Nem csak a nyugdíjasok örülnek majd – Az Aldiban most párezerért vehetünk vérnyomásmérőt

Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy az otthoni orvosdiagnosztikai eszközöket csak a nyugdíjaskorúak használják és vásárolják, pedig egyre több egészségtudatos fiatal felnőtt is érdeklődik irántuk - főleg, ha ilyen olcsóak, mint most az ALDI-ban.
2026. február 12-e csütörtöktől 3999 forintos darabáron szerezhetjük be az ALDI Ambiano háromféle diagnosztikai eszközét, a készlet erejéig.
Lássuk, milyen diagnosztikai eszközökhöz juthatunk hozzá olcsón:
Ambiano csukló- és vérnyomásmérő
- elemmel együtt 3999 Ft / db
- 3 év jótállás
- gyorsan és könnyedén, csuklóhoz rögzítve mérhetjük meg vele a vérnyomásunkat, bárhol is vagyunk
Ambiano digitális hőmérő
- elemmel együtt 3999 Ft / db
- 3 év jótállás
- gyorsan és hatékonyan mér lázat, nem törik össze akkor sem, ha leejtjük
- kisgyerekes családokban elengedhetetlen
Ambiano véroxigénszint-mérő
- elemmel együtt 3999 Ft / db
- 3 év jótállás
- kicsi, csipeszszerűen kialakított készülék
- a vér oxigénszintje mellett a pulzust is méri
- leggyakrabban a kéz valamelyik ujjára csíptetik fel
Az ALDI felhívja a figyelmet, hogy ezen diagnosztikai eszközök csak korlátozott számban állnak rendelkezésre, és csak a készlet erejéig elérhetők.