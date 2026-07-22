A legtöbben nem tudják, mire való a sajtreszelő ezen része – Íme a trükk, amivel pillanatok alatt szeletelhetsz

Nem csak reszelni lehet a négylapos sajtreszelővel: egy népszerű videó megmutatja, hogy az egyik oldal éle egyes típusokon szeletelésre is használható. Mutatjuk, hogyan működik, és melyik oldal mire való valójában.

A négyoldalú sajtreszelő szinte minden konyhában megtalálható, mégis kevesen használják ki minden funkcióját. Tudtad például, hogy egyik oldalával vékony szeleteket is készíthetsz sajtból vagy zöldségekből? A trükk sok embert meglepett.

A sajtreszelő oldalán lévő lyuk szeletelésre használható

A sajtreszelős trükk még mindig meglep egyeseket

Az Instagramon terjedő felvételen egy tartalomkészítő azt mutatja be, hogy a négylapos sajtreszelő élesen kivágott részét szeletelőként használja. A módszerrel könnyedén készít vékony sajt-, uborka- vagy cukkiniszeleteket, amelyeket salátákhoz vagy szendvicsekhez is felhasznál.

A kommentelők közül sokan azt írták, hogy hosszú évek óta használják ugyanazt a reszelőt, mégsem tudtak erről a lehetőségről, mások viszont elég viccesnek, és elképesztőnek találják, hogy létezik bárki, akiben nem merült fel mire való.

Fontos: nem minden négylapos reszelő készül teljesen azonos kialakítással, ezért ez a trükk elsősorban azoknál a modelleknél működik, amelyek alsó részén valóban kialakítottak egy éles szeletelőélt.

Pedig a sajtreszelő szinte minden oldala másra való

Nem ez az egyetlen funkció, amit sokan figyelmen kívül hagynak. A négylapos reszelő különböző oldalai eltérő feladatokra készültek.

Sajtreszelő-kisokos Nagy lyukú oldal: sajt, cukkini, répa vagy alma gyors reszeléséhez.

Kis lyukú oldal: finomabb sajtreszelékhez vagy akár csokoládéhoz.

Szeletelőrés: vékony zöldség- és sajtszeletek készítésére.

A sűrű, rücskös oldal: citrushéj, fokhagyma, gyömbér vagy szerecsendió finom reszelésére ideális.

Vagyis könnyen lehet, hogy a reszelődnek eddig csak a felét használtad ki.

Így lesz még könnyebb a sajtreszelés

Amennyiben gyakran reszelsz sajtot, érdemes egy másik, kevésbé ismert trükköt is bevetni. Korábban mi is írtunk róla, hogy ha a reszelő felületét használat előtt nagyon vékonyan bekened étolajjal, a sajt kevésbé tapad rá, így gyorsabban dolgozhatsz, a tisztítása pedig jóval egyszerűbb lesz. A reszelő elmosását is érdemes rögtön használat után elvégezni, mert a rászáradt sajtdarabok később sokkal nehezebben távolíthatók el.

Fontos, ha a reszelő alsó élét használod szeletelésre, mindig stabil felületen dolgozz, és lassan vezesd végig rajta a sajtot vagy a zöldséget!

Mivel ez az él éles lehet, ugyanúgy bánj vele, mint egy késsel.

Jöjjenek a sajtos receptek:

A sajtreszelővel kapcsolatban ebben mindenki egyetért

Egy egyszerű konyhai eszköz is tud még meglepetést okozni. A négylapos sajtreszelő nem véletlenül kapott ennyi különböző felületet: ha tudod, melyik oldal mire való, gyorsabban és kényelmesebben dolgozhatsz a konyhában. Lehet, hogy a következő főzésnél te is kipróbálsz egy olyan funkciót, amiről eddig nem is tudtál.

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