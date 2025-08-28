Nyári poke bowl

Nyári poke bowlNosalty
Hozzávalók
Sült lazac
-
400 g lazac
-
2 teáskanál chiliszósz (Tabasco Sriracha)
-
2 ek szójaszósz
-
1 ek méz
-
só ízlés szerint
Poke bowl
-
350 g rizs (főtt)
-
2 db sárgarépa
-
60 g szójabab
-
1 db kígyóuborka
-
1 db avokádó
-
60 g földimogyoró
Srirachás majonéz
-
120 g majonéz
-
1 ek chiliszósz (Tabasco Sriracha)
-
1 fél lime-ból nyert limelé
- 9% Fehérje
- 22% Szénhidrát
- 9% Zsír
Sült lazac
-
100g lazac127 kcal
-
3g chiliszósz1 kcal
-
5g szójaszósz3 kcal
-
6g méz19 kcal
-
0 kcal
Poke bowl
-
88g rizs313 kcal
-
40g sárgarépa15 kcal
-
15g szójabab67 kcal
-
100g kígyóuborka15 kcal
-
48g avokádó56 kcal
-
15g földimogyoró85 kcal
Srirachás majonéz
-
30g majonéz161 kcal
-
4g chiliszósz1 kcal
-
4g limelé1 kcal
Sült lazac
-
400g lazac508 kcal
-
10g chiliszósz2 kcal
-
20g szójaszósz12 kcal
-
25g méz76 kcal
-
0 kcal
Poke bowl
-
350g rizs1253 kcal
-
160g sárgarépa58 kcal
-
60g szójabab269 kcal
-
400g kígyóuborka58 kcal
-
190g avokádó225 kcal
-
60g földimogyoró340 kcal
Srirachás majonéz
-
120g majonéz642 kcal
-
15g chiliszósz3 kcal
-
14g limelé4 kcal
Sült lazac
-
21.9g lazac28 kcal
-
0.5g chiliszósz0 kcal
-
1.1g szójaszósz1 kcal
-
1.4g méz4 kcal
-
0 kcal
Poke bowl
-
19.2g rizs69 kcal
-
8.8g sárgarépa3 kcal
-
3.3g szójabab15 kcal
-
21.9g kígyóuborka3 kcal
-
10.4g avokádó12 kcal
-
3.3g földimogyoró19 kcal
Srirachás majonéz
-
6.6g majonéz35 kcal
-
0.8g chiliszósz0 kcal
-
0.8g limelé0 kcal
- 59% Víz
Elkészítés
Sült lazac
- A lazacot vágjuk fel kockákra és pácoljuk be. Kevés olajon süssük meg serpenyőben.
Poke bowl
- A répából egy zöldséghámozóval szeljünk szeleteket és csavarjuk fel. Az uborkát vágjuk félkarikákra. AZ avokádót vágjuk fel cikkekre és kis szeletekre.
- A főtt rizst szedjük egy tányérra, és egymás mellé halmozzuk rá a különböző feltéteket. Tegyük rá a lazacot is. Ízlés szerint savanyított hagymával bolondíthatjuk.
- Öntsük le a srirachás majonézzel és szórjuk meg durvára vágott mogyoróval.
Srirachás majonéz
- Egy tálban alaposan keverjük ki a majonézt a srirachával és a limelével.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 20 p
- Főzés ideje: 15 p
A poke bowl azért jó választás mindig, mert nem kötöttek az alapanyagok és ízlés szerint bármiből el tudjuk készíteni ezt az ételt. Lehet az alap akár bulgur vagy quinoa is, csirkét vagy tofut is tehetünk rá, de ez a szósz a kedvencünk; srirachás-limeos majonéz.