Húsvéti sonka, ahogy dédmamám készítette
Hozzávalók
-
1.5 kg kötözött sonka
-
1 db vöröshagyma
-
3 gerezd fokhagyma
-
1 dl tej
-
2 db kockacukor
-
2 db babérlevél
-
10 szem bors
- 50% Fehérje
- 8% Szénhidrát
- 26% Zsír
-
125g kötözött sonka175 kcal
-
8g vöröshagyma3 kcal
-
1g fokhagyma1 kcal
-
8g tej5 kcal
-
1g kockacukor2 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
- 50% Fehérje
- 8% Szénhidrát
- 26% Zsír
-
1500g kötözött sonka2100 kcal
-
90g vöröshagyma33 kcal
-
9g fokhagyma12 kcal
-
100g tej56 kcal
-
6g kockacukor23 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
- 50% Fehérje
- 8% Szénhidrát
- 26% Zsír
-
88g kötözött sonka123 kcal
-
5.3g vöröshagyma2 kcal
-
0.5g fokhagyma1 kcal
-
5.9g tej3 kcal
-
0.4g kockacukor1 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
Elkészítés
- A sonkát egy nagy fazékba tesszük, és felöntjük annyi vízzel, amennyi teljesen ellepi. Így hagyjuk pár órát ázni, ha nagyon sós, akár egy éjszakára is békén hagyhatjuk.
- Az áztatóvizet cseréljük le eztán friss vízre. Jöhetnek bele az ízesítők - nálam ezek most vöröshagyma, fokhagyma, babérlevél, tej, cukor és bors voltak.
- A fazekat rakjuk át a tűzhelyre, és hagyjuk, hogy alacsony lángon, lassan felforrjon - igen, ez bizony órákba is telhet, de a jó hír, hogy nem kell ott állni mellette.
- Forrástól számítva aztán főzzük kilónként legalább egy órát.
- A megfőtt sonkát hagyjuk a saját főzővizében kihűlni, majd csomagoljuk alufóliába, és tegyük egy éjszakára hűtőbe. A főzővizet még véletlenül se dobjuk ki, nagyon finom húsvéti bablevest főzhetünk belőle másnap.
- Másnap reggel csomagoljuk ki a kész sonkát, távolítsuk el róla a "kötözést" és éles késsel szeleteljük fel.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 10 p
- Főzés ideje: 200 p
Húsvétra sonkát főzni sokkal egyszerűbb, mint azt az első alkalom előtt sokan gondolnák, és bár sokáig tart, közben nem kell a tűzhely mellett állni.
Pár évvel ezelőtt úgy alakult, hogy a húsvéti sonkát néhai dédmamám receptje alapján ízesítettem, miután megtaláltuk a receptúrát egy kis papírcetlire felírva. Nincs benne semmi truváj, ellenben nagyon finom és szuper állagú sonka a végeredmény, úgyhogy jó szívvel ajánljuk mindenkinek idén húsvétra - nálunk azóta is mindig így készül.
A sonkafőzés már a boltban kezdődik - milyen sonkát válasszunk?
A legtöbben ma csont nélküli, úgynevezett kötözött sonkát veszünk az ünnepekre, amivel nincs is semmi gond. Fontos viszont odafigyelni arra, hogy a sonka ne tartalmazzon pácsót, és lehetőleg nátrium-nitritet sem - igaz, manapság nagyon nehéz olyan bolti húsfélét kapni, ami az utóbbit ne tartalmazná.
Fontos továbbá, hogy bár a különféle füstölt sonkákat választjuk a legtöbben, ez a plusz íz természetes módon, a füstölésből adódjon, és ne adalékanyagként kerüljön a sonkába (kerüljük a füstaroma kifejezést az összetevőlistán). Szintén kerüljük a gyorspácolt sonkákat és a gépsonka szerű, "préselt" vagy "formázott" sonkákat. Illetve nem utolsó szempont az sem, hogyan szeretjük a sonkát, kicsit zsírosabban vagy soványabban. Túlzottan sovány sonkát semmiképpen nem érdemes venni, mert könnyen kiszárad főzés közben, helyette válasszunk olyan sonkatípust, amin egy nagy, egybefüggő zsírréteg van.
Hogyan készítsük el a tökéletes húsvéti sonkát?
Mindenképpen áztassuk be főzés előtt a sonkát, akkor is, ha nincsenek erre óráink vagy egy éjszakánk - már 30-60 perc is nagy különbséget jelenthet. Ez azért fontos, hogy a felesleges plusz só távozzon a húsból és a végeredmény ne legyen túl sós.
A sonkát ezután hideg vízben tegyük fel főni, annyival, ami ujjnyira ellepi; az ízesítésként használt zöldségeket és fűszereket pedig már az elején hozzáadhatjuk. Mindenképpen használjunk hagymaféléket, borsot és babérlevelet a főzéshez, ezek szinte minden háztartásban megtalálhatók és remek ízt adnak a húsféléknek.
Emellett régebben szokás volt cukrot és tejet is tenni a főzőlébe: a cukor a sonka szép színét és fényességét biztosította, míg a tej azért kellett, hogy szaftos maradjon a hús.
A sonkát érdemes előszőr lassú tűzön felforralni, majd utána kilónként főzni 1-1.5 óra hosszan. Közben ha nagyon gyorsan párologna róla a víz, pótoljuk, illetve trükközhetünk azzal is, hogy a sonka zsíros része legyen felfelé, így kevésbé szárad ki akkor is, ha esetleg elfelejtünk vizet tenni rá.
A megfőtt sonkát mindig érdemes a saját főzővizében hagyni kihűlni, ezután pedig alufóliába csomagolva a hűtőbe tenni egy éjszakára. Ha van a sonkán kötözést, azt csak másnap, közvetlenül a szeletelés előtt vegyük le róla.
Érdemes-e a sonka vizében megfőzni a tojást?
Ez elsősorban attól függ, mi a prioritásunk: sokan a gyorsaság és a plusz egy edény megspórolása miatt főzik a tojást a sonkával együtt. Mi azonban nem szoktuk belefőzni, hiszen a sonka főzővize ízes alapanyaga lehet többfele húsvéti levesnek is, gondoljunk csak a húsvéti sonkás bablevesre vagy a kaszás levesre.
