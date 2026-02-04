Életmód

2026.02.04.

Bőrkabát, nehéz takaró? Ezt a 4 ruhát/tárgyat semmiképp se mosd mosógépben

Nosalty profilképe Nosalty

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy egy rosszul megválasztott mosási program vagy metódus simán hazavághatja a ruháinkat. Ezeket a tárgyakat, ruhaneműket például jobb, ha semmiképp se mosógépben mosod. Otthon Tippünk segít.

A mosógép az emberiség csodás találmánya, ne vegyük magától értetődőnek, hogy létezik - gondoljunk bele, milyen lehetett régen mindent, de mindent kézzel mosni. Hálisten' ezzel már nincs gondunk, azonban léteznek olyan tárgyak és ruhaneműk, melyek egyszerűen nem bírják a mosógép erejét, centrifugáját, hőfokát, és tönkremennek tőle. Ilyenkor marad a vegytisztító, esetleg a kézzel mosás.

párna a mosógépben
Nehéz ágytakarókat, bőr ruhaneműket se moss a mosógépben

A legkényesebb anyagok, melyeket ne tegyél mosógépbe:

Selyem – könnyen összemegy, foltosodik, elveszti a fényét

Gyapjú – nemezesedik, összemegy

Kasmír – bolyhosodik, elveszti a formáját

Bőr és műbőr – kiszárad, berepedezik, eldeformálódik

Velúr / nubuk – vízfoltos lesz, keményedik

Csipke – elszakad, megnyúlik

Tüll, organza – könnyen szakad

Flitteres, gyöngyös, hímzett darabok – a díszítés leesik, beakad

Bársony – kifényesedhet

Konkrét ruhadarabokat és tárgyakat is mutatunk, melyek utálják a mosógépet, kattints a képre a galériáért!

4 fotó

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

uborkasaláta

Perzsa joghurtos uborkasaláta

Ha szeretitek Nyugat-Ázsia izgalmas ízvilágát, akkor próbáljátok ki ezt a villámgyors és ínycsiklandó perzsa joghurtos uborkasalátát, ami évszázadok óta az étkezések gyakori és ...

zöldséges egytálétel

Brokkolis-tojásos pizza

Imádom a zöldségeket és a pizzát. A neten láttam ehhez hasonló recepteket, én egy kicsit módosítottam rajta. Isteni finom, egészséges, és nagyon tápláló. Garantáltan órákig nem ...

croissant

Croissant Attila konyhájából

Rég keresem a friss ropogós croissant receptet, de valahol, mindig elbuktam. Finom vajas kiflik lettek belőle. Nem volt légies, könnyed.... De megkaptam az igazit. Ki van próbálva, ízlik az ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Szárított jiaogulan kanálban, gömb formában
Életmód

8-szor egészségesebb, mint a zöld tea – A halhatatlanság növényének...

A ginzeng, a gingko, a maté vagy a zöld tea is sokak által ismert (gyógy)növények, melyeket nem kevesen fogyasztunk, reménykedve az egészséges életben, az általános jóllétben. Van azonban egy növény, amit alig ismerünk, pedig a kínaiak már rég felfedezték maguknak, és nemes egyszerűséggel a halhatatlanság füvének is nevezik. Ez pedig a jiaogulan.

Még több cikk

Top Receptek

hagyomanyos-edes-fank
farsangi fánk

Hagyományos édes fánk

Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept