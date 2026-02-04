Terjed a veszélyes nulldiéta trendje – Semmiképp se akarjunk így lefogyni

Gyors fogyást ígér, mégis komoly veszélyeket rejt: a nulldiéta nemcsak az alakodra, hanem az egészségedre is súlyos hatással lehet.

A gyors fogyásért sokan keresik a „csodamódszereket” – az egyik legkockázatosabb ezek közül a nulldiéta, vagyis teljes ételmegvonás. Ez a szélsőséges diéta azt jelenti, hogy az ember szinte egyáltalán nem visz be kalóriát, kizárólag folyadékot és esetleg vitaminokat, ami elsőre látványos testsúlycsökkenést ígérhet

Ismered a nulldiétát? Komoly veszélyekkel járhat, ha ezzel akarsz fogyni Getty Images

Az orvosok és dietetikusok azonban egyértelműen figyelmeztetnek: ez nem egészséges fogyókúra, hanem komoly fizikai és anyagcsere-veszélyekkel járó életmód.

Na de miből áll a nulldiéta?

A nulldiéta lényege, hogy a szervezet nem kap tápanyagot vagy csak nagyon minimálisat, így kénytelen saját tartalékait energiává alakítani. Rövid távon valóban csökken a testsúly, de ez elsősorban nem zsír, hanem izomvesztés, vízveszteség és glikogénkészletek kiürülése miatt történik.

Hosszabb koplalás során a szervezet éhezési üzemmódba kapcsol:

lelassul az anyagcsere, hogy takarékoskodjon az energiával, ami később megnehezíti a súlycsökkenést, és akár visszahízáshoz is vezethet, amikor újra rendesen étkezel.

A nulldiéta komoly veszélyeket hordoz

A teljes táplálékmegvonás nemcsak a kalóriabevitel hiánya miatt veszélyes, hanem azért is, mert a szervezet esszenciális tápanyagokhoz — vitaminokhoz, ásványi anyagokhoz és fehérjékhez — sem jut, amelyek nélkül nem működhetnek megfelelően a létfontosságú folyamatok.

A teljes táplálékmegvonás nemcsak a kalóriabevitel hiánya miatt veszélye

Hosszabb ideig tartó éhezés esetén ez:

fehérjehiányhoz,

izomleépüléshez,

hormonális zavarokhoz

és immunrendszeri gyengüléshez vezethet.

Figyelem! A koplalás utáni étkezés — amikor hirtelen visszatér az energia- és tápanyagbevitel — súlyos anyagcsere-zavarokat is okozhat, például refeeding szindrómát, ami elektrolit- és folyadékegyensúly-problémákat, sőt, szív- és idegrendszeri tüneteket is kiválthat. Ez különösen veszélyes lehet, ha a diétázó nem orvosi felügyelet mellett áll vissza a normál étrendhez.

Bár vannak olyan böjt- vagy étkezési megszorítási formák (például időszakos böjt), amelyek bizonyos egészségügyi körülmények között és orvosi kontroll mellett előnyösek lehetnek, a teljes ételmegvonás extrém formája nem biztonságos módszer testsúlycsökkentésre.

A szakemberek javaslata:

a fogyás ne „nulldiétával”, hanem táplálkozási szakember vagy orvos tanácsával, kiegyensúlyozott étrend és életmódváltás mentén történjen, ami hosszú távon fenntartható és egészségtudatos.

Forrásunk volt.