Az IKEA visszahívja bizonyos falilámpáit, miután kiderült, hogy egy gyártási hiba miatt áramütés veszélye állhat fenn. Az érintett termékeket a vásárlók bármely IKEA áruházba visszavihetik, ahol a teljes vételárat visszakapják.

Az IKEA Magyarország visszahívást tett közzé a honlapján.

Az IKEA arra kéri mindazokat a vásárlókat, akik az érintett NYMÅNE falilámpák valamelyikét megvásárolták, hogy ne használják tovább a terméket, és vegyék fel a kapcsolatot az IKEA-val a teljes vételár visszatérítése érdekében.

A visszahívás oka egy gyártási hiba: a lámpák kábelének szigetelése nem megfelelő, ami áramütés veszélyét hordozza. Az érintett termékek a dátumbélyegző és a beszállító száma alapján azonosíthatók (a részletek lentebb olvashatók).

Áramütés veszélye miatt hív vissza falilámpákat az IKEA

Érintett IKEA termékek:

NYMÅNE fali-/olvasólámpa , fehér – cikkszám: 203.569.09

, fehér – cikkszám: 203.569.09 NYMÅNE fali-/olvasólámpa , antracit – cikkszám: 504.152.24

, antracit – cikkszám: 504.152.24 NYMÅNE dupla falilámpa, fehér – cikkszám: 204.286.47

Érintett dátumbélyegzők:

Azok a termékek érintettek, amelyek 2217 és 2550 közötti dátumbélyegzővel (YYWW) rendelkeznek, és a beszállító számuk 23241.

A 2217 előtti vagy 2550 utáni dátumbélyegzővel ellátott, illetve más beszállítótól származó termékeket nem érinti a visszahívás.

Miért nem biztonságos a termék használata? Az IKEA számára a biztonság kiemelten fontos, ezért döntött bizonyos NYMÅNE falilámpák visszahívása mellett. Bár a termékek fejlesztése során kockázatértékelés és alapos tesztelés történik annak érdekében, hogy minden piacon megfeleljenek az előírásoknak, kiderült, hogy egyes daraboknál a nem megfelelően szigetelt kábel sérülés esetén áramütést okozhat. Emiatt az érintett termékeket elővigyázatosságból visszahívják.

Mit tegyenek a vásárlók?

Az IKEA arra kéri az érintett NYMÅNE falilámpával rendelkező vásárlókat, hogy ne használják tovább a terméket, és vigyék vissza azt bármely IKEA áruházba, ahol teljes visszatérítést kapnak.

NYMÅNE fali-/olvasólámpa esetében a dátumbélyegző és a beszállító száma a lámpaernyő belsejében található matricán olvasható (az izzót el kell távolítani).

esetében a dátumbélyegző és a beszállító száma a lámpaernyő belsejében található matricán olvasható (az izzót el kell távolítani). NYMÅNE dupla falilámpa esetében ezek az adatok a lámpa hátoldalán elhelyezett matricákon találhatók.

Fontos: a lámpát mindig húzzák ki a konnektorból, mielőtt megérintenék.

Az IKEA arra is kéri a vásárlókat, hogy osszák meg a visszahívás hírét, különösen akkor, ha a terméket másnak ajándékozták, kölcsönadták vagy továbbértékesítették.

Milyen jogorvoslatra számíthatnak a vásárlók?

Az érintett termékek nyugta vagy számla bemutatása nélkül visszavihetők bármely IKEA áruházba, ahol a vásárlók visszakapják a teljes vételárat.

További információk elérhetők az www.IKEA.hu oldalon, illetve a +36 1 80 89 230 telefonszámon.

Az IKEA elnézést kér a visszahívásból adódó esetleges kellemetlenségekért.

Forrásunk volt.