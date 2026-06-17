A krumplisaláta készítésekor szinte minden család más receptúrát követ, a végeredmény pedig íztől függően nagyon megosztó tud lenni. Nézzük, mit érdemes betartani a klasszikus bécsi változat esetében, hogy mindenki elégedett legyen. Vagy legalábbis majdnem mindenki.

A krumplisaláta szinte minden családban másképp készül. Van, aki hagymával szereti, más mustárral, egyesek olívaolajjal, mások napraforgóolajjal készítik. Egy dologban azonban a tapasztalt szakácsok egyetértenek: nemcsak az számít, mit teszünk bele, hanem az is, hogy mikor. Egy apró trükk ugyanis látványosan javíthat a krumplisaláta ízén.

Ettől lesz igazán ízletes a krumplisaláta: egyetlen olcsó hozzávalót kell időben hozzáadni

A krumplisaláta titka a még langyos burgonya

A legtöbb recept a főtt burgonya lehűtésével folytatja, pedig a fűszerezés szempontjából érdemes még langyosan dolgozni vele. A meleg krumpli sokkal könnyebben magába szívja az ízeket, így a saláta szaftosabb és karakteresebb lesz a burgonyasaláta. Akkor, ha teljesen kihűlt állapotban adjuk hozzá az öntetet vagy a fűszereket, azok inkább a burgonya felületén maradnak, a végeredmény pedig könnyen száraznak és jellegtelennek tűnhet.

A hagyományos ecetes krumplisaláták is erre az elvre épülnek: a még meleg burgonyát érdemes sózni és ízesíteni, hogy az ízek mélyebben átjárják a szeleteket.

Az ecet az a hozzávaló, amit nem érdemes későn hozzáadni

A különbséget leginkább az ecet időzítése adja. Kerüljön a felszeletelt, még meleg burgonyára, így az ecet jobban felszívódik, és sokkal teltebb, harmonikusabb ízt ad a salátának.

Hagyományos bécsi burgonyasaláta 1 adag Idő 30 p Költség megfizethető Nehézség közepes 220 Kalória 5.5g Fehérje 38.7g Szénhidrát 4.8g Zsír Még több krumplisaláta

Ehhez nincs szükség különleges alapanyagra: használhatunk hagyományos ecetet, almaecetet vagy borecetet is, attól függően, milyen ízvilágot szeretnénk elérni. A lényeg, hogy az ecet még azelőtt kerüljön a burgonyára, mielőtt az teljesen kihűlne.

Miért érdemes a sóval kezdeni?

A legjobb eredmény érdekében a héjában főtt burgonyát még melegen hámozzuk meg és szeleteljük fel. Ezután először sózzuk meg, majd locsoljuk meg kevés ecettel, ebben az esetben a burgonya már a pihenés alatt átveszi az ízeket.

Az olaj csak ezután következzen

Sokan minden hozzávalót egyszerre kevernek össze, pedig az olajjal érdemes várni néhány percet. Ha ugyanis túl korán kerül a burgonyára, vékony réteget képez annak felszínén, ami megnehezítheti az ecet és a só felszívódását. Amikor a burgonya már magába szívta az első ízeket, jöhet az olaj.

A napraforgóolaj lágyabb, hagyományosabb karaktert ad, míg az olívaolaj mediterránabb irányba viszi a salátát.

A hagyma és a mustár is sokat dobhat rajta

A vöröshagyma vagy a lilahagyma szinte elmaradhatatlan eleme a krumplisalátának, ha nem szeretnénk, hogy túl csípős legyen, érdemes előre enyhén besózni vagy kevés ecettel átforgatni.

Egy teáskanálnyi mustár szintén jó szolgálatot tehet. Nem uralja az ízeket, viszont segít összekötni az öntet összetevőit, és kellemesen pikáns hátteret ad a salátának. Nem véletlen, hogy a bécsi és a mustáros krumplisaláták egyik alapösszetevője is.

Szakácstipp: a megfelelő burgonya legalább olyan fontos, mint az öntet

A krumplisaláta egyik leggyakoribb hibája a túlfőzött burgonya.

Ha a krumpli túl puha lesz, a keverés során könnyen szétesik, a saláta pedig nehéz és pépes állagúvá válhat. Az igazán finom salátához salátaburgonyát vagy kifliburgonyát ajánlanak a profik, mert ezek főzés után is jobban megtartják a formájukat. Kiemelik azt is, hogy a burgonyát nem szabad szétfőzni, hiszen a jó krumplisaláta egyik ismérve, hogy a szeletek egyben maradnak.

Tudtad? - A bécsi krumplisaláta egyik jellegzetessége, hogy ecettel és mustárral készül, majd hosszabb ideig pihentetik, hogy az ízek összeérjenek.

- A krumplisalátának legalább 15–30 perc pihenés jót tesz, de sok recept szerint akár több órás állás után lesz igazán finom.

- A petrezselyem, a snidling vagy akár a tökmagolaj is friss, izgalmas ízt adhat a klasszikus receptnek.

Összegzés

Ha szeretnéd, hogy a krumplisaláta ne csak köret legyen, hanem az asztal egyik legfinomabb eleme, érdemes odafigyelni az ízesítés sorrendjére.

A még meleg burgonyára kerülő só és ecet segít abban, hogy a krumpli magába szívja az ízeket, az olajat pedig csak ezután érdemes hozzáadni.

Ez az egyszerű konyhai trükk gyakran éppen azt a különbséget adja, amitől a krumplisaláta igazán emlékezetes lesz.

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