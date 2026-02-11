Otthon

Teendők februárban a muskátlival? Igen, ha tavaszra csodás virágokat szeretnél

Bizony, tél vége fele, februárban is akad teendő a muskátlival, ha májusi virágzást szeretnénk. Lássuk, mi az!

Ne bízzuk "csupán" a tavaszi-nyári napsugarakra a szerencsénket: már februárban is léphetünk, hogy a muskátlink bőséges, színes, buja virágokkal lepjen meg minket, egészen májustól kezdődően.

muskátlipalánták
A muskátlimagokat februárban érdemes elvetni!

Az elengedhetetlen februári lépés a virágzó májusi muskátlikért: a magvetés!

Ha februárban elvetjük a muskátlimagokat, 4-5 hónapra rá várhatjuk a virágzást. Ennél tovább ne halogassuk, ha a magról vetést választjuk!

Hogy miért éri meg magról nevelni a muskátlikat?

Ha nem palántáról, hanem magról nevelünk, a muskátlink erősebb, ellenállóbb lesz. A magról vetés pedig olcsóbb is, mintha kertészetben vennénk palántát.

Tippek a csíráztatáshoz:

  • Langyos vizes áztatás: földbe vetés előtt egy fél-egynapos langyos vizes áztatással felgyorsíthatjuk a csírázást. Használj vízáteresztő vetőföldet!
  • Meleg, világos hely: a csíráztatáshoz a 20–24 Celsius-fokos hőmérséklet és a 21–24 fokos talajhőmérséklet az ideális. Fény nélkül a palánták gyengék lesznek.
muskátlipalánták pohárban
Ha magról nevelünk, a muskátlink erősebb, ellenállóbb lesz
  • Ne ültesd mélyre a magokat: takard be őket vékony föld- vagy homokréteggel!
  • Ne öntözd túl! De a földjük mindig legyen nedves.

Fontos: a magok kb. 1-2 hét után csíráznak ki. Ekkor feltűnnek az első levelek illetve növénykezdemények, melyeket érdemes külön kis cserepekbe ültetni.

muskátliültetés kaspóba
Fokozatosan szoktassuk őket ki!

A muskátlipalánták kintre szoktatása

Csakis akkor vigyük ki őket a szabadba illetve az erkélyre, ha biztosan elmúlt a fagyveszély - ez legtöbbször május eleje. Fokozatosan szoktassuk őket ki, elsőre csak pár órán át hagyjuk kinn őket, éjszakára pedig csak akkor, ha tényleg nincs már fagy.

Forrásunk volt.

