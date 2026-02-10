Otthon

2026.02.10.

Odavannak a netezők Dolly Parton 5 perces csirkesalátájáért

Nosalty profilképe Nosalty

Egyszerű, gyors és meglepően finom: Dolly Parton 5 perces csirkesalátája pillanatok alatt az internet egyik kedvencévé vált.

Úgy tűnik, Dolly Parton a konyhában is pontosan tudja, mire vágyik az internet. A countryénekesnő és ikon egyszerű, öt perc alatt elkészíthető csirkesalátája futótűzként terjed a közösségi oldalakon, és sokak szerint ez az egyik legjobb bizonyíték arra, hogy a gyors ételeknek nem kell unalmasnak lenniük.

Dolly Parton
Odavannak a netezők Dolly Parton 5 perces csirkesalátájáért
Richard Rodriguez/Getty Images

A csirkesaláta sikere elsősorban az egyszerűségében rejlik

Dolly Parton salátája előkészített sült csirkére épül, amit apróra vágott zeller, ropogós diófélék és egy krémes, enyhén mustáros-majonézes öntet egészít ki. Az ízek egyszerre sósak, krémesek és frissítően roppanósak, így a saláta jóval több, mint egy megszokott csirkés keverék.

majonézes csirkesaláta tálban
Csirke, mustár, majonéz, zellerszár, fűszerek, olajos magvak ízlés szerint

Dolly Parton csirkesalátája maradék csirkéből készül, pár perc alatt

A netezők szerint az is vonzó benne, hogy nem igényel főzést vagy hosszú előkészületeket: tényleg pár perc alatt összedobható, mégis komfortétel érzetet ad. Sokan salátalevélen, mások szendvicsben vagy pirítóson fogyasztják, de akadnak, akik saját ízlésük szerint továbbvariálják – például édesebb vagy fűszeresebb irányba.

Dolly Parton csirkesalátája nemcsak egy gyors ebédötlet lett, hanem egy újabb bizonyíték arra, hogy a legegyszerűbb receptek tudják igazán megmozgatni az online közösséget.

Kevés alapanyag, minimális idő, maximális élvezet – pontosan ezért lett az internet új kedvence.

Csirkesaláta-receptek az oldalunkról:

Hogyan készül pontosan?

  • Vágj fel körülbelül fél kiló főtt/sült csirkét kisebb kockákra, hogy nagyjából három csészényi mennyiséget kapj.
  • Szeletelj fel három szál zellerszárat, majd apríts fel egy nagyon kis méretű hagymát – fontos, hogy ne vidd túlzásba, mert a túl sok nyers hagyma könnyen elnyomhatja a saláta ízét.
  • Tedd a csirkét, a zellert és a hagymát egy nagy tálba, add hozzá a diófeleket, a majonézt és a dijoni mustárt, végül sózd és borsozd ízlés szerint.
  • Alaposan keverd össze, amíg a hozzávalók egyenletesen bevonódnak az öntettel.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

omlett

Kolbászos-sajtos omlett zabpehellyel

Ez egy egyszerűen elkészíthető reggeli, de akár egy ebédre is bőven laktató. Könnyed megoldás egy rohanós napon. Egyszerű alapanyagokból, és bármikor jólesik!! :-)))

Még több recept

Címlapról ajánljuk

bukták tepsiben
Otthon

5 hely vidéken, ahol isteni, foszlós és puha házi buktát...

A bukta egyike azoknak a tradicionális, nagyon házias péksüteményeknek, amikkel a pékségláncok tömeggyártása meglehetősen mostoha módon bánt el. Hiszen ki akarna fojtós, nehéz tésztát majszolni, amiben egy csipetnyi lekvár szomorkodik csupán, az viszont olyan gránitszilárdságú, hogy a szánk is összeragad tőle?! Pedig a bukta csodás dolog, a gazdag, laktató kelt tészta és a kissé savanykás lekvár, vagy épp a cukorral kikevert túrókrém mesébe illő találkozása. A legjobbak persze gondos nagymamák konyháiban sülnek, de most mutatunk néhány pékséget, ahol a fekete öves buktázók sem fognak csalódni. Vidékiek előnyben!

Kormos Lili

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

hagyomanyos-edes-fank
farsangi fánk

Hagyományos édes fánk

Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept