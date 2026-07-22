Gasztroenterológusok figyelmeztetnek: ezt az 5 gyógyszert nem mindig jó éhgyomorra bevenni

Sokan úgy kezdik a napot, hogy még reggeli előtt lenyelik a napi gyógyszereiket egy pohár vízzel. Ez azonban nem minden készítménynél ideális megoldás: egyes gyógyszerek ugyanis irritálhatják a gyomor nyálkahártyáját, fokozhatják a kellemetlen emésztőrendszeri tüneteket, vagy egyszerűen jobban tolerálhatók, ha étellel együtt vesszük be őket.
Gasztroenterológusok szerint a gyógyszerek időzítése legalább olyan fontos lehet, mint maga a hatóanyag,
hiszen az étel bizonyos esetekben védőrétegként működhet a gyomorban, és segíthet csökkenteni az irritációt.
Fontos azonban, hogy nem minden gyógyszerre igaz ugyanez: egyes készítményeket éppen üres gyomorra kell bevenni, ezért mindig a betegtájékoztatóban szereplő vagy az orvosi utasítás az elsődleges.
Tudtad?
Kattintsd végig galériánkat, hogy megtudd, mit nem javasol a gasztroenterológus éhgyomorra!
Nem minden gyógyszert kell étkezés után bevenni
Bár sok készítménynél valóban előnyös lehet az étkezéshez igazítani a bevételt, fontos tudni, hogy vannak kivételek.
A gasztroenterológus javaslata
Éppen ezért nem érdemes általános szabály alapján dönteni: mindig nézd meg a gyógyszer használati útmutatóját, vagy kérj tanácsot gyógyszerésztől!
Ha többféle gyógyszert vagy étrend-kiegészítőt szedsz:
- ne változtass önállóan a bevétel időpontján
- figyeld meg, okoz-e gyomorpanaszt egy-egy készítmény
- kérdezd meg gyógyszerészedet, hogy szükséges-e étkezéshez kötni a bevételt
Összegzés
A gyógyszerek bevételének időzítése apróságnak tűnhet, mégis sokat számíthat a komfortérzet és a gyomor védelme szempontjából. Bizonyos készítményeknél egy egyszerű reggeli vagy kisebb étkezés segíthet csökkenteni a kellemetlen mellékhatásokat, más gyógyszereknél viszont éppen az éhgyomri bevétel a megfelelő. A legfontosabb szabály: mindig az adott gyógyszer előírását kövesd, és bizonytalanság esetén kérj tanácsot szakembertől.