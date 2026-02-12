Gasztro

Nem csak a nyugdíjasok örülnek majd – Az Aldiban most párezerért vehetünk vérnyomásmérőt

Szuper hasznos és olcsó diagnosztikai eszközöket vehetünk most az Aldiban, a készlet erejéig. Párezer forintért juthatunk hozzá a csukló-vérnyomásmérőhöz, a digitális hőmérőhöz vagy a véroxigénszint-mérőhöz.

Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy az otthoni orvosdiagnosztikai eszközöket csak a nyugdíjaskorúak használják és vásárolják, pedig egyre több egészségtudatos fiatal felnőtt is érdeklődik irántuk - főleg, ha ilyen olcsóak, mint most az ALDI-ban.

2026. február 12-e csütörtöktől 3999 forintos darabáron szerezhetjük be az ALDI Ambiano háromféle diagnosztikai eszközét, a készlet erejéig.

Aldi akciós újság
Akciós az Aldiban az Ambiano diagnosztikai eszköze

Lássuk, milyen diagnosztikai eszközökhöz juthatunk hozzá olcsón:

Ambiano csukló- és vérnyomásmérő

  • elemmel együtt 3999 Ft / db
  • 3 év jótállás
  • gyorsan és könnyedén, csuklóhoz rögzítve mérhetjük meg vele a vérnyomásunkat, bárhol is vagyunk

Ambiano digitális hőmérő

  • elemmel együtt 3999 Ft / db
  • 3 év jótállás
  • gyorsan és hatékonyan mér lázat, nem törik össze akkor sem, ha leejtjük
  • kisgyerekes családokban elengedhetetlen

Ambiano véroxigénszint-mérő

  • elemmel együtt 3999 Ft / db
  • 3 év jótállás
  • kicsi, csipeszszerűen kialakított készülék
  • a vér oxigénszintje mellett a pulzust is méri
  • leggyakrabban a kéz valamelyik ujjára csíptetik fel

Az ALDI felhívja a figyelmet, hogy ezen diagnosztikai eszközök csak korlátozott számban állnak rendelkezésre, és csak a készlet erejéig elérhetők.

Forrásunk volt.

