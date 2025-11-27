Minden növény mást szeret télen, mint nyáron, ez teljesen normális, és ez a szezonoknak való kitettség az adott növény fény-, hőmérséklet-, tápoldat- és persze locsolásigényét is érinti. Lássuk, mennyi vizet kér mediterrán kedvencünk, a leander télen!

A leander mediterrán növény, a meleghez van szokva, így megfelelő teleltetése kiemelten fontos – egészen más élettani állapotban van ilyenkor, mint amikor meleg van kinn. Annak érdekében, hogy tavasszal újra erősen és egészségesen tudjon fejlődni, fontos tudatosítani, hogyan változik a leander vízigénye a hideg időjárás függvényében - írja az Agroforum.

A pangó víz a halála: így öntözd a leandert télen

Gondoljunk bele, hogy a leander mennyire sok vizet igényel nyáron: egy ötvenkilós földlabdás, terebélyes növény a melegebb napokon akár 20 litert is elpárologtat. Ebből kiindulva télen gondosan felügyelt és megtervezett öntözési metódust kell alkalmaznunk nála, jóval kevesebb vízzel, ha nem akarjuk, hogy tönkremenjen.

Kattints a képre, és nyílik a galéria a leander téli öntözési tudnivalóival!

Forrásunk volt.