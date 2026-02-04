Bőrkabát, nehéz takaró? Ezt a 4 ruhát/tárgyat semmiképp se mosd mosógépben

A mosógép az emberiség csodás találmánya, ne vegyük magától értetődőnek, hogy létezik - gondoljunk bele, milyen lehetett régen mindent, de mindent kézzel mosni. Hálisten' ezzel már nincs gondunk, azonban léteznek olyan tárgyak és ruhaneműk, melyek egyszerűen nem bírják a mosógép erejét, centrifugáját, hőfokát, és tönkremennek tőle. Ilyenkor marad a vegytisztító, esetleg a kézzel mosás.
A legkényesebb anyagok, melyeket ne tegyél mosógépbe:
Selyem – könnyen összemegy, foltosodik, elveszti a fényét
Gyapjú – nemezesedik, összemegy
Kasmír – bolyhosodik, elveszti a formáját
Bőr és műbőr – kiszárad, berepedezik, eldeformálódik
Velúr / nubuk – vízfoltos lesz, keményedik
Csipke – elszakad, megnyúlik
Tüll, organza – könnyen szakad
Flitteres, gyöngyös, hímzett darabok – a díszítés leesik, beakad
Bársony – kifényesedhet