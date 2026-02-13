Gyors és egyszerű édességek, finom italok a szerelmesek napjára

Február 14-e Valentin-nap! Nemcsak a piros rózsák és a szívecskés csokik napja, hanem egy jó alkalom arra is, hogy egy kicsit több figyelmet, törődést és persze valami finomat adjunk annak, akit szeretünk. A Valentin-nap mára inkább a kedves gesztusokról és az együtt töltött időről szól, mint a nagy, giccses ajándékokról. Egy otthon készített vacsora, egy szívalakú süti vagy egy gyors, csokis desszert sokszor többet mond minden ajándéktárgynál.
Most extrán gyors sütiket, italokat, apró finomságokat gyűjtöttünk össze nektek, ezekkel a receptekkel bárkit meglephettek a szerelmesek napján, de akár magatokat és persze a Bálintokat is!
Tudtad?
Jöjjön 10 párosan páratlan Valentin-napra is tökéletes édes kis fogás, amit a teljesen kezdő szakácsok is el tudnak készíteni.
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű595Kalória6gFehérje74.2gSzénhidrát30.8gZsírGofri és croissant szerelmes találkozása!
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű492Kalória25gFehérje42.1gSzénhidrát27.3gZsírA vegánokra is gondoltunk, étcsokiból és tofuból készül a pohárkrém.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű578Kalória16.8gFehérje56.5gSzénhidrát31.3gZsírNincs sok hozzávaló a hűtődben? Ezt a brownie-t bizony neked találták ki!
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű326Kalória6.4gFehérje28.9gSzénhidrát22.4gZsírA tejberizsek és -grízek világát idézi meg ez az elegáns málnás megoldás.
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű536Kalória7.5gFehérje40.8gSzénhidrát39gZsírExtrán gyors láva cake, amihez nem kell nagy konyhai tudás, az eredmény annál ellenállhatatlanabb.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű548Kalória7.5gFehérje66.3gSzénhidrát28.2gZsírA sportszelet házi változata, ami az áfonyakrémtől még izgalmasabb.
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű154Kalória4.8gFehérje9.2gSzénhidrát11.6gZsírAzt hinnéd ezt a kívánatos joghurttortát sokáig tart elkészíteni? Tévedsz, még a hűtéssel együtt is pikkpakk megvagy vele.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű252Kalória3.3gFehérje28.5gSzénhidrát14.1gZsírA csokis bark fénykorát éli, mehet bele bármilyen mag, édes reszelék, aszalvány és szezonális gyümölcsök is.
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű359Kalória6.6gFehérje47.3gSzénhidrát15.3gZsírFilmezéshez a Ponyvaregényből ismert banánturmix? Igazi randiital!
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű336Kalória3.7gFehérje48.6gSzénhidrát12.8gZsírA legcukibb szív, az őszi téli kedvencből, a sokoldalú gesztenyéből! Ez az igazi szív küldi szívnek!
