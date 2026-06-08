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2026.06.08.

A dietetikus szerint ez a legjobb vacsora, ami segít, hogy reggel könnyen legyen székleted

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Szeretnél reggelre gördülékeny bélmozgást? A szakértők szerint ez a kombináció támogatja az emésztőrendszer egészségét, csökkenti a székrekedés kockázatát, és javítja a bélflóra egyensúlyát.

Gyakran előfordul veled, hogy nehézkes a reggeli bélmozgás? Nem biztos, hogy a megoldás csak a reggeli rutinoban keresendő. A táplálkozási szakértők szerint az esti vacsora rost‑ és tápanyagösszetétele is kulcsfontosságú lehet abban, hogy a tested reggel természetesen és könnyebben működjön. Egy jól megválasztott vacsora nemcsak segíthet abban, hogy a széklet időben megérkezzen, hanem a bélflóra egészségét is támogatja.

Reggeli férfi vécézés
A dietetikus szerint ez a legjobb vacsora, ami segít, hogy reggel könnyen legyen székleted

Tökéletes vacsora = könnyű reggeli széklet

A tökéletes vacsora, amely segíti a reggeli székelést, rostban gazdag, könnyen emészthető, növényi alapú étel, amely tartalmaz hüvelyeseket, teljes kiőrlésű gabonát, zöldségeket, valamint pre- és probiotikumokat. Emellett antioxidánsokban és gyulladáscsökkentő fűszerekben is gazdag, így egyszerre támogatja a bélmozgást és a bélflóra egészségét.

Miért számít a vacsora rosttartalma?

A rost alapvető tápanyag, ha a rendszeres emésztésről van szó. Azoknak, akik alacsony rosttartalmú étrendet követnek, jóval nagyobb eséllyel alakul ki székrekedés.

Egyes nemzetközi adatok szerint akár az érintettek 15–20 %-a küzd ezzel a problémával rendszeresen.

A rost nem emészthető szénhidrát, amely vizet köt meg a bélben, így:

  • lágyabbá teszi a székletet,
  • növeli a széklet tömegét,
  • gyorsítja a bélperisztaltikát (a bélmozgást),
  • és támogatja a jó baktériumok aktivitását a vastagbélben.

Az esti vacsora különösen fontos, mert az emésztőrendszer este lelassul, ha ilyenkor rostban gazdag ételt eszel, a beleknek több ideje van dolgozni azon, hogy a rostot előkészítse a reggeli ürítéshez.

Tudtad?

- A napi ajánlott rostbevitel 22–34 g felnőtteknek.
- A probiotikumok nemcsak a hasmenést, hanem a székrekedést is enyhíthetik - bizonyos esetekben.
- A rendszeres rostfogyasztás összefüggésbe hozható a hosszú távú bélrendszeri egészséggel.

Mit mond a dietetikus?

A vacsora nemcsak az ízélményről szól, hanem arról is, hogy az emésztésedet „felkészítse” a következő napi működésre.

A vacsora legyen tápanyagban gazdag, de könnyen emészthető, olyan összetevőkkel ellátva, amelyek egyrészt nagy mennyiségű rostot tartalmaznak, másrészt támogatják a bélmikrobiom egyensúlyát, ideális esetben többféle rosttípussal (oldódó + nem oldódó) és természetes probiotikummal.

Miért működik ez így?

Amikor vacsorára rostban gazdag ételt fogyasztasz, az több módon is segítheti a reggeli bélmozgást. A vízben oldódó rost megköti a vizet, így a széklet lágyabb és könnyebben üríthető lesz. A nem oldódó rost növeli a széklet tömegét és mechanikusan „mozgatja” a bél tartalmát, miközben a rágás és a rostok miatt több víz jut a belekbe, ami tovább fokozza a bélmozgást. Mindezeken felül a rostok táplálják a bélbaktériumokat, ami elősegíti az egészséges bélflóra működését.

Hogyan válassz vacsorát, ami elősegíti a reggeli bélmozgást?

A rostban gazdag vacsora három kulcstápanyag‑csoportot ötvöz:

1) Hüvelyesek és növényi fehérjék

A babok, lencsék és csicseriborsók rostban gazdagok, lassan emészthetők, és mind oldódó, mind nem oldódó rostot adnak, ez a kombináció támogatja a vizet megkötő, lágyító hatást, másrészt a széklet tömegének növelését.

2) Teljes kiőrlésű gabonák

A bolti kenyér vagy fehér rizs helyett válassz teljes kiőrlésű tésztát, barna rizst vagy quinoát, hiszen ezek a gabonafélék hosszabb távon biztosítják testednek a rostot, és segítenek fenntartani a rendszeres bélmozgást.

3) Zöldségek és antioxidánsok

A keményítőt nem tartalmazó zöldségek nemcsak rostforrások, antioxidánsokat is adnak, amelyek ugyancsak kapcsolódnak az emésztőrendszer egészségéhez.

vécén ülő nő
A rostban gazdag vacsora, ami segít a reggeli bélmozgásban

Szakértői vélemény

Noha nincs egyetlen legjobb időpont a székletürítésre, a rostban gazdag vacsora segítheti a reggeli bélmozgást, amellett, hogy támogatja a bélflóra stabilitását és a gyomor–bélrendszer egészségét

– mondják a táplálkozási szakértők.

Tippek

- Főzz vacsorára hüvelyeseket, teljes kiőrlésű gabonát és sok zöldséget!
- Igyál elegendő vizet a vacsora mellé, hiszen a rost vízzel működik a legjobban!
- Ne hagyd ki a probiotikumot: a joghurt vagy kefir vacsora után is jó kiegészítő lehet!

Összegzés

A reggeli gördülékeny bélmozgás támogatásában tehát kulcsfontosságú a rostban gazdag vacsora. Hüvelyesek, teljes kiőrlésű gabonák és keményítőt nem tartalmazó zöldségek kombinációja lágyítja a székletet, növeli a tömegét, és elősegíti az egészséges bélflóra működését. A pre- és probiotikumok, valamint antioxidáns hatású fűszerek tovább fokozzák az emésztés előnyös hatásait.

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