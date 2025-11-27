Fűszeres tőzegáfonyával göngyölt pulykamell

Általános jelenség, hogy az embernek télen a hidegben gyakrabban kell mosdót látogatnia. Ennek oka, hogy a hideg összehúzza az ereket, ezzel növeli a vér mennyiségét a test középpontjában, ami növeli a vesék által termelt vizelet mennyiségét. Vannak azonban olyan ételek és életmódbeli szokások, amikkel védheted vesédet. Lássuk, melyek ezek!