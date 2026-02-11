Ez a 4 legjobb tejtermék a dietetikusok szerint, amit minden héten fogyaszthatsz

Ma már egyre népszerűbbek a tejtermék-alternatívák, mint a zabtej vagy a kókuszjoghurt, de annak, akinek egészsége engedi, nem ajánlott mellőznie a tejtermékeket. Most mutatunk 4 olyat, amit minőségi és megbízható forrásból beszerezve minden héten fogyaszthatsz a dietetikus szerint.

A tejtermékek jó kalcium- és foszforforrások, így kitűnően támogatják a csontok egészségét. A dietetikus szerint 4 olyan tejtermék is van, amit érdemes rendszeresen fogyasztani.

Manapság sokan fordulnak a tejmentes alternatívák felé, annak ellenére, hogy a tejtermékeknek számos táplálkozási előnyük van. Ha laktózintoleranciában is szenvedsz, érdemes körülnézni a mentes részlegen, hiszen biológiailag jól hasznosuló kalciumtartalmuk még a csontritkulás megelőzésében is segíthet.

