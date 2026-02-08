Létezik olyan vacsora, amely egyszerre tápláló, kiegyensúlyozott és tudományosan is alátámasztott? Egy elismert élelmiszerkutató szerint igen.

Az egészséges étkezés fogalma sokféleképpen értelmezhető, de bizonyos alapelvekben a szakértők többsége egyetért. A megfelelő rostbevitel kulcsszerepet játszik az emésztés és a bélrendszer működésében, a fehérjék nélkülözhetetlenek a regenerációhoz, míg a változatos, növényi alapú összetevők biztosítják a vitaminokat és ásványi anyagokat, amelyek az immunrendszer támogatásához szükségesek.

Ezekre az alapokra épített Dr. Paul Berryman, a Leatherhead Food Research kutatója, amikor egy ambiciózus célkitűzéssel látott munkához: megalkotni egy olyan háromfogásos menüt, amely tudományos szempontból a lehető legteljesebb tápanyagprofilt kínálja. Vagyis megalkotta az egészséges étkezés tökéletes 3 fogásos menüjét.

Több ezer állításból egyetlen menü

Dr. Berryman munkája során több mint négyezer, táplálkozással és egészséggel kapcsolatos állítást elemzett, majd ezek közül kiválasztotta azt a 222-t, amelyeket a legmegbízhatóbb tudományos bizonyítékok támasztottak alá.

Ezeket az információkat összegezve állította össze azt a menüsort, amely szerinte minden fontos tápanyagot biztosít a szervezet számára.

Az előétel: könnyű, mégis értékes

Az első fogás egy lazacból készült terrine, friss salátával és olívaolajos ízesítéssel. A lazac az egyik legjobb természetes forrása az ómega-3 zsírsavaknak, amelyek hozzájárulnak a gyulladásos folyamatok csökkentéséhez, támogatják a szív egészségét, és az agyműködésre is pozitív hatással vannak. Az extra szűz olívaolaj polifenoljai antioxidáns tulajdonságuk révén segítenek megvédeni a sejteket a károsodástól.

Egy élelmiszertudós szerint így néz ki a világ legegészségesebb menüje Getty Images

A főétel: tápláló és kiegyensúlyozott

A menü központi eleme egy csirkével és lencsével készült egytálétel. Ez az étel egyszerre biztosít állati és növényi eredetű fehérjéket, amelyek fontosak az izmok és a csontozat szempontjából. A zöldségek és a hüvelyesek magas rosttartalma segíti az emésztést, hozzájárul a stabil vércukor- és koleszterinszint fenntartásához, és csökkentheti bizonyos krónikus betegségek kialakulásának kockázatát.

Ez egy igazán kompakt főétel Getty Images

A fogás mellé teljes kiőrlésű zsemlét ajánlanak, amely lassan felszívódó szénhidrátként egyenletes energiaszintet biztosít.

A desszert: egészséges lezárás

A háromfogásos menüt egy joghurt alapú blancmange zárja, dióval megszórva. Az élőflórás joghurt probiotikumai támogatják a bélflóra egyensúlyát, miközben jelentős fehérje- és kalciumforrást is jelentenek. A dió egészséges zsírsavakban, vitaminokban és antioxidánsokban gazdag, ezért méltán számít szuperélelmiszernek.

Könnyed desszert zárja a menüt Getty Images

Valóban ez lenne a legegészségesebb menü?

A menüsor minden lényeges elemet tartalmaz: minőségi fehérjéket, jótékony zsírokat, rostot, komplex szénhidrátokat, valamint vitaminokat és ásványi anyagokat. Nem csupán tápanyagokban gazdag, hanem élvezhető és laktató is.

Ahogy Dr. Berryman hangsúlyozta:

Az egészséges étkezés nem egyenlő az unalommal.

Bár az egyéni igények eltérhetnek, ez a menü kiváló iránytű lehet mindazok számára, akik tudatosabban és kiegyensúlyozottabban szeretnének étkezni.

Forrásunk volt.