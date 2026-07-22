A legtöbben nem tudják, mire való a sajtreszelő ezen része – Íme a trükk, amivel pillanatok alatt szeletelhetsz

A négyoldalú sajtreszelő szinte minden konyhában megtalálható, mégis kevesen használják ki minden funkcióját. Tudtad például, hogy egyik oldalával vékony szeleteket is készíthetsz sajtból vagy zöldségekből? A trükk sok embert meglepett.
A sajtreszelős trükk még mindig meglep egyeseket
Az Instagramon terjedő felvételen egy tartalomkészítő azt mutatja be, hogy a négylapos sajtreszelő élesen kivágott részét szeletelőként használja. A módszerrel könnyedén készít vékony sajt-, uborka- vagy cukkiniszeleteket, amelyeket salátákhoz vagy szendvicsekhez is felhasznál.
A kommentelők közül sokan azt írták, hogy hosszú évek óta használják ugyanazt a reszelőt, mégsem tudtak erről a lehetőségről, mások viszont elég viccesnek, és elképesztőnek találják, hogy létezik bárki, akiben nem merült fel mire való.
Fontos: nem minden négylapos reszelő készül teljesen azonos kialakítással, ezért ez a trükk elsősorban azoknál a modelleknél működik, amelyek alsó részén valóban kialakítottak egy éles szeletelőélt.
Pedig a sajtreszelő szinte minden oldala másra való
Nem ez az egyetlen funkció, amit sokan figyelmen kívül hagynak. A négylapos reszelő különböző oldalai eltérő feladatokra készültek.
Sajtreszelő-kisokos
Kis lyukú oldal: finomabb sajtreszelékhez vagy akár csokoládéhoz.
Szeletelőrés: vékony zöldség- és sajtszeletek készítésére.
A sűrű, rücskös oldal: citrushéj, fokhagyma, gyömbér vagy szerecsendió finom reszelésére ideális.
Vagyis könnyen lehet, hogy a reszelődnek eddig csak a felét használtad ki.
Így lesz még könnyebb a sajtreszelés
Amennyiben gyakran reszelsz sajtot, érdemes egy másik, kevésbé ismert trükköt is bevetni. Korábban mi is írtunk róla, hogy ha a reszelő felületét használat előtt nagyon vékonyan bekened étolajjal, a sajt kevésbé tapad rá, így gyorsabban dolgozhatsz, a tisztítása pedig jóval egyszerűbb lesz. A reszelő elmosását is érdemes rögtön használat után elvégezni, mert a rászáradt sajtdarabok később sokkal nehezebben távolíthatók el.
Fontos, ha a reszelő alsó élét használod szeletelésre, mindig stabil felületen dolgozz, és lassan vezesd végig rajta a sajtot vagy a zöldséget!
Mivel ez az él éles lehet, ugyanúgy bánj vele, mint egy késsel.
Jöjjenek a sajtos receptek:
A sajtreszelővel kapcsolatban ebben mindenki egyetért
Egy egyszerű konyhai eszköz is tud még meglepetést okozni. A négylapos sajtreszelő nem véletlenül kapott ennyi különböző felületet: ha tudod, melyik oldal mire való, gyorsabban és kényelmesebben dolgozhatsz a konyhában. Lehet, hogy a következő főzésnél te is kipróbálsz egy olyan funkciót, amiről eddig nem is tudtál.