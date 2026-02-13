Mit főzzek hétvégén? Húsos levesek és sajtos rakottasok várnak, de szerelmes desszerteket is készítünk

Nehogy azt higgyétek, hogy inspiráció nélkül hagyunk titeket.
SZOMBAT
Főétel
Sajtos rakott kelkáposzta
Desszert
Red velvet csigák
VASÁRNAP
A levesek most hússal, a rakottasok pedig rengeteg nyúlós sajttal érkeznek, mert tudjuk, hogy imádjátok őket. A szerelmesek napjára red velvet csigaköltemények érkeznek, de még vasárnap is lehet csokis lávafolyamot kanalazva ünnepelni a szeretetteljes hétvégét.
A kimbap vagy gimbap Koreában olyan ételnek számít, mint nálunk a szendvics: gyors, praktikus, csomagolható és kézben ehető. A tekercs nagyon laktató, ráadásul bármilyen kedvünkre való ...
Tökéletes gyors nasi, ha valami édesre vágysz. Kívül ropogós, belül puha és krémes. Eheted fagyival, mogyorókrémmel vagy karamellszósszal, de magában is isteni finom. Ha nem szeretnél ...
Teljesen természetes, hogy a hideg hónapokban másfajta ételeket kívánunk, mint a kánikulában. Arra viszont már nem sokan gondolnak, hogy ez milyen folyamatokat indít el a szervezetünkben.Szabó Anna
A Valentin-nap nemcsak a szerelmeseké, hanem minden édes cukiságra vágyó, szeretettel teli és szeretetre vágyó emberé is, így most olyan gyors, utolsó pillanatos finomságokkal készültünk, amivel bárki, bárkit meglephet, saját magát is.Macsuga Viktória
Sűrű, húsos-gombás bakonyi betyárleves rotyog nálunk, melyet karfiolos-sajtos puffancs követ, majd francia krémes, sütőtökkel!
Ha magas a koleszterinszinted, a reggeli nemcsak szimpla étkezés, hanem stratégiai eszköz is a szíved és a keringésed egészségéhez.
Szuper hasznos és olcsó diagnosztikai eszközöket vehetünk most az Aldiban, a készlet erejéig. Párezer forintért juthatunk hozzá a csukló-vérnyomásmérőhöz, a digitális hőmérőhöz vagy a véroxigénszint-mérőhöz.
Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...
Ha egy igazi, tartalmas, magyaros levesre vágysz, ami egyszerre füstös, paprikás és selymes, a bakonyi betyárleves tökéletes választás. A Bakony erdeiből indult útnak, ma pedig minden ...