Húsvéti sonka, ahogy dédmamám készítette

Húsvéti sonka, ahogy dédmamám készítette
Rosanics Petra
Húsvéti sonka egy fadeszkán, előtte pár szelet sonkaszelet, körülötte kalácsszeletek, tojás és retek
adag
Idő
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

186
Kalória
19.1g
Fehérje
2.9g
Szénhidrát
10.2g
Zsír
6.5g
Víz
-
Koleszterin
130.2mg
Élelmi rost
1.1g
Cukor
TOP ásványi anyagok

  • Kálcium
  • Nátrium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • B6 vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    19.1 g

Zsír

  • Összesen
    10.2 g
  • Telített zsírsav
    0 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    0 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    20.9 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    0 mg
  • Kálcium
    12 mg
  • Vas
    0 mg
  • Magnézium
    1 mg
  • Foszfor
    3 mg
  • Nátrium
    5 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    2.9 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    0 mg

Víz

  • Összesen
    6.5 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    0 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    1 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    0 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    1 micro
  • Kolin:
    1 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    0 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    0 micro
Fehérje

  • Összesen
    229.4 g

Zsír

  • Összesen
    122.1 g
  • Telített zsírsav
    1 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    0 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    251.1 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    2 mg
  • Kálcium
    148 mg
  • Vas
    0 mg
  • Magnézium
    10 mg
  • Foszfor
    36 mg
  • Nátrium
    55 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    35.3 g
  • Cukor
    14 mg
  • Élelmi rost
    2 mg

Víz

  • Összesen
    77.7 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    0 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    9 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    0 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    16 micro
  • Kolin:
    7 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    1 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    5 micro
Fehérje

  • Összesen
    13.5 g

Zsír

  • Összesen
    7.2 g
  • Telített zsírsav
    0 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    0 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    14.7 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    0 mg
  • Kálcium
    9 mg
  • Vas
    0 mg
  • Magnézium
    1 mg
  • Foszfor
    2 mg
  • Nátrium
    3 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    2.1 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    0 mg

Víz

  • Összesen
    4.6 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    0 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    1 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    0 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    1 micro
  • Kolin:
    0 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    0 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    0 micro
Elkészítés

  1. A sonkát egy nagy fazékba tesszük, és felöntjük annyi vízzel, amennyi teljesen ellepi. Így hagyjuk pár órát ázni, ha nagyon sós, akár egy éjszakára is békén hagyhatjuk.
  2. Az áztatóvizet cseréljük le eztán friss vízre. Jöhetnek bele az ízesítők - nálam ezek most vöröshagyma, fokhagyma, babérlevél, tej, cukor és bors voltak.
  3. A fazekat rakjuk át a tűzhelyre, és hagyjuk, hogy alacsony lángon, lassan felforrjon - igen, ez bizony órákba is telhet, de a jó hír, hogy nem kell ott állni mellette.
  4. Forrástól számítva aztán főzzük kilónként legalább egy órát.
  5. A megfőtt sonkát hagyjuk a saját főzővizében kihűlni, majd csomagoljuk alufóliába, és tegyük egy éjszakára hűtőbe. A főzővizet még véletlenül se dobjuk ki, nagyon finom húsvéti bablevest főzhetünk belőle másnap.
  6. Másnap reggel csomagoljuk ki a kész sonkát, távolítsuk el róla a "kötözést" és éles késsel szeleteljük fel.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 10 p
  • Főzés ideje: 200 p
Húsvétra sonkát főzni sokkal egyszerűbb, mint azt az első alkalom előtt sokan gondolnák, és bár sokáig tart, közben nem kell a tűzhely mellett állni.

Pár évvel ezelőtt úgy alakult, hogy a húsvéti sonkát néhai dédmamám receptje alapján ízesítettem, miután megtaláltuk a receptúrát egy kis papírcetlire felírva. Nincs benne semmi truváj, ellenben nagyon finom és szuper állagú sonka a végeredmény, úgyhogy jó szívvel ajánljuk mindenkinek idén húsvétra - nálunk azóta is mindig így készül.

