Nem mindegy, hova kerül: itt működik igazán jól a párásító télen

Amikor bekapcsol a fűtés, a lakás levegője szinte észrevétlenül kiszárad. A párásító segít, de csak akkor, ha jó helyre teszed. Otthon Tippünk megmutatja, hol van igazán értelme.

Télen, ahogy beindul a fűtés, pár hét alatt megváltozik a lakás klímája. A hideg levegő eleve kevesebb nedvességet képes megtartani, a radiátorok és padlófűtés pedig tovább rontják a helyzetet. Ennek jelei sokszor nem látványosak, inkább kellemetlenek:

húzódó bőr,

cserepes ajkak,

kaparó torok,

reggeli orrdugulás.

A szobanövények levelei is hamarabb barnulnak, száradnak.

A párásító ilyenkor hasznos eszköz lehet, mert segít visszaállítani a komfortosabb páratartalmat. Csakhogy nem mindegy, hol használod. Ha rossz helyen áll, a hatása alig érzékelhető – vagy épp ott csapódik le a pára, ahol nem kellene.

Ha csak egyetlen helyiségbe teszel párásítót, a hálószoba legyen

1. Hálószoba

Ha csak egyetlen helyiségbe teszel párásítót, a hálószoba legyen az. Itt töltöd a leghosszabb időt egyhuzamban, ráadásul alvás közben a nyálkahártyák különösen érzékenyek a száraz levegőre.

Ideális, ha az ágy közelében áll, de nem közvetlenül fölötted. Hagyj körülötte szabad teret, ne szorítsd falhoz vagy függönyhöz. Sokan tapasztalják, hogy éjszakai használat mellett reggel kevésbé száraz torokkal és nyugodtabban ébredne.

2. Nappali

A nappali a második legjobb hely, különösen akkor, ha itt zajlik a családi élet nagy része. Fontos, hogy ne radiátor tetejére vagy elektronika közvetlen közelébe kerüljön. Inkább a kanapé vagy a gyerekek játszósarka közelében legyen, olyan magasságban, ahol a pára szabadon tud terjedni a térben.

Ne a monitorra vagy a konnektorokra irányuljon a párásító!

3. Dolgozószoba

Otthoni munkavégzésnél naponta, hosszú órákon át ugyanazt a levegőt lélegzed. A száraz környezet fárasztóbbá teszi a munkát, irritálhatja a szemet és a torkot. Egy kisebb párásító az íróasztal közelében sokat javíthat a közérzeten, csak arra figyelj, hogy ne a monitorra vagy a konnektorokra irányuljon!

Forrásunk volt.