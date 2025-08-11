Bangers and mash (Angol sült kolbász gravy-vel és burgonyapürével)

A bangers and mash remekül illeszkedik a csavaros elnevezésű brit fogások sorába, azaz amikor kicsit agyalni kell, mit is jelenthet a hangzatos név. A mash értelemszerűen a mashed potato, azaz a krumplipüré rövidítése, na de honnan jön a bangers?

Sült kolbász és hagymás gravy - ezek adják a fogás lelkét.

A választ erre a kérdésre a világháborús élelmiszerjegy-rendszer környékén kell keresni, ekkoriban ugyanis elvileg annyira silány minőségű kolbászokat lehetett csak kapni, melyek hő hatására gyakran szétrobbantak, kipukkantak a magas víztartalom miatt. A robbanás hangutánzására lett tehát elnevezve bangers-nek a kolbász, a szószerkezet pedig a mai napig is bevett és használatos a szigetországban erre népszerű kocsmafogásra.