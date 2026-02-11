Otthon

2026.02.11.

Ez a 4 legjobb tejtermék a dietetikusok szerint, amit minden héten fogyaszthatsz

Nosalty profilképe Nosalty

Ma már egyre népszerűbbek a tejtermék-alternatívák, mint a zabtej vagy a kókuszjoghurt, de annak, akinek egészsége engedi, nem ajánlott mellőznie a tejtermékeket. Most mutatunk 4 olyat, amit minőségi és megbízható forrásból beszerezve minden héten fogyaszthatsz a dietetikus szerint.

A tejtermékek jó kalcium- és foszforforrások, így kitűnően támogatják a csontok egészségét. A dietetikus szerint 4 olyan tejtermék is van, amit érdemes rendszeresen fogyasztani.

Kattints a képre, és nézd meg, melyek ezek az élelmiszerek!

4 fotó

Manapság sokan fordulnak a tejmentes alternatívák felé, annak ellenére, hogy a tejtermékeknek számos táplálkozási előnyük van. Ha laktózintoleranciában is szenvedsz, érdemes körülnézni a mentes részlegen, hiszen biológiailag jól hasznosuló kalciumtartalmuk még a csontritkulás megelőzésében is segíthet.

Tejtermék
Ez a 4 legjobb tejtermék a dietetikusok szerint, amit minden héten fogyaszthatsz

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

diós süti

Klasszikus diós guba

A diós guba egy puha, rétegzett édesség, amely kifliből, darált dióból és vaníliás tejből készül. Klasszikus, olcsó desszert, amiből mindig kell repetázni.

omlett

Kolbászos-sajtos omlett zabpehellyel

Ez egy egyszerűen elkészíthető reggeli, de akár egy ebédre is bőven laktató. Könnyed megoldás egy rohanós napon. Egyszerű alapanyagokból, és bármikor jólesik!! :-)))

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

hagyomanyos-edes-fank
farsangi fánk

Hagyományos édes fánk

Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept