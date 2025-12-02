Karácsony

5 hétköznapi zöldség, ami gazdagabb káliumban, mint a banán

A kálium nagyon fontos ásványi anyag izomzatunk (de még a szívizom) rendeltetésszerű működéséhez (is). A banán sokat emlegetett élelmiszer, ha arról van szó, mivel pótoljuk a káliumot, azonban most 5 olyan zöldséget mutatunk, amiben még több van, mint a trópusi gyümölcsben.

Már írtunk arról, hogy milyen hatása van annak, ha minden nap eszünk banánt. Azt elárulhatjuk, hogy csakis pozitív, azonban ha természetes káliumforrásokról van szó, akkor nem csak a banánt érdemes napirenden ponton tartani, ugyanis, íme 5 zöldség, amiben még több van!

Kattints a képre, és nézd meg, mely zöldségekben van több kálium, mint a banánban!

