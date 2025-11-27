Fűszeres tőzegáfonyával göngyölt pulykamell
Hozzávalók
A töltelékhez
-
50 g tőzegáfonya (Penny kandírozott tőzegáfonya)
-
50 g dió (Penny walnuts natúr dióbél)
-
50 g feketeerdő sonka
-
2 közepes szár halványító zeller
-
1 közepes fej vöröshagyma
-
3 db tojássárgája (vagy 1 egész tojás)
-
2 ek olívaolaj (Penny San Fabio extra szűz olívaolaj)
-
2 szelet kenyér (beáztatott)
-
só ízlés szerint
-
bors ízlés szerint
-
1 ek snidling
-
1 ek petrezselyem
-
1 teáskanál kakukkfű
A húshoz
-
1 kg pulykamell (Penny pulykamell)
-
só ízlés szerint
-
bors ízlés szerint
- 18% Fehérje
- 5% Szénhidrát
- 10% Zsír
A töltelékhez
-
8g tőzegáfonya4 kcal
-
8g dió55 kcal
-
20 kcal
-
2 kcal
-
15g vöröshagyma5 kcal
-
10g tojássárgája32 kcal
-
3g olívaolaj24 kcal
-
17g kenyér46 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
1g snidling0 kcal
-
1g petrezselyem0 kcal
-
0 kcal
A húshoz
-
167g pulykamell262 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
A töltelékhez
-
50g tőzegáfonya23 kcal
-
50g dió327 kcal
-
50g feketeerdő sonka117 kcal
-
10 kcal
-
90g vöröshagyma33 kcal
-
60g tojássárgája193 kcal
-
16g olívaolaj141 kcal
-
100g kenyér274 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
3g snidling1 kcal
-
3g petrezselyem1 kcal
-
0 kcal
A húshoz
-
1000g pulykamell1570 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
A töltelékhez
-
3.3g tőzegáfonya2 kcal
-
3.3g dió22 kcal
-
3.3g feketeerdő sonka8 kcal
-
5.3g halványító zeller1 kcal
-
6g vöröshagyma2 kcal
-
4g tojássárgája13 kcal
-
1.1g olívaolaj9 kcal
-
6.7g kenyér18 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0.2g snidling0 kcal
-
0.2g petrezselyem0 kcal
-
0 kcal
A húshoz
-
66.6g pulykamell105 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
Fehérje
-
Összesen 43.6 g
Zsír
-
Összesen 24.4 g
-
Telített zsírsav 5 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 8 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 8 g
-
Koleszterin 217 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 793.4 g
-
Cink 3 mg
-
Szelén 48 mg
-
Kálcium 73 mg
-
Vas 3 mg
-
Magnézium 64 mg
-
Foszfor 408 mg
-
Nátrium 193 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 12.2 g
-
Cukor 2 mg
-
Élelmi rost 2 mg
Víz
-
Összesen 159.9 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 48 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 4 mg
-
D vitamin: 22 micro
-
K vitamin: 16 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 10 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 57 micro
-
Kolin: 91 mg
-
Retinol - A vitamin: 40 micro
-
α-karotin 4 micro
-
β-karotin 84 micro
-
β-crypt 3 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 189 micro
Fehérje
-
Összesen 261.5 g
Zsír
-
Összesen 146.6 g
-
Telített zsírsav 31 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 50 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 46 g
-
Koleszterin 1301 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 4760.7 g
-
Cink 20 mg
-
Szelén 290 mg
-
Kálcium 440 mg
-
Vas 19 mg
-
Magnézium 385 mg
-
Foszfor 2446 mg
-
Nátrium 1156 mg
-
Réz 2 mg
-
Mangán 3 mg
Szénhidrát
-
Összesen 73.1 g
-
Cukor 14 mg
-
Élelmi rost 12 mg
Víz
-
Összesen 959.1 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 285 micro
-
B6 vitamin: 6 mg
-
B12 Vitamin: 5 micro
-
E vitamin: 5 mg
-
C vitamin: 22 mg
-
D vitamin: 131 micro
-
K vitamin: 96 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 2 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 59 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 341 micro
-
Kolin: 543 mg
-
Retinol - A vitamin: 243 micro
-
α-karotin 23 micro
-
β-karotin 502 micro
-
β-crypt 20 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 1132 micro
Fehérje
-
Összesen 17.4 g
Zsír
-
Összesen 9.8 g
-
Telített zsírsav 2 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 3 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 3 g
-
Koleszterin 87 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 317 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 19 mg
-
Kálcium 29 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 26 mg
-
Foszfor 163 mg
-
Nátrium 77 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 4.9 g
-
Cukor 1 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 63.9 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 19 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 1 mg
-
D vitamin: 9 micro
-
K vitamin: 6 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 4 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 23 micro
-
Kolin: 36 mg
-
Retinol - A vitamin: 16 micro
-
α-karotin 2 micro
-
β-karotin 33 micro
-
β-crypt 1 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 75 micro
Elkészítés
A töltelékhez
- A diót pirítsuk meg száraz serpenyőben. Aprítsuk fel a hagymát, a tőzegáfonyát, a sonkát, a petrezselymet, a snidlinget, a szárzellert és a pirított diót is.
- Hevítsük fel az olívaolajat egy serpenyőben, majd adjuk hozzá a hagymát, és dinszteljük meg. A hagymára később rádobhatjuk a sonkát, a zellert, a diót és a tőzegáfonyát is. Pirítsuk össze őket, majd hagyjuk kissé kihűlni.
- A töltelékalaphoz tegyük hozzá a tojást, a vízbe vagy tejbe áztatott kenyeret összenyomkodva. Fűszerezzük, és alaposan keverjük össze.
A húshoz
- A húst úgy vágjuk szét, hogy ki tudjuk teríteni egy sütőpapírra, majd alaposan klopfoljuk ki, hogy kb. 1 cm vastagságú legyen. Nem gond, ha nem kapunk egyben 1 kg-os pulykamellet, két darabból is el tudjuk készíteni, ugyanezt a technikát követve, majd a két húst illesszük össze, úgy, hogy kissé fedjék egymást. Ezután klopfoljunk rá az összeillesztett részre.
- Sózzuk és borsozzuk a húst, majd forgassuk úgy, hogy a legszélesebb része felénk essen. Erre a részre halmozzuk a tölteléket egy hengerben, majd kezdjük el köré tekerni a húst az alatta lévő sütőpapír segítségével.
- Mikor elkészültünk a hús feltekerésével, spárga segítségével kötözzük meg, hogy ne essen szét, majd a sütőpapírral együtt tegyük tepsibe, és alufóliázzuk le. Tegyük előmelegített sütőbe, és süssük kb. 45 percig fóliával, majd pirítsuk még további 15-20 percig, fólia nélkül.
- A sütés felénél dobhatunk mellé zöldségeket is, illetve készíthetünk mellé salátát és mártást is.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 20 p
- Főzés ideje: 60 p
- Sütés hőfoka: 190 °C
- Sütés módja: hőlégkeveréses
Ha az ünnepek alatt idén megvillantanád a családnak és a barátoknak a főzőtudományodat, akkor készítsd el ezt az aszalt gyümölccsel teli méretes sült húst, amely az ünnepi asztal éke lesz.