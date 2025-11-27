r
Nosalty Logó
húsételek göngyölt hús

Fűszeres tőzegáfonyával göngyölt pulykamell

Penny Market
Fűszeres tőzegáfonyával göngyölt pulykamell
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
közepes

Hozzávalók

A töltelékhez

A húshoz

450
Kalória
43.6g
Fehérje
12.2g
Szénhidrát
24.4g
Zsír
159.9g
Víz
216.8g
Koleszterin
2g
Élelmi rost
2.3g
Cukor
  • 18% Fehérje
  • 5% Szénhidrát
  • 10% Zsír

A töltelékhez

A húshoz

Összesen 450 kcal
  • 18% Fehérje
  • 5% Szénhidrát
  • 10% Zsír

A töltelékhez

A húshoz

Összesen 2690 kcal
  • 18% Fehérje
  • 5% Szénhidrát
  • 10% Zsír

A töltelékhez

A húshoz

Összesen 180 kcal
  • 18% Fehérje
  • 5% Szénhidrát
  • 10% Zsír
  • 67% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • C vitamin:
  • B6 vitamin:
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    43.6 g

Zsír

  • Összesen
    24.4 g
  • Telített zsírsav
    5 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    8 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    8 g
  • Koleszterin
    217 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    793.4 g
  • Cink
    3 mg
  • Szelén
    48 mg
  • Kálcium
    73 mg
  • Vas
    3 mg
  • Magnézium
    64 mg
  • Foszfor
    408 mg
  • Nátrium
    193 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    12.2 g
  • Cukor
    2 mg
  • Élelmi rost
    2 mg

Víz

  • Összesen
    159.9 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    48 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    4 mg
  • D vitamin:
    22 micro
  • K vitamin:
    16 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    10 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    57 micro
  • Kolin:
    91 mg
  • Retinol - A vitamin:
    40 micro
  • α-karotin
    4 micro
  • β-karotin
    84 micro
  • β-crypt
    3 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    189 micro
Összesen 450 kcal
  • 18% Fehérje
  • 5% Szénhidrát
  • 10% Zsír
  • 67% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • C vitamin:
  • B6 vitamin:
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    261.5 g

Zsír

  • Összesen
    146.6 g
  • Telített zsírsav
    31 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    50 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    46 g
  • Koleszterin
    1301 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    4760.7 g
  • Cink
    20 mg
  • Szelén
    290 mg
  • Kálcium
    440 mg
  • Vas
    19 mg
  • Magnézium
    385 mg
  • Foszfor
    2446 mg
  • Nátrium
    1156 mg
  • Réz
    2 mg
  • Mangán
    3 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    73.1 g
  • Cukor
    14 mg
  • Élelmi rost
    12 mg

Víz

  • Összesen
    959.1 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    285 micro
  • B6 vitamin:
    6 mg
  • B12 Vitamin:
    5 micro
  • E vitamin:
    5 mg
  • C vitamin:
    22 mg
  • D vitamin:
    131 micro
  • K vitamin:
    96 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    2 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    59 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    341 micro
  • Kolin:
    543 mg
  • Retinol - A vitamin:
    243 micro
  • α-karotin
    23 micro
  • β-karotin
    502 micro
  • β-crypt
    20 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    1132 micro
Összesen 2690 kcal
  • 18% Fehérje
  • 5% Szénhidrát
  • 10% Zsír
  • 67% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • C vitamin:
  • B6 vitamin:
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    17.4 g

Zsír

  • Összesen
    9.8 g
  • Telített zsírsav
    2 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    3 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    3 g
  • Koleszterin
    87 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    317 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    19 mg
  • Kálcium
    29 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    26 mg
  • Foszfor
    163 mg
  • Nátrium
    77 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    4.9 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    63.9 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    19 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    1 mg
  • D vitamin:
    9 micro
  • K vitamin:
    6 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    4 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    23 micro
  • Kolin:
    36 mg
  • Retinol - A vitamin:
    16 micro
  • α-karotin
    2 micro
  • β-karotin
    33 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    75 micro
Összesen 180 kcal

Elkészítés

A töltelékhez

  1. A diót pirítsuk meg száraz serpenyőben. Aprítsuk fel a hagymát, a tőzegáfonyát, a sonkát, a petrezselymet, a snidlinget, a szárzellert és a pirított diót is.
  2. Hevítsük fel az olívaolajat egy serpenyőben, majd adjuk hozzá a hagymát, és dinszteljük meg. A hagymára később rádobhatjuk a sonkát, a zellert, a diót és a tőzegáfonyát is. Pirítsuk össze őket, majd hagyjuk kissé kihűlni.
  3. A töltelékalaphoz tegyük hozzá a tojást, a vízbe vagy tejbe áztatott kenyeret összenyomkodva. Fűszerezzük, és alaposan keverjük össze.