Húsvéti sonka felülnézetből egy fadeszkán, előtte pár felszeletelt sonkaszelet sonkaszelet, körülötte kalácsszeletek
Csodaszép rózsaszín sonkaszeletek - könnyen elkészíthető így a húsvét sztárja

A sonkafőzés már a boltban kezdődik - milyen sonkát válasszunk?

A legtöbben ma csont nélküli, úgynevezett kötözött sonkát veszünk az ünnepekre, amivel nincs is semmi gond. Fontos viszont odafigyelni arra, hogy a sonka ne tartalmazzon pácsót, és lehetőleg nátrium-nitritet sem - igaz, manapság nagyon nehéz olyan bolti húsfélét kapni, ami az utóbbit ne tartalmazná.

Fontos továbbá, hogy bár a különféle füstölt sonkákat választjuk a legtöbben, ez a plusz íz természetes módon, a füstölésből adódjon, és ne adalékanyagként kerüljön a sonkába (kerüljük a füstaroma kifejezést az összetevőlistán). Szintén kerüljük a gyorspácolt sonkákat és a gépsonka szerű, "préselt" vagy "formázott" sonkákat. Illetve nem utolsó szempont az sem, hogyan szeretjük a sonkát, kicsit zsírosabban vagy soványabban. Túlzottan sovány sonkát semmiképpen nem érdemes venni, mert könnyen kiszárad főzés közben, helyette válasszunk olyan sonkatípust, amin egy nagy, egybefüggő zsírréteg van.

Húsvéti sonka egy fadeszkán, előtte pár szelet sonkaszelet, körülötte kalácsszeletek, tojás és retek
Ti mi mindennel körítve eszitek a húsvéti sonkát?

Hogyan készítsük el a tökéletes húsvéti sonkát?

Mindenképpen áztassuk be főzés előtt a sonkát, akkor is, ha nincsenek erre óráink vagy egy éjszakánk - már 30-60 perc is nagy különbséget jelenthet. Ez azért fontos, hogy a felesleges plusz só távozzon a húsból és a végeredmény ne legyen túl sós.

A sonkát ezután hideg vízben tegyük fel főni, annyival, ami ujjnyira ellepi; az ízesítésként használt zöldségeket és fűszereket pedig már az elején hozzáadhatjuk. Mindenképpen használjunk hagymaféléket, borsot és babérlevelet a főzéshez, ezek szinte minden háztartásban megtalálhatók és remek ízt adnak a húsféléknek.

Emellett régebben szokás volt cukrot és tejet is tenni a főzőlébe: a cukor a sonka szép színét és fényességét biztosította, míg a tej azért kellett, hogy szaftos maradjon a hús.

A sonkát érdemes előszőr lassú tűzön felforralni, majd utána kilónként főzni 1-1.5 óra hosszan. Közben ha nagyon gyorsan párologna róla a víz, pótoljuk, illetve trükközhetünk azzal is, hogy a sonka zsíros része legyen felfelé, így kevésbé szárad ki akkor is, ha esetleg elfelejtünk vizet tenni rá.

A megfőtt sonkát mindig érdemes a saját főzővizében hagyni kihűlni, ezután pedig alufóliába csomagolva a hűtőbe tenni egy éjszakára. Ha van a sonkán kötözést, azt csak másnap, közvetlenül a szeletelés előtt vegyük le róla.

Érdemes-e a sonka vizében megfőzni a tojást?

Ez elsősorban attól függ, mi a prioritásunk: sokan a gyorsaság és a plusz egy edény megspórolása miatt főzik a tojást a sonkával együtt. Mi azonban nem szoktuk belefőzni, hiszen a sonka főzővize ízes alapanyaga lehet többfele húsvéti levesnek is, gondoljunk csak a húsvéti sonkás bablevesre vagy a kaszás levesre.

Húsvéti sonkaszeletek és sonkadarab egy fadeszkán, körülötte kalács, tojás és retek
Próbáljátok ki idén ti is így a húsvéti sonkát!

Ha esetleg maradna némi sonka húsvét reggelről, készítsétek el belőle ezeket a finomságokat:

