • C vitamin:
  • β-karotin
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    156.5 g

Zsír

  • Összesen
    155.5 g
  • Telített zsírsav
    20 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    37 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    23 g
  • Koleszterin
    184 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    5620.4 g
  • Cink
    12 mg
  • Szelén
    197 mg
  • Kálcium
    313 mg
  • Vas
    24 mg
  • Magnézium
    547 mg
  • Foszfor
    2241 mg
  • Nátrium
    2276 mg
  • Réz
    3 mg
  • Mangán
    7 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    373.7 g
  • Cukor
    44 mg
  • Élelmi rost
    36 mg

Víz

  • Összesen
    1004.9 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    1364 micro
  • B6 vitamin:
    4 mg
  • B12 Vitamin:
    17 micro
  • E vitamin:
    11 mg
  • C vitamin:
    48 mg
  • D vitamin:
    1740 micro
  • K vitamin:
    138 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    3 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    2 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    59 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    1268 micro
  • Kolin:
    476 mg
  • Retinol - A vitamin:
    140 micro
  • α-karotin
    5032 micro
  • β-karotin
    12128 micro
  • β-crypt
    145 micro
  • Likopin
    1 micro
  • Lut-zea
    920 micro
Összesen 3450 kcal
  • 9% Fehérje
  • 22% Szénhidrát
  • 9% Zsír
  • 59% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • C vitamin:
  • β-karotin
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    8.6 g

Zsír

  • Összesen
    8.5 g
  • Telített zsírsav
    1 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    2 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    10 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    308.1 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    11 mg
  • Kálcium
    17 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    30 mg
  • Foszfor
    123 mg
  • Nátrium
    125 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    20.5 g
  • Cukor
    2 mg
  • Élelmi rost
    2 mg

Víz

  • Összesen
    55.1 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    75 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    3 mg
  • D vitamin:
    95 micro
  • K vitamin:
    8 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    3 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    70 micro
  • Kolin:
    26 mg
  • Retinol - A vitamin:
    8 micro
  • α-karotin
    276 micro
  • β-karotin
    665 micro
  • β-crypt
    8 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    50 micro
Összesen 189 kcal

Elkészítés

Sült lazac

  1. A lazacot vágjuk fel kockákra és pácoljuk be. Kevés olajon süssük meg serpenyőben.

Poke bowl

  1. A répából egy zöldséghámozóval szeljünk szeleteket és csavarjuk fel. Az uborkát vágjuk félkarikákra. AZ avokádót vágjuk fel cikkekre és kis szeletekre.
  2. A főtt rizst szedjük egy tányérra, és egymás mellé halmozzuk rá a különböző feltéteket. Tegyük rá a lazacot is. Ízlés szerint savanyított hagymával bolondíthatjuk.
  3. Öntsük le a srirachás majonézzel és szórjuk meg durvára vágott mogyoróval.

Srirachás majonéz

  1. Egy tálban alaposan keverjük ki a majonézt a srirachával és a limelével.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 20 p
  • Főzés ideje: 15 p

A poke bowl azért jó választás mindig, mert nem kötöttek az alapanyagok és ízlés szerint bármiből el tudjuk készíteni ezt az ételt. Lehet az alap akár bulgur vagy quinoa is, csirkét vagy tofut is tehetünk rá, de ez a szósz a kedvencünk; srirachás-limeos majonéz.

Hasonló receptek

Összes vitaminsaláta
Hozzávalók
Elkészítés

További receptek

Laktató rizssaláta
vegyes saláta

Laktató rizssaláta

Ha akad némi maradék rizs a konyhában, ne dobjuk a kukába, inkább készítsünk belőle gazdag, maradékmentő rizssalátát. Az alábbi recept csupán egy javaslat, a salátához bármit ...

Lakos Benedek

Címlapról ajánljuk

Banán felvágva, deszkán
Család

Ez történik a testedben, ha rendszeresen eszel banánt

Sokan egész életükben ódzkodnak a banántól, mert úgy gondolják, hogy hizlal, túl sok cukrot tartalmaz, és nem illik bele az edzéstervbe vagy a diétába. Pedig tudatos táplálkozás mellett bármilyen gyümölcs beilleszthető az étrendbe – a banán pedig kifejezetten jótékony hatású, hiszen rengeteg értékes tápanyagot tartalmaz. Nézzük, miért érdemes barátként tekinteni rá!

Még több cikk

Top Receptek

churros-spanyol-edesseg
churros

Churros - spanyol édesség

Sokszor készítettem már ezt a típusú spanyol édességet. Nagyon szeretjük. Kell egy kis rutin a habzsákos részhez, de megéri elkészíteni.

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept