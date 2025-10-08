3 aranyszabály, hogy a szobanövényeid gond nélkül viseljék a fűtési szezont

Félted a gondosan, szeretettel nevelgetett szobanövényeidet? Nem elég, hogy nemrég még a nyári napsugaraktól kellett megóvnod őket, most meg a fűtési szezon fenyegeti épségüket? Segítünk pár tanáccsal, hogy a benti, forró radiátorokkal tarkított, meleg és száraz körülményekhez is a lehető legjobban tudjanak alkalmazkodni a szobanövényeid, komolyabb károsodás nélkül.
