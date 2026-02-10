Egyszerű, gyors és meglepően finom: Dolly Parton 5 perces csirkesalátája pillanatok alatt az internet egyik kedvencévé vált.

Úgy tűnik, Dolly Parton a konyhában is pontosan tudja, mire vágyik az internet. A countryénekesnő és ikon egyszerű, öt perc alatt elkészíthető csirkesalátája futótűzként terjed a közösségi oldalakon, és sokak szerint ez az egyik legjobb bizonyíték arra, hogy a gyors ételeknek nem kell unalmasnak lenniük.

Odavannak a netezők Dolly Parton 5 perces csirkesalátájáért Richard Rodriguez/Getty Images

A csirkesaláta sikere elsősorban az egyszerűségében rejlik

Dolly Parton salátája előkészített sült csirkére épül, amit apróra vágott zeller, ropogós diófélék és egy krémes, enyhén mustáros-majonézes öntet egészít ki. Az ízek egyszerre sósak, krémesek és frissítően roppanósak, így a saláta jóval több, mint egy megszokott csirkés keverék.

Csirke, mustár, majonéz, zellerszár, fűszerek, olajos magvak ízlés szerint

Dolly Parton csirkesalátája maradék csirkéből készül, pár perc alatt

A netezők szerint az is vonzó benne, hogy nem igényel főzést vagy hosszú előkészületeket: tényleg pár perc alatt összedobható, mégis komfortétel érzetet ad. Sokan salátalevélen, mások szendvicsben vagy pirítóson fogyasztják, de akadnak, akik saját ízlésük szerint továbbvariálják – például édesebb vagy fűszeresebb irányba.

Dolly Parton csirkesalátája nemcsak egy gyors ebédötlet lett, hanem egy újabb bizonyíték arra, hogy a legegyszerűbb receptek tudják igazán megmozgatni az online közösséget.

Kevés alapanyag, minimális idő, maximális élvezet – pontosan ezért lett az internet új kedvence.

Hogyan készül pontosan?

Vágj fel körülbelül fél kiló főtt/sült csirkét kisebb kockákra, hogy nagyjából három csészényi mennyiséget kapj.

Szeletelj fel három szál zellerszárat , majd apríts fel egy nagyon kis méretű hagymát – fontos, hogy ne vidd túlzásba, mert a túl sok nyers hagyma könnyen elnyomhatja a saláta ízét.

, majd apríts fel egy nagyon kis méretű hagymát – fontos, hogy ne vidd túlzásba, mert a túl sok nyers hagyma könnyen elnyomhatja a saláta ízét. Tedd a csirkét, a zellert és a hagymát egy nagy tálba, add hozzá a diófeleket, a majonézt és a dijoni mustárt, végül sózd és borsozd ízlés szerint.

és a végül sózd és borsozd ízlés szerint. Alaposan keverd össze, amíg a hozzávalók egyenletesen bevonódnak az öntettel.