A húshoz

  1. A húst úgy vágjuk szét, hogy ki tudjuk teríteni egy sütőpapírra, majd alaposan klopfoljuk ki, hogy kb. 1 cm vastagságú legyen. Nem gond, ha nem kapunk egyben 1 kg-os pulykamellet, két darabból is el tudjuk készíteni, ugyanezt a technikát követve, majd a két húst illesszük össze, úgy, hogy kissé fedjék egymást. Ezután klopfoljunk rá az összeillesztett részre.
  2. Sózzuk és borsozzuk a húst, majd forgassuk úgy, hogy a legszélesebb része felénk essen. Erre a részre halmozzuk a tölteléket egy hengerben, majd kezdjük el köré tekerni a húst az alatta lévő sütőpapír segítségével.
  3. Mikor elkészültünk a hús feltekerésével, spárga segítségével kötözzük meg, hogy ne essen szét, majd a sütőpapírral együtt tegyük tepsibe, és alufóliázzuk le. Tegyük előmelegített sütőbe, és süssük kb. 45 percig fóliával, majd pirítsuk még további 15-20 percig, fólia nélkül.
  4. A sütés felénél dobhatunk mellé zöldségeket is, illetve készíthetünk mellé salátát és mártást is.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 20 p
  • Főzés ideje: 60 p
  • Sütés hőfoka: 190 °C
  • Sütés módja: hőlégkeveréses
nosalty-badge További kipróbált receptek

Ha az ünnepek alatt idén megvillantanád a családnak és a barátoknak a főzőtudományodat, akkor készítsd el ezt az aszalt gyümölccsel teli méretes sült húst, amely az ünnepi asztal éke lesz.

Hasonló receptek

Összes göngyölt hús
Hozzávalók
Elkészítés

További receptek

Klasszikus magyar velős pirítós lilahagymával és zöldpaprikával tálalva, vintage mintás tányéron, világos faasztalon
velő

A legendás velős pirítós

A velős pirítós a magyar konyha egyik klasszikusa, amit már nagyszüleink is készítettek. Egyszerű, paraszti gyökerekkel bíró fogás, mégis különlegesnek számít, hiszen a velő ritkán ...

Hering András
Fullos hotdog
virslis ételek

Fullos hotdog

Grillezz füstmentesen! A nyár, a kora ősz a szabadtéri sütés csúcsszezonja. A grillen készült étel is lehet egészséges, hisz a grillezésnek is létezik ártalomcsökkentett módja. ...

Nosalty

Címlapról ajánljuk

Sálat szorongató kéz
Karácsony

Ételek és életmódbeli szokások, amelyek védik a vesédet a téli...

Általános jelenség, hogy az embernek télen a hidegben gyakrabban kell mosdót látogatnia. Ennek oka, hogy a hideg összehúzza az ereket, ezzel növeli a vér mennyiségét a test középpontjában, ami növeli a vesék által termelt vizelet mennyiségét. Vannak azonban olyan ételek és életmódbeli szokások, amikkel védheted vesédet. Lássuk, melyek ezek!

leander teleltetése beltéren
Karácsony

A pangó víz a halála: így öntözd a leandert télen

Minden növény mást szeret télen, mint nyáron, ez teljesen normális, és ez a szezonoknak való kitettség az adott növény fény-, hőmérséklet-, tápoldat- és persze locsolásigényét is érinti. Lássuk, mennyi vizet kér mediterrán kedvencünk, a leander télen!

Robotok
Karácsony

Új mérföldkőhöz ért a hazai sebészet: robotasszisztált csípőprotézis-műtétek váltak elérhetővé

November végén elindította robotasszisztált csípőprotetikai profilját Magyarország első robotasszisztált ortopéd sebészeti központja, az EMINEO Ortopéd Robotsebészeti Centrum. A félmilliárd forintos beruházással létrehozott kompetencia-központ térd- és immár csípőprotézis-műtétei során az amerikai ROSA®-platform adatvezérelt navigációja segíti a sebészt az implantátum komponenseinek milliméter-pontosságú pozicionálásában.

Még több cikk

Top Receptek

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept