A kardiológus ajánlása: ezt az 5 ételt fogyaszd minden nap a szíved egészségéért

Az egészség a tányéron kezdődik: ha minden nap eszel ebből az 5 élelmiszerből, azzal jelentősen hozzájárulhatsz szíved egészségéhez.

Magyarországon a szív- és érrendszeri betegségek jelentik az első számú halálokot, éves szinten több mint 60 ezer halálesetet okoznak. A megfelelő életmód mellett azonban csökkenthető lenne ez a szám. Nem utolsó sorban a helyes táplálkozással. Íme 5 olyan élelmiszer, amelyek ígéretes szerepet játszanak a szív- és érrendszer egészségének megőrzésében.

Ne felejtsd el! Ezek az élelmiszerek önmagukban nem tudják kiegyensúlyozni az egészségtelen életmódot. A testmozgás, a dohányzásról való leszokás elengedhetetlen a szív egészségéhez, csakúgy, mint a vérnyomás-szabályozása és a koleszterinszint csökkentése

Kattints a képre, és nyílik a galéria!

5 fotó

Forrásunk volt.