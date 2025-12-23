Család

2025.12.23.

A Lidl december 27-től szinte féláron adja a lencsét, és 35%-kal olcsóbban a virslit

Ha tűkön ülsz már a szilveszter miatt, és indulnál a boltba lencséért meg virsliért, a Lidlt ajánljuk: óriás akciókkal indul náluk az év végi buli!

Ne gondolkozzunk tovább, hol vegyük az újévi lencsefőzelék vagy lencsesaláta fő hozzávalóját, a barna lencsét, illetve a füstölt virslit, mert épphogy eltelik a karácsony, december 27-től máris új akciókkal vár mindenkit a Lidl: ezúttal, többek közt a fent említett két alapanyag szerezhető be náluk igen jó áron.

2025. december 27. és december 31. között ugyanis a Lidlben 1089 forintért vásárolhatunk 750 grammos Pikok sertésvirslit illetve sertésrudacskát, ami 35%-os kedvezményt jelent, míg a Campo Largo fél kilós lencséje 46%-kal olcsóbban, 255 forintért lehet a mienk.

Ezek az árak valóban nem magasak, így gond nélkül készülhet szilveszterkor mondjuk:

Forrásunk volt.

