Áramütés veszélye miatt hív vissza falilámpákat az IKEA

Az IKEA Magyarország visszahívást tett közzé a honlapján.
Az IKEA arra kéri mindazokat a vásárlókat, akik az érintett NYMÅNE falilámpák valamelyikét megvásárolták, hogy ne használják tovább a terméket, és vegyék fel a kapcsolatot az IKEA-val a teljes vételár visszatérítése érdekében.
A visszahívás oka egy gyártási hiba: a lámpák kábelének szigetelése nem megfelelő, ami áramütés veszélyét hordozza. Az érintett termékek a dátumbélyegző és a beszállító száma alapján azonosíthatók (a részletek lentebb olvashatók).
Érintett IKEA termékek:
- NYMÅNE fali-/olvasólámpa, fehér – cikkszám: 203.569.09
- NYMÅNE fali-/olvasólámpa, antracit – cikkszám: 504.152.24
- NYMÅNE dupla falilámpa, fehér – cikkszám: 204.286.47
Érintett dátumbélyegzők:
Azok a termékek érintettek, amelyek 2217 és 2550 közötti dátumbélyegzővel (YYWW) rendelkeznek, és a beszállító számuk 23241.
A 2217 előtti vagy 2550 utáni dátumbélyegzővel ellátott, illetve más beszállítótól származó termékeket nem érinti a visszahívás.
Miért nem biztonságos a termék használata?
Mit tegyenek a vásárlók?
Az IKEA arra kéri az érintett NYMÅNE falilámpával rendelkező vásárlókat, hogy ne használják tovább a terméket, és vigyék vissza azt bármely IKEA áruházba, ahol teljes visszatérítést kapnak.
- NYMÅNE fali-/olvasólámpa esetében a dátumbélyegző és a beszállító száma a lámpaernyő belsejében található matricán olvasható (az izzót el kell távolítani).
- NYMÅNE dupla falilámpa esetében ezek az adatok a lámpa hátoldalán elhelyezett matricákon találhatók.
Fontos: a lámpát mindig húzzák ki a konnektorból, mielőtt megérintenék.
Az IKEA arra is kéri a vásárlókat, hogy osszák meg a visszahívás hírét, különösen akkor, ha a terméket másnak ajándékozták, kölcsönadták vagy továbbértékesítették.
Milyen jogorvoslatra számíthatnak a vásárlók?
Az érintett termékek nyugta vagy számla bemutatása nélkül visszavihetők bármely IKEA áruházba, ahol a vásárlók visszakapják a teljes vételárat.
További információk elérhetők az www.IKEA.hu oldalon, illetve a +36 1 80 89 230 telefonszámon.
Az IKEA elnézést kér a visszahívásból adódó esetleges kellemetlenségekért.