2026.02.13.

Mit főzzek hétvégén? Húsos levesek és sajtos rakottasok várnak, de szerelmes desszerteket is készítünk

Macsuga Viktória profilképe Macsuga Viktória

A levesek most hússal, a rakottasok pedig rengeteg nyúlós sajttal érkeznek, mert tudjuk, hogy imádjátok őket. A szerelmesek napjára red velvet csigaköltemények érkeznek, de még vasárnap is lehet csokis lávafolyamot kanalazva ünnepelni a szeretetteljes hétvégét.

Nehogy azt higgyétek, hogy inspiráció nélkül hagyunk titeket.

SZOMBAT

VASÁRNAP

sushi

Kimbap (Gimbap) - koreai rizstekercs

A kimbap vagy gimbap Koreában olyan ételnek számít, mint nálunk a szendvics: gyors, praktikus, csomagolható és kézben ehető. A tekercs nagyon laktató, ráadásul bármilyen kedvünkre való ...

hagyomanyos-edes-fank
farsangi fánk

Hagyományos édes fánk

Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...

