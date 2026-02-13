Gasztro

2026.02.13.

Gyors és egyszerű édességek, finom italok a szerelmesek napjára

Macsuga Viktória profilképe Macsuga Viktória

A Valentin-nap nemcsak a szerelmeseké, hanem minden édes cukiságra vágyó, szeretettel teli és szeretetre vágyó emberé is, így most olyan gyors, utolsó pillanatos finomságokkal készültünk, amivel bárki, bárkit meglephet, saját magát is.

Február 14-e Valentin-nap! Nemcsak a piros rózsák és a szívecskés csokik napja, hanem egy jó alkalom arra is, hogy egy kicsit több figyelmet, törődést és persze valami finomat adjunk annak, akit szeretünk. A Valentin-nap mára inkább a kedves gesztusokról és az együtt töltött időről szól, mint a nagy, giccses ajándékokról. Egy otthon készített vacsora, egy szívalakú süti vagy egy gyors, csokis desszert sokszor többet mond minden ajándéktárgynál.

Most extrán gyors sütiket, italokat, apró finomságokat gyűjtöttünk össze nektek, ezekkel a receptekkel bárkit meglephettek a szerelmesek napján, de akár magatokat és persze a Bálintokat is!

Tudtad?

Japánban Valentin-napon hagyományosan a nők ajándékoznak csokoládét a férfiaknak, egy hónappal később, március 14-én pedig, az úgynevezett „White Day”-en a férfiak viszonozzák az ajándékot. Ráadásul külön csoki jár a szerelemeseknek és külön a kollégáknak is!

Jöjjön 10 párosan páratlan Valentin-napra is tökéletes édes kis fogás, amit a teljesen kezdő szakácsok is el tudnak készíteni.

  2. Vegán csokimousse tofuból

    Vegán csokimousse tofuból

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    492
    Kalória
    25g
    Fehérje
    42.1g
    Szénhidrát
    27.3g
    Zsír
    Még több mousse
    A vegánokra is gondoltunk, étcsokiból és tofuból készül a pohárkrém.
  3. Nutellás brownie

    Három hozzávalós brownie

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    578
    Kalória
    16.8g
    Fehérje
    56.5g
    Szénhidrát
    31.3g
    Zsír
    Még több brownie
    Nincs sok hozzávaló a hűtődben? Ezt a brownie-t bizony neked találták ki!
  5. Porcukorral megszórt csokoládé lava cake fehér tányéron, félbevágva, a belsejéből folyékony csokoládé krém folyik ki.

    Villámgyors láva cake

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    536
    Kalória
    7.5g
    Fehérje
    40.8g
    Szénhidrát
    39g
    Zsír
    Még több csokis süti
    Extrán gyors láva cake, amihez nem kell nagy konyhai tudás, az eredmény annál ellenállhatatlanabb.
  10. Ötdolláros turmix a Ponyvaregényből

    Ötdolláros turmix

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    359
    Kalória
    6.6g
    Fehérje
    47.3g
    Szénhidrát
    15.3g
    Zsír
    Még több turmix
    Filmezéshez a Ponyvaregényből ismert banánturmix? Igazi randiital!
  11. Isteni gesztenyeszív

    Isteni gesztenyeszív

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    336
    Kalória
    3.7g
    Fehérje
    48.6g
    Szénhidrát
    12.8g
    Zsír
    Még több gesztenyegolyó
    A legcukibb szív, az őszi téli kedvencből, a sokoldalú gesztenyéből! Ez az igazi szív küldi szívnek!

Ajánlott videó

Legújabb receptek

sushi

Kimbap (Gimbap) - koreai rizstekercs

A kimbap vagy gimbap Koreában olyan ételnek számít, mint nálunk a szendvics: gyors, praktikus, csomagolható és kézben ehető. A tekercs nagyon laktató, ráadásul bármilyen kedvünkre való ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

hagyomanyos-edes-fank
farsangi fánk

Hagyományos édes fánk

Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept