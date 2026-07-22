Sokan reggel, közvetlenül ébredés után veszik be a gyógyszereiket, pedig bizonyos készítmények üres gyomorra kellemetlen panaszokat okozhatnak. Mutatjuk, mire figyelj!

Sokan úgy kezdik a napot, hogy még reggeli előtt lenyelik a napi gyógyszereiket egy pohár vízzel. Ez azonban nem minden készítménynél ideális megoldás: egyes gyógyszerek ugyanis irritálhatják a gyomor nyálkahártyáját, fokozhatják a kellemetlen emésztőrendszeri tüneteket, vagy egyszerűen jobban tolerálhatók, ha étellel együtt vesszük be őket.

Gasztroenterológusok figyelmeztetnek: ezt az 5 gyógyszert nem mindig jó éhgyomorra bevenni

Gasztroenterológusok szerint a gyógyszerek időzítése legalább olyan fontos lehet, mint maga a hatóanyag,

hiszen az étel bizonyos esetekben védőrétegként működhet a gyomorban, és segíthet csökkenteni az irritációt.

Fontos azonban, hogy nem minden gyógyszerre igaz ugyanez: egyes készítményeket éppen üres gyomorra kell bevenni, ezért mindig a betegtájékoztatóban szereplő vagy az orvosi utasítás az elsődleges.

Tudtad? A gyomor nemcsak a táplálék emésztésében játszik szerepet: a gyógyszerek felszívódását és tolerálhatóságát is befolyásolhatja. Ugyanaz a készítmény másképp hathat attól függően, hogy étellel, étkezés előtt vagy teljesen üres gyomorra kerül a szervezetbe.

Kattintsd végig galériánkat, hogy megtudd, mit nem javasol a gasztroenterológus éhgyomorra!

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Nem minden gyógyszert kell étkezés után bevenni

Bár sok készítménynél valóban előnyös lehet az étkezéshez igazítani a bevételt, fontos tudni, hogy vannak kivételek.

A gasztroenterológus javaslata Bizonyos pajzsmirigygyógyszereket, egyes csontritkulás elleni készítményeket vagy más speciális gyógyszereket például kifejezetten üres gyomorra kell bevenni, mert az étel csökkentheti a hatóanyag felszívódását.

Éppen ezért nem érdemes általános szabály alapján dönteni: mindig nézd meg a gyógyszer használati útmutatóját, vagy kérj tanácsot gyógyszerésztől!

Ha többféle gyógyszert vagy étrend-kiegészítőt szedsz:

ne változtass önállóan a bevétel időpontján

figyeld meg, okoz-e gyomorpanaszt egy-egy készítmény

kérdezd meg gyógyszerészedet, hogy szükséges-e étkezéshez kötni a bevételt

Összegzés

A gyógyszerek bevételének időzítése apróságnak tűnhet, mégis sokat számíthat a komfortérzet és a gyomor védelme szempontjából. Bizonyos készítményeknél egy egyszerű reggeli vagy kisebb étkezés segíthet csökkenteni a kellemetlen mellékhatásokat, más gyógyszereknél viszont éppen az éhgyomri bevétel a megfelelő. A legfontosabb szabály: mindig az adott gyógyszer előírását kövesd, és bizonytalanság esetén kérj tanácsot szakembertől.

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