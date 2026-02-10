Otthon

2026.02.10.

Áramütés veszélye miatt hív vissza falilámpákat az IKEA

Nosalty profilképe Nosalty

Az IKEA visszahívja bizonyos falilámpáit, miután kiderült, hogy egy gyártási hiba miatt áramütés veszélye állhat fenn. Az érintett termékeket a vásárlók bármely IKEA áruházba visszavihetik, ahol a teljes vételárat visszakapják.

Az IKEA Magyarország visszahívást tett közzé a honlapján.

Az IKEA arra kéri mindazokat a vásárlókat, akik az érintett NYMÅNE falilámpák valamelyikét megvásárolták, hogy ne használják tovább a terméket, és vegyék fel a kapcsolatot az IKEA-val a teljes vételár visszatérítése érdekében.

A visszahívás oka egy gyártási hiba: a lámpák kábelének szigetelése nem megfelelő, ami áramütés veszélyét hordozza. Az érintett termékek a dátumbélyegző és a beszállító száma alapján azonosíthatók (a részletek lentebb olvashatók).

IKEA lámpák
Áramütés veszélye miatt hív vissza falilámpákat az IKEA

Érintett IKEA termékek:

  • NYMÅNE fali-/olvasólámpa, fehér – cikkszám: 203.569.09
  • NYMÅNE fali-/olvasólámpa, antracit – cikkszám: 504.152.24
  • NYMÅNE dupla falilámpa, fehér – cikkszám: 204.286.47

Érintett dátumbélyegzők:

Azok a termékek érintettek, amelyek 2217 és 2550 közötti dátumbélyegzővel (YYWW) rendelkeznek, és a beszállító számuk 23241.
A 2217 előtti vagy 2550 utáni dátumbélyegzővel ellátott, illetve más beszállítótól származó termékeket nem érinti a visszahívás.

Miért nem biztonságos a termék használata?

Az IKEA számára a biztonság kiemelten fontos, ezért döntött bizonyos NYMÅNE falilámpák visszahívása mellett. Bár a termékek fejlesztése során kockázatértékelés és alapos tesztelés történik annak érdekében, hogy minden piacon megfeleljenek az előírásoknak, kiderült, hogy egyes daraboknál a nem megfelelően szigetelt kábel sérülés esetén áramütést okozhat. Emiatt az érintett termékeket elővigyázatosságból visszahívják.

Mit tegyenek a vásárlók?

Az IKEA arra kéri az érintett NYMÅNE falilámpával rendelkező vásárlókat, hogy ne használják tovább a terméket, és vigyék vissza azt bármely IKEA áruházba, ahol teljes visszatérítést kapnak.

  • NYMÅNE fali-/olvasólámpa esetében a dátumbélyegző és a beszállító száma a lámpaernyő belsejében található matricán olvasható (az izzót el kell távolítani).
  • NYMÅNE dupla falilámpa esetében ezek az adatok a lámpa hátoldalán elhelyezett matricákon találhatók.

Fontos: a lámpát mindig húzzák ki a konnektorból, mielőtt megérintenék.

Az IKEA arra is kéri a vásárlókat, hogy osszák meg a visszahívás hírét, különösen akkor, ha a terméket másnak ajándékozták, kölcsönadták vagy továbbértékesítették.

Milyen jogorvoslatra számíthatnak a vásárlók?

Az érintett termékek nyugta vagy számla bemutatása nélkül visszavihetők bármely IKEA áruházba, ahol a vásárlók visszakapják a teljes vételárat.

További információk elérhetők az www.IKEA.hu oldalon, illetve a +36 1 80 89 230 telefonszámon.

Az IKEA elnézést kér a visszahívásból adódó esetleges kellemetlenségekért.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

tartármártás

Remulád mindenmentesen

Pár alap hozzávaló és 5 perc alatt el is készül ez a krémes, savanykás remulád, ami a mentessége ellenére pont olyan, mint a klasszikus. Fish and chips mellé kötelező, de szendvicsben, ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept