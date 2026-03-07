A dietetikus szerint ezért egészségtelen szinte minden nyugdíjas étrendje

Az idősek étrendjében a leggyakoribb problémát a fehér kenyér, a hozzáadott fehér cukor és az édességek túlzott mértékű fogyasztása jelenti – mondta el Margita Zlatić Crnković táplálkozási szakértő.
Túl sok feldolgozott termék és gyorsan felszívódó szénhidrát az idősek étrendjében
Emellett sok nyugdíjas nem fogyaszt elegendő fehérjét, és nem iszik elég folyadékot.
A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy az alacsony nyugdíjak miatt sok idős embernek nehéz megfelelően megtervezni az étkezését.
„Sokan általában péksüteményt fogyasztanak, amelyek, lehetnek édesek vagy sósak, de mindenképpen gyorsan felszívódó szénhidrátforrások, könnyen hozzáférhetők és egyszerűek. Emiatt az étrendjük gyakran egyhangú. Gyakori például a (fehér) kenyér bolti pástétommal, felvágottal vagy telített zsírokkal – ez jelenti a problémát. Emellett nagyon kevés folyadékot isznak” – magyarázza a dietetikus.
Idősebb korban lassul az anyagcsere, az izomtömeg pedig csökken
Az idősek étrendjében az energiatartalmat érdemes csökkenteni, mert az alapanyagcsere lassabb, ugyanakkor az ételeknek tápanyagokban gazdagabbnak kell lenniük – hangsúlyozza a táplálkozási szakértő.
Tudtad?
Több fehérje, több izom
Az idősebbek szervezetében tehát csökken az izomtömeg, pedig az izmok használják fel a legtöbb energiát. Az izomtömeg megőrzéséhez megnövelt fehérjebevitelre van szükség, ezért az időseknek célszerű több fehérjét fogyasztaniuk.
Fehérjedús finomságok:
TIPP:
- a táplálkozási szakértő szerint ajánlott napi 1–1,2 gramm fehérje testsúlykilogrammonként,
- míg lábadozás idején akár 1,5 gramm/kg fehérje bevitele is indokolt lehet!