2026.03.07.

A dietetikus szerint ezért egészségtelen szinte minden nyugdíjas étrendje

Brecz Judit profilképe Brecz Judit

A táplálkozási szakértő szerint az idősek számára (sem) szerencsés ennyi feldolgozott terméket és gyorsan felszívódó szénhidrátot (fehér kenyeret, cukros édességeket stb.) fogyasztani. Na de mit egyenek helyettük?

Az idősek étrendjében a leggyakoribb problémát a fehér kenyér, a hozzáadott fehér cukor és az édességek túlzott mértékű fogyasztása jelenti – mondta el Margita Zlatić Crnković táplálkozási szakértő.

idős úr kekszet eszik és kávézik
Az idősek étrendjében a leggyakoribb problémát a fehér kenyér és a fehér cukor jelentik

Túl sok feldolgozott termék és gyorsan felszívódó szénhidrát az idősek étrendjében

Emellett sok nyugdíjas nem fogyaszt elegendő fehérjét, és nem iszik elég folyadékot.

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy az alacsony nyugdíjak miatt sok idős embernek nehéz megfelelően megtervezni az étkezését.

Sokan általában péksüteményt fogyasztanak, amelyek, lehetnek édesek vagy sósak, de mindenképpen gyorsan felszívódó szénhidrátforrások, könnyen hozzáférhetők és egyszerűek. Emiatt az étrendjük gyakran egyhangú. Gyakori például a (fehér) kenyér bolti pástétommal, felvágottal vagy telített zsírokkal – ez jelenti a problémát. Emellett nagyon kevés folyadékot isznak” – magyarázza a dietetikus.

idős, vidám pár egészségesen vacsorázik
Az időseknek célszerű több fehérjét fogyasztaniuk

Idősebb korban lassul az anyagcsere, az izomtömeg pedig csökken

Az idősek étrendjében az energiatartalmat érdemes csökkenteni, mert az alapanyagcsere lassabb, ugyanakkor az ételeknek tápanyagokban gazdagabbnak kell lenniük – hangsúlyozza a táplálkozási szakértő.

Tudtad?

Idősebb korban az alapanyagcsere lassulása mellett az izomtömeg is csökken, ezt az állapotot pedig a mozgásszegény életmód tovább rontja.

Több fehérje, több izom

Az idősebbek szervezetében tehát csökken az izomtömeg, pedig az izmok használják fel a legtöbb energiát. Az izomtömeg megőrzéséhez megnövelt fehérjebevitelre van szükség, ezért az időseknek célszerű több fehérjét fogyasztaniuk.

Fehérjedús finomságok:

TIPP:

  • a táplálkozási szakértő szerint ajánlott napi 1–1,2 gramm fehérje testsúlykilogrammonként,
  • míg lábadozás idején akár 1,5 gramm/kg fehérje bevitele is indokolt lehet!

Forrásunk volt.

Rizs egy fazékban
Utazás

Ha így főzöd a rizst, felére csökkentheted a kalóriatartalmát

Sokan lemondanak a rizsről, ha csökkenteni szeretnék a kalóriabevitelt, pedig egy egyszerű konyhai módszerrel jelentősen mérsékelhető az energiatartalma. Egy speciális főzési és hűtési technika hatására a rizsben lévő keményítő szerkezete megváltozik, így a szervezet kevesebb kalóriát képes hasznosítani belőle.

