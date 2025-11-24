Hagymás-virslis lencsesaláta csípősen
Hozzávalók
A savanyított hagymához
-
1 db lilahagyma
-
150 ml víz (forró)
-
50 ml ecet
-
1 kk só
-
2 ek cukor
A salátához
- 10% Fehérje
- 28% Szénhidrát
- 8% Zsír
A savanyított hagymához
-
23g lilahagyma8 kcal
-
38g víz0 kcal
-
13g ecet2 kcal
-
1g só0 kcal
-
5g cukor19 kcal
A salátához
- 10% Fehérje
- 28% Szénhidrát
- 8% Zsír
A savanyított hagymához
-
90g lilahagyma33 kcal
-
150g víz0 kcal
-
50g ecet9 kcal
-
4g só0 kcal
-
20g cukor77 kcal
A salátához
- 10% Fehérje
- 28% Szénhidrát
- 8% Zsír
A savanyított hagymához
-
7.4g lilahagyma3 kcal
-
12.3g víz0 kcal
-
4.1g ecet1 kcal
-
0.3g só0 kcal
-
1.6g cukor6 kcal
A salátához
- 10% Fehérje
- 28% Szénhidrát
- 8% Zsír
- 54% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 29.7 g
Zsír
-
Összesen 23.2 g
-
Telített zsírsav 8 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 6 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
-
Koleszterin 44 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1741.4 g
-
Cink 4 mg
-
Szelén 27 mg
-
Kálcium 234 mg
-
Vas 8 mg
-
Magnézium 71 mg
-
Foszfor 376 mg
-
Nátrium 1019 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 2 mg
Szénhidrát
-
Összesen 81.1 g
-
Cukor 12 mg
-
Élelmi rost 11 mg
Víz
-
Összesen 158.3 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 80 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 7 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 15 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 6 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 417 micro
-
Kolin: 91 mg
-
Retinol - A vitamin: 70 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 115 micro
-
β-crypt 1 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 82 micro
Elkészítés
A savanyított hagymához
- A hagymát vágjuk apróra, majd öntsük rá a forró vizet, fűszerezzük, és hagyjuk állni, amíg a saláta többi hozzávalóját előkészítjük.
A salátához
- A virsliket vágjuk karikára, és pirítsuk le őket. A snidlinget és a szárzellert vágjuk apróra.
- Egy tálban keverjük ki a tejfölt a majonézzel, mustárral, snidlinggel és a savanyított lilahagymával, aminek a levéből is locsoljunk a tálba egy keveset.
- A kikevert szószhoz adjuk hozzá a főtt lencsét, az apróra vágott szárzellert és a lepirított virslikarikákat. Jobban összeérnek az ízek, ha fogyasztás előtt pár órára hűtőszekrénybe tesszük. Fogyaszthatjuk köretként sült húsok mellé, vagy előételként, kenyérrel tálalva.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 15 p
A lencsével nem kell várni szilveszterig, már a karácsonyi asztalra is kerülhet belőle, például egy ilyen csípős, majonézes, cuccos lencsesaláta formájában. Gyorsan és könnyen elkészíthető, finom, és még szerencsét is hoz!