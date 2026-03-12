Húsvéti sonka, ahogy dédmamám készítette

Pár évvel ezelőtt úgy alakult, hogy a húsvéti sonkát néhai dédmamám receptje alapján ízesítettem, miután megtaláltuk a receptúrát egy kis papírcetlire felírva. Nincs benne semmi truváj, ellenben nagyon finom és szuper állagú sonka a végeredmény, úgyhogy jó szívvel ajánljuk mindenkinek idén húsvétra - nálunk azóta is mindig így készül.

Csodaszép rózsaszín sonkaszeletek - könnyen elkészíthető így a húsvét sztárja

A sonkafőzés már a boltban kezdődik - milyen sonkát válasszunk?

A legtöbben ma csont nélküli, úgynevezett kötözött sonkát veszünk az ünnepekre, amivel nincs is semmi gond. Fontos viszont odafigyelni arra, hogy a sonka ne tartalmazzon pácsót, és lehetőleg nátrium-nitritet sem - igaz, manapság nagyon nehéz olyan bolti húsfélét kapni, ami az utóbbit ne tartalmazná.

Fontos továbbá, hogy bár a különféle füstölt sonkákat választjuk a legtöbben, ez a plusz íz természetes módon, a füstölésből adódjon, és ne adalékanyagként kerüljön a sonkába (kerüljük a füstaroma kifejezést az összetevőlistán). Szintén kerüljük a gyorspácolt sonkákat és a gépsonka szerű, "préselt" vagy "formázott" sonkákat. Illetve nem utolsó szempont az sem, hogyan szeretjük a sonkát, kicsit zsírosabban vagy soványabban. Túlzottan sovány sonkát semmiképpen nem érdemes venni, mert könnyen kiszárad főzés közben, helyette válasszunk olyan sonkatípust, amin egy nagy, egybefüggő zsírréteg van.

Ti mi mindennel körítve eszitek a húsvéti sonkát?

Hogyan készítsük el a tökéletes húsvéti sonkát?

Mindenképpen áztassuk be főzés előtt a sonkát, akkor is, ha nincsenek erre óráink vagy egy éjszakánk - már 30-60 perc is nagy különbséget jelenthet. Ez azért fontos, hogy a felesleges plusz só távozzon a húsból és a végeredmény ne legyen túl sós.

A sonkát ezután hideg vízben tegyük fel főni, annyival, ami ujjnyira ellepi; az ízesítésként használt zöldségeket és fűszereket pedig már az elején hozzáadhatjuk. Mindenképpen használjunk hagymaféléket, borsot és babérlevelet a főzéshez, ezek szinte minden háztartásban megtalálhatók és remek ízt adnak a húsféléknek.

Emellett régebben szokás volt cukrot és tejet is tenni a főzőlébe: a cukor a sonka szép színét és fényességét biztosította, míg a tej azért kellett, hogy szaftos maradjon a hús.

A sonkát érdemes előszőr lassú tűzön felforralni, majd utána kilónként főzni 1-1.5 óra hosszan. Közben ha nagyon gyorsan párologna róla a víz, pótoljuk, illetve trükközhetünk azzal is, hogy a sonka zsíros része legyen felfelé, így kevésbé szárad ki akkor is, ha esetleg elfelejtünk vizet tenni rá.

A megfőtt sonkát mindig érdemes a saját főzővizében hagyni kihűlni, ezután pedig alufóliába csomagolva a hűtőbe tenni egy éjszakára. Ha van a sonkán kötözést, azt csak másnap, közvetlenül a szeletelés előtt vegyük le róla.

Érdemes-e a sonka vizében megfőzni a tojást?

Ez elsősorban attól függ, mi a prioritásunk: sokan a gyorsaság és a plusz egy edény megspórolása miatt főzik a tojást a sonkával együtt. Mi azonban nem szoktuk belefőzni, hiszen a sonka főzővize ízes alapanyaga lehet többfele húsvéti levesnek is, gondoljunk csak a húsvéti sonkás bablevesre vagy a kaszás levesre.

Próbáljátok ki idén ti is így a húsvéti sonkát!

