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2026.08.03.

4 étel, ami a szakemberek szerint segíthet enyhíteni a menstruáció alatti puffadást

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Menstruáció alatt gyakori a puffadás és a hasi kellemetlenség. Mutatjuk, mely ételek segíthetnek az emésztés, a folyadékegyensúly és a közérzet támogatásában.

Sok nő tapasztalja, hogy a menstruáció előtti napokban vagy a vérzés alatt feszültebbnek, puffadtabbnak érzi a hasát, ez a kellemetlen tünet gyakori része lehet a ciklusnak, a görcsös fájdalmakról nem is beszélve, ezért nem meglepő, hogy sokakat zavar a mindennapokban.

nő banánnal és macskával
4 étel, ami segíthet enyhíteni a menstruáció alatti puffadást a szakemberek szerint

A menstruáció körüli puffadás hátterében többféle folyamat állhat: a hormonális változások hatással lehetnek a szervezet folyadékháztartására, az emésztésre és így a bélmozgásra is.

Épp ezek miatt, a menstruáció alatti puffadás nem mindenkinél ugyanúgy jelentkezik, van akinél inkább a vízvisszatartás miatti teltségérzet jelentkezik, másnál a székrekedés, a gázképződés vagy a hasi diszkomfort okozza a panaszokat, egy biztos, egyik sem a nyugalmi állapota szervezetünknek.

Bár egyetlen étel sem szünteti meg varázsütésre a menstruációs puffadást, bizonyos tápanyagok segíthetnek abban, hogy a szervezet könnyebben alkalmazkodjon ezekhez a változásokhoz, lássuk galériánkban, melyek ezek!

4 fotó

Miért puffadhatunk menstruáció alatt?

A ciklus során az ösztrogén és a progeszteron szintje folyamatosan változik, ezek a hormonok pedig a vízháztartásra és az emésztőrendszer működésére is hatással lehetnek.

Tudtad?

A progeszteron például egyeseknél lassíthatja a bélmozgást, ami miatt a széklet tovább maradhat a vastagbélben, és ez fokozhatja a feszítő érzést. A menstruáció kezdetén felszabaduló prosztaglandinok pedig nemcsak a méh összehúzódásában játszanak szerepet, hanem a bélrendszer működésére is hatással lehetnek.

Ezért fordulhat elő, hogy valaki ugyanabban az időszakban puffadást és székrekedést tapasztal, míg másnál inkább lazább széklet vagy hasi kellemetlenség jelentkezik. A megfelelő étrend nem szünteti meg a hormonális változásokat, de bizonyos ételek segíthetnek az emésztés támogatásában és a komfortérzet javításában.

Ételek, amikkel segítesz a menstruációs görcsökön:

Mit tehetsz még menstruációs puffadás ellen?

Az étrend mellett néhány egyszerű szokás is segíthet abban, hogy kevésbé legyen kellemetlen ez az időszak.

  • Figyelj a folyadékbevitelre:
    A megfelelő mennyiségű folyadék segíti a rostok működését és a normális bélmozgást.
  • Figyeld meg a saját tested jelzéseit:
    Van, akinél a nagyon sós ételek fokozzák a vizes érzetet, másnál a szénsavas italok növelik a hasi feszülést. Nem szükséges minden ételt száműzni, de érdemes megfigyelni az egyéni összefüggéseket.

Tipp: attól függően válassz ételt, milyen puffadást érzel

- Székrekedés és teltségérzet esetén: válassz rostban gazdag ételeket, például zabot.
- Vizes, duzzadt érzésnél: segíthetnek a káliumban gazdag alapanyagok, például a banán.
- Görcsökkel és kellemetlenséggel együtt jelentkező panaszoknál: az ómega–3-ban gazdag halak, például a lazac, makréla, szardínia is jó választás lehet.

Összegzés

A menstruáció körüli puffadás sokaknál a ciklus természetes velejárója, de ez nem jelenti azt, hogy minden kellemetlenséget el kell viselni. A megfelelő ételek kiválasztása segíthet abban, hogy a szervezet könnyebben alkalmazkodjon a hormonális változásokhoz.

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