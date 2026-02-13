Gyors és egyszerű édességek, finom italok a szerelmesek napjára

A Valentin-nap nemcsak a szerelmeseké, hanem minden édes cukiságra vágyó, szeretettel teli és szeretetre vágyó emberé is, így most olyan gyors, utolsó pillanatos finomságokkal készültünk, amivel bárki, bárkit meglephet, saját magát is.

Február 14-e Valentin-nap! Nemcsak a piros rózsák és a szívecskés csokik napja, hanem egy jó alkalom arra is, hogy egy kicsit több figyelmet, törődést és persze valami finomat adjunk annak, akit szeretünk. A Valentin-nap mára inkább a kedves gesztusokról és az együtt töltött időről szól, mint a nagy, giccses ajándékokról. Egy otthon készített vacsora, egy szívalakú süti vagy egy gyors, csokis desszert sokszor többet mond minden ajándéktárgynál.

Most extrán gyors sütiket, italokat, apró finomságokat gyűjtöttünk össze nektek, ezekkel a receptekkel bárkit meglephettek a szerelmesek napján, de akár magatokat és persze a Bálintokat is!

Tudtad? Japánban Valentin-napon hagyományosan a nők ajándékoznak csokoládét a férfiaknak, egy hónappal később, március 14-én pedig, az úgynevezett „White Day”-en a férfiak viszonozzák az ajándékot. Ráadásul külön csoki jár a szerelemeseknek és külön a kollégáknak is!

Jöjjön 10 párosan páratlan Valentin-napra is tökéletes édes kis fogás, amit a teljesen kezdő szakácsok is el tudnak készíteni.