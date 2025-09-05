Sulikezdés

2025.09.05.

Komoly egészségügyi kockázattal járhat, ha tartod az időszakos böjtöt

Nosalty profilképe Nosalty

Egy nagyszabású kutatás szerint azoknál, akik túl rövid időszakra szorítják az evést, jóval magasabb lehet a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázata.

Az időszakos böjt, vagyis amikor a nap egy meghatározott részében engedjük meg magunknak az étkezést, sokak szerint segít többek közt a fogyásban és az anyagcsere javításában. Egy amerikai kutatás azonban rávilágított a módszer árnyoldalára: közel 19 ezer ember adatait elemezve azt találták, hogy akik naponta 8 óránál rövidebb idő alatt teljesítették a napi étkezéseiket, 135%-kal nagyobb eséllyel haltak meg szív- és érrendszeri betegségekben, mint azok, akik 12–14 órára osztották el az evést. Vagyis nem követték az időszakos böjt szabályit.

Tükörtojás, félbevágott alma, sajt, szalámi, magos zsemle és avokádókrém színes kockás abroszon
Getty Images

Kiknél a legnagyobb a kockázat?

A rövid étkezési idő különösen veszélyesnek tűnt azoknál, akik már eleve valamilyen kockázati tényezővel éltek – például cukorbetegek, szívbetegek vagy dohányosok voltak.

Náluk a szűkre szabott étkezési időszak jelentősen emelte a kockázatot.

A kutatók hangsúlyozták, hogy az összefüggés nem jelenti feltétlenül azt, hogy a szoros időkeret közvetlenül okozza a szívproblémákat. Ugyanakkor az eredmények óvatosságra intenek, főleg azok számára, akik már meglévő betegséggel élnek.

Mit javasolnak a szakértők?

A táplálkozástudósok szerint sokkal inkább az számít, mit eszünk, mint az, hogy pontosan mikor. Az egészséges étrend – zöldségekkel, gyümölcsökkel, teljes kiőrlésű gabonákkal és kevés feldolgozott élelmiszerrel – hosszú távon biztonságosabb és eredményesebb lehet, mint a túl szigorú időbeli korlátozás.

Forrásunk volt.

Legújabb receptek

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

karpatok-kremes
krémes

Kárpátok-krémes

A lengyel cukrászat nagy kedvenc süteménye, a karpatka két réteg égetett tésztából és egy nagy adag, lágy vaníliakrémből áll. A torta hullámos felszínét porcukorral behintve kapjuk ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept