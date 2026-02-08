Biztosan velünk is előfordult már: reggel lefőzünk egy teljes adag kávét, de nem isszuk meg, csak a felét, majd délután újramelegítve elfogyasztjuk a másik felét. Kérdés viszont, hogy mennyire jó ez a gyakorlat.

A kotyogós kávéfőző használata sokak számára napi rituálé: ezzel indul a reggel, vagy éppen az ebédet követően kerül elő. De hányszor fordul elő, hogy lefőzünk egy adagot, aztán ott felejtjük? Elrohanunk, többet készítünk a kelleténél, vendéget várunk, aki végül nem kér kávét, vagy egyszerűen közbejön egy váratlan telefonhívás.

Mennyi ideig hagyható biztonságosan a kávé a kotyogósban?

Ami kivételnek tűnik, valójában meglepően gyakori szokás. Sokan órákig hagyják „pihenni” a kávét a kotyogósban, majd később újramelegítik. A gond ott kezdődik, hogy amint a kávé lefő és levegővel érintkezik, elindul a minőségromlás folyamata. Az íz, az illat és gyakorlatilag az összes tulajdonság fokozatosan megváltozik. Röviden: ha nem isszuk meg frissen, a kávé élvezeti értéke jelentősen csökken.

Meddig élvezhető a lefőtt kávé a kotyogósban?

A kávé már néhány perccel a lefőzés után elkezdi elveszíteni legjobb tulajdonságait. Az aromák – amelyek minden kávékeveréket egyedivé tesznek – illékony anyagok. Ha a kávé egy-két óráig áll a kotyogósban, még iható marad, de az íze laposabbá, kesernyésebbé válik.

Négy-öt óra elteltével azonban az oxidáció már erőteljesebb: a kávé fémes, savas utóízt kaphat, és kifejezetten kevésbé lesz élvezetes.

Ha akár egész éjszakára benne marad a főzőben, nemcsak az íz romlik el, hanem olajos lerakódások és égésnyomok is keletkezhetnek a kotyogósban. Ezek pedig a következő főzések minőségét is rontják, ezért a kávéfőzőt minden használat után alaposan ki kell tisztítani.

Az oxidáció hatása a kávéra

A kotyogósban hagyott kávé minőségének romlásáért elsősorban az oxidáció felelős. Ez a folyamat sok élelmiszernél megfigyelhető – gondoljunk csak a felvágottakra, sajtokra, gyümölcsökre vagy zöldségekre –, és akkor indul el, amikor oxigénnel érintkeznek.

A kávéban található illóolajok elveszítik aromájukat már a kávészemekben, az őrölt kávéban, és magában az italban is.

Amint levegővel reagálnak – ehhez akár 30 perc is elég –, olyan kémiai vegyületek jönnek létre, amelyek kellemetlen ízeket okoznak.

Ez magyarázza, miért intenzív és kellemes egy frissen főzött kávé illata, és miért válik néhány óra elteltével keserűvé, szinte élvezhetetlenné.

Miért nem jó ötlet újramelegíteni a kávét?

Az élelmiszer-pazarlás csökkentése fontos szempont a konyhában, és a kávé sem kivétel – különösen úgy, hogy az alapanyag ára folyamatosan emelkedik. Sokan ezért inkább újramelegítik a megmaradt kávét, akár többször is, bár a szakértők ezt nem javasolják.

Ennek egyik oka a klorogénsav, egy polifenol, amely főként a zöld kávéban található meg.

Mi történik ezzel? Magas hőmérsékleten lebomlik, megváltoztatja a kávé kémhatását, és növeli annak savasságát. Nagyobb mennyiségben fogyasztva ez gyomorpanaszokat, akár gyomorhurutot is okozhat.

Hogyan tároljuk és használjuk fel a megmaradt kávét?

Ha mégis marad kávé, van néhány módszer, amellyel a lehető legjobban megőrizhetjük. Az ideális az, ha azonnal légmentesen záródó – lehetőleg üveg – edénybe öntjük, így megóvjuk a levegőtől és más ételek szagától, majd hűtőszekrényben tároljuk.

Ilyenkor azonban érdemes inkább alapanyagként gondolni rá, nem italként. Számos desszerthez – például tiramisuba – eleve lehűtött kávé szükséges, de kiváló alap egy gyors, habos kávékrémhez is. A fagyasztás szintén jó megoldás: jégkockatartóba öntve megőrzi az ízét, és tökéletes lehet jegeskávéhoz vagy akár kávégranita készítéséhez.

