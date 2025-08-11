Bangers and mash (Angol sült kolbász gravy-vel és burgonyapürével)Rosanics Petra
Hozzávalók
kolbász és gravy
-
4 ek vaj
-
300 g sütnivaló kolbász (grillkolbász)
-
2 db fehér hagyma
-
só ízlés szerint
-
bors ízlés szerint
-
2 ek étkezési keményítő
-
2 ek worcestershire-szósz
-
1 tk mustár
-
1 dl fehérbor
-
2.5 dl alaplé
-
0.5 dl habtejszín
burgonyapüré
-
750 g burgonya
-
40 g vaj
-
1 dl habtejszín
-
só ízlés szerint
-
bors ízlés szerint
-
szerecsendió ízlés szerint
tálalás
-
200 g zöldborsó (blansírozott)
-
50 dkg sült hagyma (pirított hagyma)
-
petrezselyem ízlés szerint
Elkészítés
kolbász és gravy
- A vaj felét megolvasztjuk egy nagyobb serpenyőben, majd alaposan körbepirítjuk rajta a kolbászokat. Amikor úgy érezzük, készen vannak, kiszedjük és félretesszük a kolbikat.
- A serpenyőbe dobjuk a vaj másik felét is és hozzáadjuk a finomra szeletelt hagymát. Sózzuk-borsozzuk, majd kb. 15 perc alatt alaposan megpároljuk, szinte már-már karamellizáljuk a hagymát.
- Ekkor jöhet bele a mustár, a Worcestershire-szósz és a keményítő, amiket alaposan összekeverünk a hagymával. Felöntjük a fehérborral és az alaplével és hagyjuk főni-forrni kb. 15 percet.
- Amikor késznek ítéljük a mártást, hozzákeverjük a tejszínt, majd visszahelyezzük bele a kolbászokat.
burgonyapüré
- A burgonyát meghámozzuk, felkockázzuk és sós vízben puhára főzzük. Amikor a villa simán belecsúszik (aka tűpróba), leszűrjük.
- Még melegen hozzáadjuk a vajat és a habtejszínt, valamint fűszerezzük ízlés szerint sóval, borssal, szerecsendióval. Kézi habverő vagy krumplinyomó segítségével ezután teljesen krémesre dolgozzuk a pürét.
- A kész burgonyapürét hagyjuk kicsit hűlni tálalás előtt, ezalatt szilárdulni is fog.
tálalás
- Merjük tányérokba a burgonyapürét, majd kanalazzunk mellé a gravy-ből és tálaljuk ki a kolbászokat is. Adjunk a tányérokba egy-egy adag roppanósra blansírozott zöldborsót és ízlés szerint szórjuk meg pirított hagymával és petrezselyemmel is.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 10 p
- Főzés ideje: 45 p
Az angol pub-élmény elmaradhatatlan alappillére ez a klasszikus: a hagymás gravy-ben tálalt kolbász és a krémes burgonyapüré az egyik legfinomabb és leglaktatóbb komfortkaja, amit csak el tudunk képzelni!
A bangers and mash remekül illeszkedik a csavaros elnevezésű brit fogások sorába, azaz amikor kicsit agyalni kell, mit is jelenthet a hangzatos név. A mash értelemszerűen a mashed potato, azaz a krumplipüré rövidítése, na de honnan jön a bangers?
A választ erre a kérdésre a világháborús élelmiszerjegy-rendszer környékén kell keresni, ekkoriban ugyanis elvileg annyira silány minőségű kolbászokat lehetett csak kapni, melyek hő hatására gyakran szétrobbantak, kipukkantak a magas víztartalom miatt. A robbanás hangutánzására lett tehát elnevezve bangers-nek a kolbász, a szószerkezet pedig a mai napig is bevett és használatos a szigetországban erre népszerű kocsmafogásra.