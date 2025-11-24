r
saláta lencsesaláta

Hagymás-virslis lencsesaláta csípősen

Hagymás-virslis lencsesaláta csípősen
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

A savanyított hagymához

A salátához

641
Kalória
29.7g
Fehérje
81.1g
Szénhidrát
23.2g
Zsír
158.3g
Víz
43.8g
Koleszterin
10.8g
Élelmi rost
12.1g
Cukor
  • 10% Fehérje
  • 28% Szénhidrát
  • 8% Zsír

A savanyított hagymához

A salátához

Összesen 641 kcal
  • 10% Fehérje
  • 28% Szénhidrát
  • 8% Zsír

A savanyított hagymához

A salátához

Összesen 2572 kcal
  • 10% Fehérje
  • 28% Szénhidrát
  • 8% Zsír

A savanyított hagymához

A salátához

Összesen 210 kcal
  • 10% Fehérje
  • 28% Szénhidrát
  • 8% Zsír
  • 54% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    29.7 g

Zsír

  • Összesen
    23.2 g
  • Telített zsírsav
    8 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    6 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    2 g
  • Koleszterin
    44 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1741.4 g
  • Cink
    4 mg
  • Szelén
    27 mg
  • Kálcium
    234 mg
  • Vas
    8 mg
  • Magnézium
    71 mg
  • Foszfor
    376 mg
  • Nátrium
    1019 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    2 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    81.1 g
  • Cukor
    12 mg
  • Élelmi rost
    11 mg

Víz

  • Összesen
    158.3 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    80 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    7 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    15 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    6 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    417 micro
  • Kolin:
    91 mg
  • Retinol - A vitamin:
    70 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    115 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    82 micro
Összesen 641 kcal
  • 10% Fehérje
  • 28% Szénhidrát
  • 8% Zsír
  • 54% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    118.9 g

Zsír

  • Összesen
    92.9 g
  • Telített zsírsav
    30 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    24 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    9 g
  • Koleszterin
    175 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    6965.5 g
  • Cink
    16 mg
  • Szelén
    106 mg
  • Kálcium
    938 mg
  • Vas
    33 mg
  • Magnézium
    283 mg
  • Foszfor
    1504 mg
  • Nátrium
    4076 mg
  • Réz
    3 mg
  • Mangán
    7 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    324.3 g
  • Cukor
    48 mg
  • Élelmi rost
    43 mg

Víz

  • Összesen
    633.4 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    319 micro
  • B6 vitamin:
    3 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    3 mg
  • C vitamin:
    30 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    61 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    4 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    2 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    23 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    1668 micro
  • Kolin:
    365 mg
  • Retinol - A vitamin:
    280 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    461 micro
  • β-crypt
    4 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    329 micro
Összesen 2572 kcal
  • 10% Fehérje
  • 28% Szénhidrát
  • 8% Zsír
  • 54% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    9.7 g

Zsír

  • Összesen
    7.6 g
  • Telített zsírsav
    2 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    2 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    14 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    569.5 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    9 mg
  • Kálcium
    77 mg
  • Vas
    3 mg
  • Magnézium
    23 mg
  • Foszfor
    123 mg
  • Nátrium
    333 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    26.5 g
  • Cukor
    4 mg
  • Élelmi rost
    4 mg

Víz

  • Összesen
    51.8 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    26 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    2 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    5 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    2 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    136 micro
  • Kolin:
    30 mg
  • Retinol - A vitamin:
    23 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    38 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    27 micro
Összesen 210 kcal

Elkészítés

A savanyított hagymához

  1. A hagymát vágjuk apróra, majd öntsük rá a forró vizet, fűszerezzük, és hagyjuk állni, amíg a saláta többi hozzávalóját előkészítjük.

A salátához

  1. A virsliket vágjuk karikára, és pirítsuk le őket. A snidlinget és a szárzellert vágjuk apróra.
  2. Egy tálban keverjük ki a tejfölt a majonézzel, mustárral, snidlinggel és a savanyított lilahagymával, aminek a levéből is locsoljunk a tálba egy keveset.
  3. A kikevert szószhoz adjuk hozzá a főtt lencsét, az apróra vágott szárzellert és a lepirított virslikarikákat. Jobban összeérnek az ízek, ha fogyasztás előtt pár órára hűtőszekrénybe tesszük. Fogyaszthatjuk köretként sült húsok mellé, vagy előételként, kenyérrel tálalva.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 15 p
nosalty-badge További kipróbált receptek

A lencsével nem kell várni szilveszterig, már a karácsonyi asztalra is kerülhet belőle, például egy ilyen csípős, majonézes, cuccos lencsesaláta formájában. Gyorsan és könnyen elkészíthető, finom, és még szerencsét is hoz!

