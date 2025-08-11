r
Bangers and mash (Angol sült kolbász gravy-vel és burgonyapürével)

Bangers and mash (Angol sült kolbász gravy-vel és burgonyapürével)
Rosanics Petra
Bangers and mash
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

kolbász és gravy

burgonyapüré

tálalás

1442
Kalória
23.6g
Fehérje
93.5g
Szénhidrát
106.4g
Zsír
284.7g
Víz
139g
Koleszterin
6.6g
Élelmi rost
22.1g
Cukor
TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Lut-zea
  • E vitamin:

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Lut-zea
  • E vitamin:

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Lut-zea
  • E vitamin:

Elkészítés

kolbász és gravy

  1. A vaj felét megolvasztjuk egy nagyobb serpenyőben, majd alaposan körbepirítjuk rajta a kolbászokat. Amikor úgy érezzük, készen vannak, kiszedjük és félretesszük a kolbikat.
  2. A serpenyőbe dobjuk a vaj másik felét is és hozzáadjuk a finomra szeletelt hagymát. Sózzuk-borsozzuk, majd kb. 15 perc alatt alaposan megpároljuk, szinte már-már karamellizáljuk a hagymát.
  3. Ekkor jöhet bele a mustár, a Worcestershire-szósz és a keményítő, amiket alaposan összekeverünk a hagymával. Felöntjük a fehérborral és az alaplével és hagyjuk főni-forrni kb. 15 percet.
  4. Amikor késznek ítéljük a mártást, hozzákeverjük a tejszínt, majd visszahelyezzük bele a kolbászokat.

burgonyapüré

  1. A burgonyát meghámozzuk, felkockázzuk és sós vízben puhára főzzük. Amikor a villa simán belecsúszik (aka tűpróba), leszűrjük.
  2. Még melegen hozzáadjuk a vajat és a habtejszínt, valamint fűszerezzük ízlés szerint sóval, borssal, szerecsendióval. Kézi habverő vagy krumplinyomó segítségével ezután teljesen krémesre dolgozzuk a pürét.
  3. A kész burgonyapürét hagyjuk kicsit hűlni tálalás előtt, ezalatt szilárdulni is fog.

tálalás

  1. Merjük tányérokba a burgonyapürét, majd kanalazzunk mellé a gravy-ből és tálaljuk ki a kolbászokat is. Adjunk a tányérokba egy-egy adag roppanósra blansírozott zöldborsót és ízlés szerint szórjuk meg pirított hagymával és petrezselyemmel is.

  • Előkészítés ideje: 10 p
  • Főzés ideje: 45 p
Az angol pub-élmény elmaradhatatlan alappillére ez a klasszikus: a hagymás gravy-ben tálalt kolbász és a krémes burgonyapüré az egyik legfinomabb és leglaktatóbb komfortkaja, amit csak el tudunk képzelni!

A bangers and mash remekül illeszkedik a csavaros elnevezésű brit fogások sorába, azaz amikor kicsit agyalni kell, mit is jelenthet a hangzatos név. A mash értelemszerűen a mashed potato, azaz a krumplipüré rövidítése, na de honnan jön a bangers?

Sült kolbász és hagymás gravy - ezek adják a fogás lelkét.

A választ erre a kérdésre a világháborús élelmiszerjegy-rendszer környékén kell keresni, ekkoriban ugyanis elvileg annyira silány minőségű kolbászokat lehetett csak kapni, melyek hő hatására gyakran szétrobbantak, kipukkantak a magas víztartalom miatt. A robbanás hangutánzására lett tehát elnevezve bangers-nek a kolbász, a szószerkezet pedig a mai napig is bevett és használatos a szigetországban erre népszerű kocsmafogásra.

