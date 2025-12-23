A Lidl december 27-től szinte féláron adja a lencsét, és 35%-kal olcsóbban a virslit

Ne gondolkozzunk tovább, hol vegyük az újévi lencsefőzelék vagy lencsesaláta fő hozzávalóját, a barna lencsét, illetve a füstölt virslit, mert épphogy eltelik a karácsony, december 27-től máris új akciókkal vár mindenkit a Lidl: ezúttal, többek közt a fent említett két alapanyag szerezhető be náluk igen jó áron.
Receptajánló virslivel:
2025. december 27. és december 31. között ugyanis a Lidlben 1089 forintért vásárolhatunk 750 grammos Pikok sertésvirslit illetve sertésrudacskát, ami 35%-os kedvezményt jelent, míg a Campo Largo fél kilós lencséje 46%-kal olcsóbban, 255 forintért lehet a mienk.
Ezek az árak valóban nem magasak, így gond nélkül készülhet szilveszterkor mondjuk:
- kolbászos lencseleves vagy hagyományos lencsefőzelék,
- de kipróbálhatod a mujadarát, ami egy lencsés-rizses egytálétel karamellizált hagymával,
- sőt, a húsmentes lencsés székelykáposztát is melegen ajánljuk!
Receptajánló lencsével:
Ami pedig a virslit illeti, mi a következő recepteket ajánljuk:
- nagyon tejfölös frankfurti leves pirított virslivel, a klasszikus kedvenc
- virslis copfok, ha valami sós nasira vágynál
- hagymás-virslis lencsesaláta csípősen: minden egyben szilveszteri sali!