Bőrkabát, nehéz takaró? Ezt a 4 ruhát/tárgyat semmiképp se mosd mosógépben

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy egy rosszul megválasztott mosási program vagy metódus simán hazavághatja a ruháinkat. Ezeket a tárgyakat, ruhaneműket például jobb, ha semmiképp se mosógépben mosod. Otthon Tippünk segít.

A mosógép az emberiség csodás találmánya, ne vegyük magától értetődőnek, hogy létezik - gondoljunk bele, milyen lehetett régen mindent, de mindent kézzel mosni. Hálisten' ezzel már nincs gondunk, azonban léteznek olyan tárgyak és ruhaneműk, melyek egyszerűen nem bírják a mosógép erejét, centrifugáját, hőfokát, és tönkremennek tőle. Ilyenkor marad a vegytisztító, esetleg a kézzel mosás.

Nehéz ágytakarókat, bőr ruhaneműket se moss a mosógépben

A legkényesebb anyagok, melyeket ne tegyél mosógépbe:

Selyem – könnyen összemegy, foltosodik, elveszti a fényét

Gyapjú – nemezesedik, összemegy

Kasmír – bolyhosodik, elveszti a formáját

Bőr és műbőr – kiszárad, berepedezik, eldeformálódik

Velúr / nubuk – vízfoltos lesz, keményedik

Csipke – elszakad, megnyúlik

Tüll, organza – könnyen szakad

Flitteres, gyöngyös, hímzett darabok – a díszítés leesik, beakad

Bársony – kifényesedhet

Konkrét ruhadarabokat és tárgyakat is mutatunk, melyek utálják a mosógépet, kattints a képre a galériáért!

4 fotó

Forrásunk volt.