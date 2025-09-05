Komoly egészségügyi kockázattal járhat, ha tartod az időszakos böjtöt

Egy nagyszabású kutatás szerint azoknál, akik túl rövid időszakra szorítják az evést, jóval magasabb lehet a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázata.

Az időszakos böjt, vagyis amikor a nap egy meghatározott részében engedjük meg magunknak az étkezést, sokak szerint segít többek közt a fogyásban és az anyagcsere javításában. Egy amerikai kutatás azonban rávilágított a módszer árnyoldalára: közel 19 ezer ember adatait elemezve azt találták, hogy akik naponta 8 óránál rövidebb idő alatt teljesítették a napi étkezéseiket, 135%-kal nagyobb eséllyel haltak meg szív- és érrendszeri betegségekben, mint azok, akik 12–14 órára osztották el az evést. Vagyis nem követték az időszakos böjt szabályit.

Getty Images

Kiknél a legnagyobb a kockázat?

A rövid étkezési idő különösen veszélyesnek tűnt azoknál, akik már eleve valamilyen kockázati tényezővel éltek – például cukorbetegek, szívbetegek vagy dohányosok voltak.

Náluk a szűkre szabott étkezési időszak jelentősen emelte a kockázatot.

A kutatók hangsúlyozták, hogy az összefüggés nem jelenti feltétlenül azt, hogy a szoros időkeret közvetlenül okozza a szívproblémákat. Ugyanakkor az eredmények óvatosságra intenek, főleg azok számára, akik már meglévő betegséggel élnek.

Mit javasolnak a szakértők?

A táplálkozástudósok szerint sokkal inkább az számít, mit eszünk, mint az, hogy pontosan mikor. Az egészséges étrend – zöldségekkel, gyümölcsökkel, teljes kiőrlésű gabonákkal és kevés feldolgozott élelmiszerrel – hosszú távon biztonságosabb és eredményesebb lehet, mint a túl szigorú időbeli korlátozás.

Forrásunk volt.