Úgy tűnik, komoly akadályba ütközött az orosz hátterű Mere diszkontlánc európai terjeszkedése. A vállalathoz kapcsolódó magyarországi Basket Plus üzlet működését felfüggesztették, miközben Szlovákiában és a balti államokban is több bolt bezárt. Bár a hivatalos indoklás technikai problémákra hivatkozik, a háttérben az Európai Unió szankciói állhatnak.

A Mere orosz diszkontlánc magyarországi jelenlétéhez kapcsolódó Basket Plus áruház a napokban függesztette fel működését. A vállalat a leállást technikai okokkal magyarázta, ám a körülmények alapján ennél összetettebb lehet a helyzet.

Váratlanul zárta be üzletét az olcsó diszkont hazánkban: valójában ez áll a háttérben

Hasonló intézkedések történtek más európai országokban is. Szlovákiában, Lettországban és Litvániában szintén üzletek álltak le, ami arra utal, hogy nem egyetlen bolt átmeneti problémájáról lehet szó.

Az uniós szankciók is szerepet játszhatnak

A háttérben az Európai Unió legújabb szankciós intézkedései állhatnak. A Mere mögött álló Svetofor-csoport egyik tulajdonosa, Szergej Schneider felkerült az uniós szankciós listára.

Ez jelentősen megnehezítheti a cégcsoport európai működését, finanszírozását és üzleti kapcsolatait. A mostani boltbezárások időzítése ezért különösen figyelemre méltó.

A cég ugyanakkor hivatalosan továbbra is technikai problémákkal indokolja az üzletek leállását, így egyelőre nem lehet biztosan kijelenteni, hogy minden bezárás közvetlenül a szankciók következménye.

Szlovákiában különösen gyorsan ért véget a terjeszkedés

A szlovákiai történet azért is meglepő, mert a Mere csak néhány hónappal korábban, 2025 végén jelent meg az országban. A lánc rövid idő alatt mégis visszavonulni kényszerült.

A háttérben nem kizárólag a szankciók állhattak. A Mere üzleti modellje jelentősen eltér a hagyományos szupermarketekétől: az üzletek inkább raktáráruház jellegűek, a választék és a vásárlási környezet pedig más élményt kínál, mint például a Lidl vagy a Tesco.

A helyi vásárlók fogadtatása így szintén befolyásolhatta a terjeszkedés sikerét.

A háttérben nem kizárólag a szankciók állhattak

A balti országokat érintette a legsúlyosabban a bezárási hullám

Lettországban a hírek szerint mind a 12 Mere-üzlet beszüntette működését, míg Litvániában mintegy 30 bolt állt le. A bezárások több száz munkavállalót érinthetnek.

Csehországban közben a hatóságok befagyasztották a helyi hálózatot működtető Schneider családtagok részvényeit. Ez azt jelenti, hogy az érintettek jelenleg nem férhetnek hozzá osztalékhoz, illetve a tulajdonrészeiket sem értékesíthetik szabadon.

A történet további fordulatot vett Litvániában is, ahol a hatóságok azt vizsgálják, hogy az újonnan megjelent Ola üzleteknek lehet-e közük a Mere-hez. Felmerült ugyanis a gyanú, hogy esetleg átnevezett üzletekről lehet szó.

Mi lesz a magyarországi üzlettel?

Egyelőre az egyik legfontosabb kérdés, hogy a Basket Plus magyarországi leállása csak átmeneti intézkedés-e, vagy végleges bezárásról van szó.

A jelenlegi információk alapján erre nincs egyértelmű válasz. A vállalat nem adott olyan tájékoztatást, amelyből biztosan megállapítható lenne, hogy mikor indulhat újra a működés, illetve egyáltalán visszatér-e a lánc a magyar piacra.

A vásárlók számára ez azért lehet érdekes, mert a Mere éppen az alacsony árakkal és a diszkont jellegű működéssel próbált helyet szerezni magának az európai piacon.

Korábban itt írtunk a diszkontlánc magyarországi egységének nyitásáról.

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